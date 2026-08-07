SurfacePro CA 30 R Eco, čistič povrchov, pripravený na použitie, 0.5l

Čistič povrchov pripravený na okamžité použitie, určený na ručné udržiavacie čistenie. Rýchloschnúci, bez zanechávania šmúh a s certifikáciou EU Ecolabel.

Udržateľný, ekologický a veľmi výkonný: náš čistič povrchov SurfacePro CA 30 R eco!perform na dôkladné udržiavacie čistenie všetkých povrchov odolných voči vode a alkoholu. Rýchloschnúci čistiaci prostriedok bez šmúh na vlhké utieranie metódou rozprašovania spoľahlivo odstraňuje škvrny od jedla, mastné škvrny, škvrny od kávy, krému na topánky a dokonca aj usadeniny z tabakového dymu. Okrem toho je tento čistič s príjemnou sviežou vôňou z radu SurfacePro od Kärcher pre profesionálov v upratovaní vhodný aj na ručné čistenie nehrdzavejúcej ocele. Netoxický a pripravený na použitie pre jednoduchú manipuláciu, tento povrchový čistič je certifikovaný v súlade s environmentálnou značkou EÚ a je tiež ocenený rakúskou environmentálnou značkou. Udržateľný koncept zahŕňa aj znovu naplniteľnú 0,5-litrovú fľašu na opakované použitie, ktorá je navyše vhodná na aplikáciu pomocou vysokokvalitnej penovej rozprašovacej hlavice 2 v 1 od spoločnosti Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 0,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 12
Hodnota pH 9
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 302 x 187 x 244
Vlastnosti
  • Pripravený ihneď na použitie
  • Efektívne odstraňuje zvyšky jedál, mastné nečistoty, nikotínové usadeniny, fľaky od kávy, škvrny od topánok..
  • Veľmi dobrý čistiaci účinok na všetkých tvrdých a flexibilných povrchoch odolných voči vode a alkoholu
  • Pre vysoký čistiaci výkon
  • Vhodný aj na čistenie ušľachtilej ocele
  • Ľahká, ergonomická 500ml striekacia fľaša s profesionálnym sprejom s penovou tryskou
  • Znovu použiteľná sprejová fľaša pre minimalizáciu odpadu
  • Príjemná, svieža citrusová vôňa
  • S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
SurfacePro CA 30 R Eco, čistič povrchov, pripravený na použitie, 0.5l
SurfacePro CA 30 R Eco, čistič povrchov, pripravený na použitie, 0.5l
SurfacePro CA 30 R Eco, čistič povrchov, pripravený na použitie, 0.5l
SurfacePro CA 30 R Eco, čistič povrchov, pripravený na použitie, 0.5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

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Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy a povrchov
Príslušenstvo