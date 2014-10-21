Čistiace a ošetrovacie prostriedky Professional

Čistiť rýchlejšie a lepšie pri nízkej spotrebe energie, nízka záťaž odpadových vôd zvyškami minerálnych olejov: Mnoho výhod hovorí pre čistiace a ošetrovacie prostriedky Kärcher – vhodné pre priemysel, podnikanie a potravinársku oblasť.

Kärcher Vysoký tlak

Rýchlo, efektívne, dôkladne a šetrne k prírodným zdrojom: Vysokotlakové čistenie presviedča v spojení s perfektne prispôsobenými čistiacimi prostriedkami aj pri veľmi náročných úlohách v oblasti čistenia.

Kärcher Povrch a dezinfekcia

Ekologické produkty na ručné čistenie rozvinú svoj maximálny a rýchly čistiaci účinok šetrný k povrchu pri každom typickom znečistení.

Kärcher Podlaha

Vďaka vysokému stupňu účinnosti umožňujú čistiace prostriedky Kärcher FloorPro jednoduché a časovo úsporné čistenie podláh. Čistiace stroje a povrchy sú pritom optimálne chránené.

Kärcher Koberec

Rad CarpetPro s inovatívnou technológiou iCapsol je ideálny na šetrné a efektívne čistenie textilných povrchov, skracuje časy sušenia a predchádza opätovnému znečisteniu.

Kärcher Diely

Vysoko účinné prostriedky na čistenie dielcov, vyvinuté špeciálne na extrémne nároky priemyslu na čistiaci účinok, ochranu povrchov a bezzvyškovosť pred povlakovaním alebo konečnou montážou.

Kärcher Voda

Pre bezporuchovú prevádzku zariadení a dobrý výsledok úpravy ponúkame osvedčené chemikálie na úpravu – prispôsobené na špeciálne použitie a daný typ zariadenia.

Kärcher Vozidlo

Úsporné, exaktne prispôsobené a dôkladné aj pri zložitých kontúrach áut: Naše produkty VehiclePro presviedčajú v kombinácii s našim konceptom vôní Pine Active tými najlepšími výsledkami.

Kärcher Nádrž/nádoba

Naša séria TanPro presviedča pri čistení cisterien a nádrží riešeniami individuálne prispôsobenými potrebám našim zákazníkom a maximálnou výkonnosťou.

Kärcher Umyváreň

Efektívne čistiace prostriedky na sanitárne povrchy a toalety. Na spoľahlivé odstraňovanie špiny, vodného kameňa, mastných zvyškov počas udržiavacieho a základného čistenia.

Kärcher Iné príslušenstvo pre čistiace stroje

Naše príslušenstvo je ideálne na exaktné a efektívne plnenie, dávkovanie ako aj nanášanie čistiacich prostriedkov a umožňuje rýchlu a ergonomickú prácu.

