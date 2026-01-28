SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform, 1l
Čistiaci prostriedok na toalety s viskóznym gélovým zložením s certifikátom EÚ EcoLabel pripravený na použitie pre veľmi dobrú priľnavosť k vnútornej strane toaliet a pisoárov.
SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform od Kärcher vďaka svojej viskóznej konzistencii dobre priľne aj na zvislé povrchy toaliet a pisoárov, čím zaistí dlhší čas kontaktu a lepšie výsledky čistenia. Čistiaci koncentrát sa používa v neriedenej forme na ručné udržiavacie čistenie na toaletách a pisoároch a v zriedenej forme na podlahy a povrchy. Funkčný uzáver uľahčuje použitie, aktívne čistiaca kyselina citrónová je vysoko účinná a zanecháva príjemnú citrusovú vôňu. Odstraňuje minerálne nečistoty, ako sú zvyšky vápna, vápenné mydlo, močový kameň a typické organické nečistoty na toaletách, ako aj mastnotu a zvyšky mydla rýchlo, spoľahlivo a vďaka trvalo udržateľnému zloženiu mimoriadne ekologickým spôsobom. Okrem toho je SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform certifikovaný v súlade s prísnymi požiadavkami EU Ecolabel a bol ocenený rakúskou značkou Ecolabel.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|12
|Hodnota pH
|1,8
|Hmotnosť (kg)
|1,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|366 x 232 x 298
Oblasti využitia
- Sanitárna oblasť