Profesionálne čistiace prostriedky na podlahy
Vďaka vysokému stupňu účinnosti umožňujú čistiace prostriedky Kärcher FloorPro jednoduché a časovo úsporné čistenie podláh. Čistiace stroje a povrchy sú pritom optimálne chránené.
Podlaha
Odstraňovanie fľakov
Prostriedky na udržiavacie čistenie
univerzálne použiteľný; na udržiavacie čistenie všetkých vode odolných tvrdých a elastických podláh; extrémne úsporný; čistenie bez šmúh; obzvlášť nízko penivý; spoľahlivo uvoľňuje, mastnotu olej a minerálne znečistenie; rýchlo schne
Medzičistenie a ošetrovanie/sprejové zaceľovanie
Čistenie a ošetrovanie v jednom; odstraňuje stopy po opätkoch a chodení; vytvára ošetrujúci film s vysokou krycou silou: protišmykový a odpudzujúci špinu; odolný voči oderu
Základné čističe
intenzívne základné čistenie; silné základný čistič; odstraňuje aj nepoddajné zvyšky; vysoko efektívny; jednoduché odstraňovanie vosku, atď.; nízko penivý; ekologický; čerstvá vôňa
Ošetrujúce prostriedky
Prostriedok a ošetrovanie a ochranu tvrdých a elastických podlahových krytín; vynikajúca krycia sila, priľnavosť, protišmykovosť a odolnosť voči oderu; zvýšená odolnosť; protišmykový, odolný voči oderu; podlaha je tvrdšia a odolnejšia
Dezinfekčný prostriedok
Na cielenú dezinfekciu vyčistených plôch a zariadení.
Dezinfekčný čistič
Na čistenie a dezinfekciu zariadení, pracovných plôch a podláh iba v jednom pracovnom kroku.