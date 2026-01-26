Profesionálne čistiace prostriedky na podlahy

Vďaka vysokému stupňu účinnosti umožňujú čistiace prostriedky Kärcher FloorPro jednoduché a časovo úsporné čistenie podláh. Čistiace stroje a povrchy sú pritom optimálne chránené.

Podlaha

Vďaka vysokému stupňu účinnosti umožňujú čistiace prostriedky Kärcher FloorPro jednoduché a časovo úsporné čistenie podláh. Čistiace stroje a povrchy sú pritom optimálne chránené.

Kärcher Odstraňovanie fľakov

Odstraňovanie fľakov

Vďaka vysokému stupňu účinnosti umožňujú čistiace prostriedky Kärcher FloorPro jednoduché a časovo úsporné čistenie podláh. Čistiace stroje a povrchy sú pritom optimálne chránené.

Zobraziť produkty
Kärcher Prostriedky na udržiavacie čistenie

Prostriedky na udržiavacie čistenie

univerzálne použiteľný; na udržiavacie čistenie všetkých vode odolných tvrdých a elastických podláh; extrémne úsporný; čistenie bez šmúh; obzvlášť nízko penivý; spoľahlivo uvoľňuje, mastnotu olej a minerálne znečistenie; rýchlo schne

Zobraziť produkty
Kärcher Medzičistenie a ošetrovanie/sprejové zaceľovanie

Medzičistenie a ošetrovanie/sprejové zaceľovanie

Čistenie a ošetrovanie v jednom; odstraňuje stopy po opätkoch a chodení; vytvára ošetrujúci film s vysokou krycou silou: protišmykový a odpudzujúci špinu; odolný voči oderu

Zobraziť produkty
Kärcher Základné čističe

Základné čističe

intenzívne základné čistenie; silné základný čistič; odstraňuje aj nepoddajné zvyšky; vysoko efektívny; jednoduché odstraňovanie vosku, atď.; nízko penivý; ekologický; čerstvá vôňa

Zobraziť produkty
Kärcher Ošetrujúce prostriedky

Ošetrujúce prostriedky

Prostriedok a ošetrovanie a ochranu tvrdých a elastických podlahových krytín; vynikajúca krycia sila, priľnavosť, protišmykovosť a odolnosť voči oderu; zvýšená odolnosť; protišmykový, odolný voči oderu; podlaha je tvrdšia a odolnejšia

Zobraziť produkty
Kärcher Dezinfekčný prostriedok

Dezinfekčný prostriedok

Na cielenú dezinfekciu vyčistených plôch a zariadení.

Zobraziť produkty
Kärcher Dezinfekčný čistič

Dezinfekčný čistič

Na čistenie a dezinfekciu zariadení, pracovných plôch a podláh iba v jednom pracovnom kroku.

Zobraziť produkty
Kärcher