Čistenie čalúnenia: Ako sa postarať o to, aby pohovky, autosedačky a matrace zostali nedotknuté po dlhé roky
Príjemný večer na pohovke s občerstvením a nápojmi, deti alebo domáce zvieratá sa preháňajú po obývačke – a skôr než sa nazdáte, sa na čalúnení objavia omrvinky a škvrny. Ani v aute nikdy netrvá dlho, kým niečo skončí na sedadlách. Udržujte čalúnenie čisté vďaka nasledujúcim tipom a prostriedkom bežne dostupným v domácnosti.
Prečo by ste mali pravidelne čistiť čalúnený nábytok?
Práve vďaka pohovkám a kreslám sú obývacie izby tak pohodlné a útulné – a preto sú aj najviac využívané. Často sú však náchylné na škvrny. Aby ste sa z nich mohli tešiť dlhé roky, je potrebné čalúnenie pravidelne čistiť a ošetrovať. Existuje na to niekoľko dôvodov:
- Uvoľnia sa odolnejšie nečistoty.
- Zmiznú nevzhľadné škvrny.
- Odstránia sa chlpy domácich zvierat a škodlivé roztoče.
- Aby čalúnený nábytok vyzeral dlhšie dobre a zároveň sa predĺžila jeho životnosť.
To isté platí aj pre matrace a autosedačky, ktoré by sa tiež mali pravidelne čistiť.
Pre povrchové znečistenie: Vysávanie
Povrchové nečistoty na čalúnení, ako sú voľné nečistoty alebo omrvinky, možno ľahko odstrániť vysávačom. Svoju úlohu tu zohráva aj správny výber príslušenstva. Na obzvlášť dôkladné čistenie použite vzduchom poháňanú turbo hubicu na čalúnenie. Spoľahlivo odstraňuje odolné nečistoty, chlpy domácich zvierat a dokonca aj škodlivé roztoče, ktoré sa môžu hromadiť na matracoch, ale aj na čalúnenom nábytku.
Pre odolné škvrny: Čistenie tepovaním
Čalúnenie, autosedačky a matrace možno vyčistiť hlboko do vlákien tepovačom, ktorý dokáže odstrániť aj odolné škvrny. Princíp je jednoduchý: Voda a čistiaci prostriedok sa nastriekajú pomocou tepovača a potom sa spolu s nečistotami opäť povysávajú z vlákien. Táto metóda je mimoriadne dôkladná a čas sušenia je v porovnaní s ručným praním oveľa kratší.
Spôsob fungovania:
- Najprv odstráňte hrubé nečistoty z čalúnenia alebo sedadla v aute pomocou vysávača.
- Naplňte nádržku tepovača vodou a pridajte čistiaci prostriedok na koberce a čalúnenie podľa pokynov na dávkovanie.
- Rovnomerne nastriekajte vodu a čistiaci prostriedok, pričom medzi podlahovou tryskou a čalúnením udržujte vzdialenosť 10 cm, a nechajte zmes niekoľko minút pôsobiť.
- Položte podlahovú hubicu na čalúnenie a pomaly a rovnomerne odsávajte vlhkosť.
- Spojené čalúnené povrchy vždy úplne navlhčite vodou a čistiacim prostriedkom, aby ste sa vyhli stopám po vode počas sušenia.
- Postup opakujte dovtedy, kým z tkaniny nevysajete všetky nečistoty a čistiaci prostriedok.
- Ak je to potrebné, opláchnite raz alebo dvakrát čistou vodou (teplota závisí od materiálu).
- Doprajte čalúneniu dostatok času na vyschnutie a medzitým dobre vyvetrajte miestnosť alebo auto.
- Po vysušení, najlepšie na druhý deň, opäť dôkladne povysávajte.
- Na záver naneste na látku impregnačný prostriedok na textil – ten zabezpečí, že čalúnenie zostane dlhšie čisté.
Uplatnením tejto metódy možno vyčistiť aj starú pohovku alebo sedadlá v aute so značným znečistením. Pred tepovaním by ste však vždy mali najprv skontrolovať odolnosť materiálu voči vode, najlepšie na menej viditeľnom mieste. Tepovač možno použiť aj na nanesenie čistiaceho prostriedku a jeho súčasné odsatie spolu s nečistotami v jednom kroku.
Tip
Na odstránenie zvyškov čistiaceho prostriedku z čalúnenia môžete použiť aj tepovač – napríklad ak už boli škvrny ošetrené ručne alebo ak sú vo vláknach zvyšky čistiaceho prostriedku z posledného čistenia.
Medzičistenie: Bodové odstránenie škvŕn
Škvrny na pohovke alebo sedadlách v aute môžu byť nepríjemné – či už sú spôsobené čokoládou, červeným vínom, mastnotou alebo nečistotami z exteriéru. Zvyčajne si totiž vyžadujú, aby ste konali rýchlo:
Čerstvé škvrny sa ľahšie odstraňujú.
Staré škvrny sa ťažšie identifikujú.
Škvrny sa môžu rozširovať, ak sa ponechajú na mieste príliš dlho.
V prípade mokrých škvŕn je vo všeobecnosti dôležité konať rýchlo a škvrnu okamžite vysať čistou, suchou handričkou. Nikdy pritom škvrnu nešúchajte, inak sa tekutina dostane hlbšie do vlákien a tkanina by sa mohla poškodiť.
90 % všetkých škvŕn je rozpustných vo vode. Môžete to rýchlo overiť pomocou bielej handričky a vlažnej vody. Ak voda začne škvrnu rozpúšťať, môžete ju z vlákna odstrániť miernymi otáčavými pohybmi tkaninou zhora nadol.
Na škvrny, ktoré nie sú rozpustné vo vode, použite univerzálny odstraňovač škvŕn: Nastriekajte odstraňovač škvŕn na handričku, ktorá nepúšťa farbu, a škvrny sa dotýkajte, kým sa neodstráni. Potom môžete miesto opláchnuť tepovačom, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku z textilných vlákien. Aj v tomto prípade platí, že by ste ho mali vyskúšať na menej viditeľnom mieste, aby ste overili, či je jeho použitie vhodné.
Tip: Používanie pary na boj proti škvrnám
Cennú pomoc pri čistení pohoviek a podobných predmetov poskytujú aj parné čističe: Ak chcete odstrániť malé škvrny, jednoducho umiestnite bodovú trysku pod uhlom (nie vertikálne) k čalúneniu, podržte vedľa nej utierku z mikrovlákna a uvoľnite paru. Prúd pary takpovediac „vyfúkne“ škvrnu do tkaniny z mikrovlákna.
Odporúčanie: Najskôr na menej viditeľnom mieste skontrolujte, či látka na teplotu nereaguje citlivo. Ak áno, táto metóda čistenia nie je vhodná.
Najlepšie prostriedky bežne dostupné v domácnosti na odstránenie škvŕn
Ak sa radšej vyhýbate chemickým čistiacim prostriedkom a nemáte poruke tepovač, môžete na odstránenie škvŕn použiť osvedčené domáce prostriedky.
Užitočná takmer na všetky škvrny: Sóda bikarbóna
Sóda bikarbóna sa v domácnosti dá použiť na rôzne formy odstraňovania škvŕn z čalúneného nábytku, napríklad od kávy alebo červeného vína: Prášok nasypte na škvrnu, nechajte pôsobiť cez noc a na druhý deň povysávajte.
Prípadne ju možno použiť na mokré čistenie: Čalúnenie najprv povysávajte vysávačom. Podľa potreby zmiešajte 1 polievkovú lyžicu prášku s 1 polievkovou lyžicou vody a naneste pastu hydrogénuhličitanu sodného na škvrnu. Jemne pretrite vlhkou špongiou alebo handričkou a nechajte uschnúť. Zaschnutú pastu môžete následne z čalúnenia povysávať."
Minerálna voda a soľ proti škvrnám od červeného vína
Minerálna voda pomáha pri škvrnách od červeného vína: Opatrne nalejte na škvrnu a potom ju osušte papierovou utierkou. Soľ a kukuričná múka tiež pomáhajú absorbovať tekutinu: Aplikujte na škvrnu, nechajte pôsobiť a potom povysávajte vysávačom. Ak už škvrny zaschli, môže vám pomôcť citrónová šťava alebo ocot: Stačí namočiť bavlnenú handričku, navlhčiť škvrnu, nechať pôsobiť približne 15 minút a potom osušiť kuchynskou utierkou. Nakoniec na oblasť nastriekajte studenú vodu a ešte raz ju osušte.
Použitie citrónovej šťavy na odstránenie škvŕn od krvi
Aj pri malých poraneniach sa môže na matrac alebo pohovku dostať trocha krvi. Ak sú škvrny od krvi veľmi čerstvé, zvyčajne sa dajú zmyť studenou vodou. Tip: Nepoužívajte teplú vodu, pretože tá spôsobuje zrážanie bielkovín v krvi, ktoré sa viažu na vlákna tkaniny.
Ak už škvrny zaschli, môže pomôcť citrónová šťava: Zmiešajte soľ a citrónovú šťavu na pastu a nechajte pôsobiť približne 30 minút. Potom odstráňte pastu kuchynskou utierkou, postriekajte miesto studenou vodou a opäť osušte papierom. Alternatívne čistenie funguje aj pomocou vody a prášku do pečiva, osvedčeného prostriedku pre domácnosť.
Používanie prostriedku na umývanie riadu alebo mydla proti mastným škvrnám
Na odstránenie mastných škvŕn z čalúneného nábytku často stačí teplá voda a prostriedok na umývanie riadu alebo mydlo: Čerstvé škvrny odsajte jemnými dotykmi a staré škvrny navlhčite trochou vody. Potom zmiešajte tekutý prostriedok na umývanie riadu alebo tekuté mydlo s vodou a opatrne rozotrite na mastnú škvrnu. Zmes zapracujte pohybmi od okraja škvrny. Ak sa škvrna odstránila, ešte raz všetko pokvapkajte čistou teplou vodou, aby ste odstránili zvyšky prostriedku na umývanie riadu.
Najlepšie tipy na čistenie koženého čalúneného nábytku
Čistenie a údržba koženého čalúneného nábytku si vyžaduje iný postup ako pri pohovkách, kreslách a autosedačkách s látkovým poťahom. Prach a omrvinky môžete odstrániť handričkou na prach alebo ich opatrne povysávať vysávačom. Na čistenie kože často stačí utrieť povrch vlhkou handričkou. Nemali by sa používať čistiace prostriedky na odstraňovanie mastnoty, ako napríklad prostriedky na umývanie riadu, pretože môžu kožu vysušiť. Lepšie je čisté tvrdé mydlo (neutrálne mydlo) rozpustiť vo vlažnej vode.
V zásade platí, že koža by pri čistení nemala byť nikdy príliš vlhká a tekutiny, napríklad rozliate nápoje, by sa mali vždy čo najrýchlejšie odstrániť. Okrem toho sa odporúča pravidelná starostlivosť o kožu vhodnými prípravkami.
Tip
Čistite destilovanou alebo prevarenou vodou. Tým sa zabráni vzniku vápenatých škvŕn.