Čistenie okien: Tipy pre výhľady bez šmúh
Umývanie okien je jednou z najneobľúbenejších domácich prác. Vyžaduje si ručnú prácu, trvá dlho a výsledok je málokedy uspokojivý, pretože na oknách často zostávajú šmuhy. Pomocou týchto tipov vyčistíte okná rýchlo a bez šmúh.
Ako často by ste mali čistiť okná?
Veľké okná a ich vysoký počet zaplavujú domov svetlom a evokujú príjemný pocit. Najmä pri vysokom objeme peľu, pri nepriaznivom počasí s veľkým množstvom dažďa a pri dlhších obdobiach sucha s veľkým množstvom prachu však stačí aj niekoľko dní na to, aby okná vyzerali, ako keby neboli umývané celé mesiace. Okná prinášajú množstvo starostí aj z vnútornej strany; najmä deti a domáce zvieratá často zanechávajú na okennej tabuli odtlačky a škvrny. Okná by sa preto mali v závislosti od ich znečistenia čistiť zvnútra aj zvonka približne raz za dva mesiace.
Tip 1: Vyberte si správny čas
Okná by ste nikdy nemali čistiť, keď na ne priamo svieti slnko alebo počas horúcich dní. Dôvodom je príliš rýchle schnutie skla a vznik šmúh. Zamračený, ale suchý deň je preto najvhodnejším časom na čistenie okien.
Čistenie okien vodou a domácimi prostriedkami
Množstvo nečistôt na okenných tabuliach a na okennom ráme sa dá dobre odstrániť aj pomocou čistej vody. Sklenené plochy a rám jednoducho utrite vlhkou handričkou z mikrovlákna alebo bavlnenou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna, a potom ich osušte. Ak sa v priebehu niekoľkých týždňov vytvorila odolná špina, mali by ste použiť aj prostriedky do domácnosti alebo čistiace prostriedky. Toto sú najlepšie prostriedky na čistenie okien v domácnosti:
- Ocot alebo octová esencia: Nalejte 1 šálku octovej esencie do 1 litra vody. Potom roztokom umyte okná ako zvyčajne. Poznámka: Predtým je potrebné zakryť kamenné parapety – napríklad mramorové – pretože inak môže octová esencia poškodiť povrch.
- Kyselina citrónová: Pridajte 2 až 3 polievkové lyžice kyseliny citrónovej v prášku do 1 litra vody a potom všetko vyčistite handričkou z mikrovlákna.
- Prostriedok na umývanie riadu: Skvelé výsledky dosiahnete aj použitím zmesi vlažnej vody a kvapky prostriedku na umývanie riadu, ktorý neobsahuje balzam. Množstvo prostriedku na umývanie riadu závisí od toho, ako veľmi je sklo znečistené.
- Čierny čaj s citrónom: Vo vedre zmiešajte 1 veľkú šálku silného čierneho čaju s približne 3 litrami vody a pridajte šťavu z polovice citróna. Potom okenné tabule vyčistite handričkou z mikrovlákna. Taníny z čaju uvoľňujú tuk a dokonca aj nikotín, zatiaľ čo kyselina citrónová je účinná proti vodnému kameňu.
- Alkohol: Do vlažnej vody na umývanie pridajte kvapku metylovaného liehu. Do 5-litrového vedra s teplou vodou pridajte kvapku metylovaného liehu. Upozornenie: Pri čistení si nasaďte rukavice, aby sa vám nevysušila pokožka na rukách.
Na vysušenie okien môžete použiť stierku s gumovým okrajom, čistú handričku z mikrovlákna alebo inú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. To zaručuje lesk bez šmúh. Ak nemáte poruke absorpčnú handričku, môžete na vysušenie skla použiť aj noviny: Voľne pokrčte niekoľko strán z novín a utrite nimi sklenený povrch.
Čistenie okien pomocou čistiacich prostriedkov
Ak sú okenné tabule veľmi znečistené, mali by ste na ich čistenie použiť čistiace prostriedky. Okrem bežne dostupných čistiacich prostriedkov na sklo existujú aj špeciálne koncentráty na čistenie okien, ktoré možno pred použitím zmiešať s vodou. Tie uvoľňujú aj odolné nečistoty, ako sú mastnota, hmyz, kožné oleje a emisie. A majú aj jednu ďalšiu výhodu: Zanechávajú na skle ochranný film, čo znamená, že dážď môže lepšie stekať a trvá dlhšie, kým sa sklo opäť zašpiní.
Tip 2: Používajte šetrné čistiace prostriedky
Ak roztok obsahuje príliš veľa čistiaceho prostriedku, môže sa na okne vytvoriť mastný film. Čistiace prostriedky na sklo alebo prostriedky do domácnosti by ste preto mali používať len striedmo a v správnom dávkovaní – predídete tak vzniku šmúh a pásov.
Všetko závisí od správnej techniky
Umývajte okná ako profesionáli – aj u vás doma. Pretože pri čistení okien potrebujete predovšetkým správnu techniku:
- Krok 1: Pomocou špongie alebo fľaše s rozprašovačom naneste na okno čistiaci roztok vody a čistiaceho prípravku alebo prostriedku bežne dostupného v domácnosti. Ak je vlhkosť nedostatočná, stierka nebude správne kĺzať po povrchu.
- Krok 2: Pomocou stierky zotrite tekutinu pohybmi v tvare osmičky zhora nadol a utrite ju handričkou.
- Krok 3: Pomocou zámišovej usne, utierky z mikrovlákna alebo kuchynskej utierky vyleštite okennú tabuľu a odstráňte posledných pár kvapiek vody, najmä na okrajoch.
Správne čistenie okenných rámov
Pri čistení okien nezabudnite na rámy. Koniec koncov, aj tie sú vystavené vplyvom počasia, rovnako ako okenné tabule. Najprv odstráňte hrubé nečistoty ručnou kefou alebo suchou handričkou. Potom rám dôkladne vyčistite vlhkou handričkou alebo mäkkou špongiou. V prípade veľmi odolnej špiny môžete použiť čistiaci prostriedok. V tomto prípade však musíte venovať pozornosť materiálu rámu:
- Na drevo existujú ošetrovacie prostriedky, ktoré ho chránia pred poveternostnými vplyvmi.
- Plastové rámy možno čistiť antistatickými čistiacimi prostriedkami, ktoré sú špeciálne určené na plasty.
Ak máte možnosť, môžete zároveň odstrániť všetky hrubé nečistoty z parapetu a dôkladne ho vyčistiť.
Rýchlo a bez šmúh s bezdrôtovým vysávačom na okná
Čistenie okien pomocou vysávača na okná je veľmi jednoduché:
- Nastriekajte na sklo zmes čistiaceho prostriedku a vody.
- Nečistoty odstráňte pretieraním handričkou z mikrovlákna.
- Pomocou batériového čističu okien vysajte vlhkosť. Špinavá voda tečie priamo do nádrže – a nekončí na podlahe.
Po tomto úkone získate okná bez šmúh. Ak na skle stále vidíte šmuhy, môže to byť spôsobené stierkou zariadenia:
- Stierka vysávača na okná sa po určitom čase opotrebuje. Výsledkom je, že povrch sa stáva nerovnomerným a na sklenených plochách sa vytvárajú šmuhy. Malý trik: Stierku raz otočte tak, aby ste využili obe jej strany.
- Ďalšou príčinou vzniku šmúh môžu byť drobné čiastočky prachu a nečistôt, ktoré sa hromadia na stierke a spôsobujú jej nerovnosti. Pred vysávaním okien môžete potiahnuť stierací okraj cez čistiacu plôšku na rozprašovacej fľaši tak, aby ste odstránili tieto častice a zaručili, že povrch okraja je čo najhladší."
Postup s akumulátorovým vysávačom okien je vždy rovnaký bez ohľadu na to, kde ho používate. Oblasti použitia sú veľmi rozmanité:
Okná/mrežované okná
Zrkadlá
Sprchové kúty
Sklenené stoly
Dlaždice
Zimné záhrady
Sklenené dvere
Iné hladké povrchy
Tip 3: Aku stierka
Aku stierač je praktickým vylepšením vysávača na okná. S vibračnou podložkou môžete bez námahy čistiť všetky hladké povrchy. Vďaka automatickému zvlhčovaniu stieracej tkaniny zostávajú okolité povrchy suché bez rozprašovanej hmly, aby ruky a podlaha zostali suché. Zároveň šetrí čas, pretože nie je potrebné žiadne rozprašovanie. Okrem toho vibrácie tiež napomáhajú čisteniu, čo znamená, že povrchy možno čistiť bez námahy a bez drhnutia.
Čistenie okien pomocou parného čističa
Ak máte doma parný čistič, môžete ho použiť nielen na čistenie zrkadiel a sklenených povrchov, ale aj na čistenie okien:
- Krok 1: Pomocou ručnej hubice a čistiacej handričky z mikrovlákna sklo naparujte a trením uvoľnite nečistoty. Znečistenú okennú tabuľu môžete tiež naparovať len pomocou hubice na detaily alebo voliteľnej hubice na okná. Paru možno použiť aj na uvoľnenie odolných škvŕn.
- Krok 2: Zvyšky vody môžete odstrániť pomocou stierky alebo vysávača okien. Na osušenie okrajov a okenných rámov môžete použiť aj mäkkú handričku.
Voda, ktorá z parného čističa uniká vo forme pary, je demineralizovaná, a preto sa správa ako destilovaná voda. To znamená, že na skle nezanecháva žiadne pruhy ani šmuhy. Ak sa však po čistení neočakávane objavia pruhy alebo šmuhy, je to zvyčajne preto, že neboli odstránené zvyšky čistiaceho prostriedku. V takom prípade: Buďte trpezliví a pretrite sklo ešte niekoľkokrát, kým sa neodstránia všetky zvyšky.
Kompletný balík: Záclony a žalúzie
Ak chcete svoje okná dôkladne vyčistiť, vyčistite nielen rámy a okenné tabule, ale poriadne vyčistite aj záclony a zbavte prachu vnútornú stranu žalúzií.
- Po vysušení záclon v sušičke ich rovno zaveste späť na tyč – v závislosti od materiálu ich tak nemusíte žehliť.
- Zo žalúzií odstráňte všetok prach vlhkou handričkou. Veľmi účinné je aj ich čistenie silikónovou škrabkou na cesto zabalenou v utierke z mikrovlákna.
- Praktickou alternatívou na čistenie žalúzií je aj parný čistič, ktorým ľahko odstránite prach a nečistoty z lamiel a medzier.