Čistiace a ošetrovacie prostriedky Professional
Čistiť rýchlejšie a lepšie pri nízkej spotrebe energie, nízka záťaž odpadových vôd zvyškami minerálnych olejov: Mnoho výhod hovorí pre čistiace a ošetrovacie prostriedky Kärcher – vhodné pre priemysel, podnikanie a potravinársku oblasť.
Vysoký tlak
Rýchlo, efektívne, dôkladne a šetrne k prírodným zdrojom: Vysokotlakové čistenie presviedča v spojení s perfektne prispôsobenými čistiacimi prostriedkami aj pri veľmi náročných úlohách v oblasti čistenia.
Povrch a dezinfekcia
Ekologické produkty na ručné čistenie rozvinú svoj maximálny a rýchly čistiaci účinok šetrný k povrchu pri každom typickom znečistení.
Podlaha
Vďaka vysokému stupňu účinnosti umožňujú čistiace prostriedky Kärcher FloorPro jednoduché a časovo úsporné čistenie podláh. Čistiace stroje a povrchy sú pritom optimálne chránené.
Koberec
Rad CarpetPro s inovatívnou technológiou iCapsol je ideálny na šetrné a efektívne čistenie textilných povrchov, skracuje časy sušenia a predchádza opätovnému znečisteniu.
Diely
Vysoko účinné prostriedky na čistenie dielcov, vyvinuté špeciálne na extrémne nároky priemyslu na čistiaci účinok, ochranu povrchov a bezzvyškovosť pred povlakovaním alebo konečnou montážou.
Voda
Pre bezporuchovú prevádzku zariadení a dobrý výsledok úpravy ponúkame osvedčené chemikálie na úpravu – prispôsobené na špeciálne použitie a daný typ zariadenia.
Vozidlo
Úsporné, exaktne prispôsobené a dôkladné aj pri zložitých kontúrach áut: Naše produkty VehiclePro presviedčajú v kombinácii s našim konceptom vôní Pine Active tými najlepšími výsledkami.
Nádrž/nádoba
Naša séria TanPro presviedča pri čistení cisterien a nádrží riešeniami individuálne prispôsobenými potrebám našim zákazníkom a maximálnou výkonnosťou.
Umyváreň
Efektívne čistiace prostriedky na sanitárne povrchy a toalety. Na spoľahlivé odstraňovanie špiny, vodného kameňa, mastných zvyškov počas udržiavacieho a základného čistenia.
Iné príslušenstvo pre čistiace stroje
Naše príslušenstvo je ideálne na exaktné a efektívne plnenie, dávkovanie ako aj nanášanie čistiacich prostriedkov a umožňuje rýchlu a ergonomickú prácu.