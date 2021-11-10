Čistenie škár
Hoci starostlivosť o dlaždice býva zvyčajne pomerne jednoduchá, pri každodennom čistení sa často zanedbávajú škáry. To môže mať za následok nevzhľadné znečistenie alebo dokonca tvorbu plesní. Uplatnením niekoľkých jednoduchých tipov je možné škáry dlaždíc vyčistiť veľmi jednoducho.
Škáry si vyžadujú osobitnú pozornosť
Všade, kde sú dlaždice, nájdete aj škáry. Škáry sa zvyčajne skladajú z malty a zaručujú pevné spojenie jednotlivých dlaždíc. Bez ohľadu na to, aký typ dlaždíc je položený, škáry sa zásadne líšia svojím zložením a kvalitou povrchu. Vzhľadom na ich drsný povrch sa na ne nečistoty prichytávajú ľahšie a nepoddajnejšie ako na hladké dlaždice. Keďže škáry môžu absorbovať vlhkosť, sú tiež ideálnym prostredím pre množenie baktérií a plesní. Preto si pri čistení vyžadujú osobitnú pozornosť.
Ktorý čistiaci prostriedok je vhodný na čistenie škár?
Čistiace prostriedky sa klasifikujú predovšetkým podľa hodnoty pH. Väčšina viacúčelových čistiacich prostriedkov je mierne alkalická (hodnota pH > 7), čo znamená, že organické nečistoty, ako napríklad mastnota alebo albumín, možno odstrániť. Tým sa odstráni aj zdroj potravy pre mikroorganizmy. Ak sú škáry len mierne znečistené, možno ich ľahko vyčistiť pomocou alkalických domácich prostriedkov, ako je prášok do pečiva, sóda bikarbóna alebo sóda. Na tento účel zmiešajte jeden z vyššie uvedených domácich prostriedkov s vodou v pomere 3:1, aby ste vytvorili hustú pastu. Pasta sa potom môže zapracovať do škár pomocou kefky na škáry alebo zubnej kefky. Zmes nechajte pôsobiť približne 30 minút a potom ju zmyte teplou vodou a čistou handričkou. Pri práci s kefkou môže dôjsť k postriekaniu, preto by ste mali vždy nosiť ochranné okuliare a rukavice.
Pozor pri používaní kyslých čistiacich prostriedkov
Najmä v kúpeľniach predstavujú problém minerálne nečistoty, ako je vodný kameň alebo urea. Tie možno odstrániť pomocou kyslých čistiacich prostriedkov, ako sú čistiace prípravky na sanitu (hodnota pH < 7), alebo pomocou prostriedkov bežne dostupných v domácnosti, ako je ocot alebo kyselina citrónová. Aj tu je však potrebné postupovať opatrne, pretože dlaždice a škáry sa pri čistení správajú odlišne. Keďže maltové škáry dlaždíc sú tiež minerálne, kyslé čistiace prostriedky časom napadnú škáry. Aby ste tomu predišli, mali by ste škáry dlaždíc pred čistením vždy vopred navlhčiť vodou. Ak sú škáry saturované, kyslý čistiaci prostriedok môže pôsobiť na povrchu bez toho, aby prenikol príliš hlboko do materiálu.
Profesionálny tip: Najmä v kúpeľniach odporúčame striedavé čistenie pomocou kyslých a zásaditých čistiacich prostriedkov, aby ste mali všetky druhy vznikajúcich nečistôt neustále pod kontrolou. Tento postup tiež zabraňuje tvorbe plesní.
Čistenie škár pomocou parného čističa
Čistenie škár parným čističom je ešte jednoduchšie. Para sa privádza pod tlakom až 4,2 baru a drobné čiastočky pary sú hnané proti povrchu rýchlosťou 170 km/h. Para sa tak dostane aj do jemných štruktúr povrchu, kam sa textílie a kefy často nedostanú. Zatiaľ čo horúca para samovoľne uvoľňuje odolné nečistoty a usadeniny, vysoká teplota tepla účinne zabraňuje tvorbe plesní. Vo väčšine prípadov preto nemusíte používať žiadne čistiace prostriedky, čím chránite životné prostredie a svoje vlastné dýchacie cesty. V prípade silného minerálneho znečistenia sa škáry môžu vopred ošetriť kyslým čistiacim prostriedkom, ako je opísané vyššie, a potom sa v druhom kroku môže použiť parný čistič. Najlepším spôsobom čistenia je použitie bodovej trysky a vhodnej okrúhlej kefy. Každá škára sa preto čistí individuálne rýchlymi pohybmi typickými pre trhnutie. Vďaka kombinácii tepla a mechanického pôsobenia sa odstránia aj usadené nečistoty. Nakoniec uvoľnené nečistoty zotrite handričkou.
Odstraňovanie plesní zo škár
V miestnostiach s vysokou vlhkosťou sa môžu ľahko tvoriť plesne, ktoré sa cítia ako doma najmä na drsnom a poréznom povrchu škár. Sú nielen nevzhľadné, ale môžu spôsobovať aj zdravotné problémy alergikom a ľuďom s oslabeným imunitným systémom. Na odstránenie plesní môžete použiť čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu (izopropylalkohol). Alkoholový roztok sa do škár zapracuje kefkou alebo handričkou a potom sa nechá odpariť. Táto metóda zvyčajne neodstráni zostávajúce škvrny, pretože alkohol neobsahuje žiadne bieliace látky. Ak škáru potrebujete dôkladne vyčistiť, peroxid vodíka predstavuje osvedčený prostriedok bežne dostupný v domácnosti. Na účinný boj so spórami plesní stačí 3 % roztok. Na škáru možno umiestniť namočený kus kuchynského obrúsku, aby sa predĺžil čas pôsobenia. Po polhodine sa musí roztok opláchnuť dostatočným množstvom vody.
Ak už pleseň prenikla hlboko do škáry, jediným riešením je výmena materiálu. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné aktívne predchádzať tvorbe plesní. V tomto ohľade veľmi pomáha pravidelné vetranie miestnosti. Ak nie sú k dispozícii okná, môže vám pomôcť odsávací ventilátor. Odporúčame tiež po použití sprchy stierať všetky mokré povrchy, aby sa vlhkosť rýchlo odstránila.
Čistenie silikónových škár
Silikónové škáry sa používajú napríklad medzi umývadlami a obkladmi. Sú podstatne chúlostivejšie ako škáry z malty, čo znamená, že pri ich čistení treba dbať na zvýšenú opatrnosť. Pri používaní parného čističa by sa mali čistiť iba parou, pretože mechanické drhnutie alebo použitie power trysky môže povrch rýchlo poškodiť. Plesne sa môžu tvoriť aj v silikónových škárach. Ak už pleseň prenikla do materiálu, často býva lacnejšie vymeniť injektáž, ako sa pokúšať škáru vyčistiť.