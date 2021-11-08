Čistenie PVC a linolea
PVC a linoleum patria už dlho medzi najobľúbenejšie podlahové krytiny. Po tom, čo sa na istý čas vytratili z centra pozornosti, zažívajú v súčasnosti skutočný „comeback“ v podobe dizajnérskych podláh. Hoci sa vo všeobecnosti tieto podlahové krytiny veľmi ľahko čistia, pri čistení je potrebné zohľadniť niekoľko zásad.
Správne čistenie pružných podlahových krytín
Existuje mnoho pružných podlahových krytín a na prvý pohľad je ťažké rozlíšiť jednotlivé materiály. Tri najčastejšie používané sú PVC podlahové krytiny, linoleum a elastomérové podlahové krytiny. Hoci sa podlahové krytiny vo všeobecnosti čistia podobným spôsobom, líšia sa najmä citlivosťou na rôzne čistiace prostriedky.
PVC podlahy
PVC pozostáva z polyvinylchloridu a je k dispozícii vo forme dosiek, dlaždíc alebo zaklapávacích dlaždíc. Tento materiál je mimoriadne pevný a odolný voči silným zásadám a mechanickému namáhaniu. Naopak, kyslé čistiace prostriedky môžu viesť k zmene farby. Pozornosť treba venovať aj používaniu organických rozpúšťadiel. Do podlahovej krytiny môžu preniknúť súvisiace látky, ako je krém na topánky, sadze, ťahy fixkami atď. PVC je materiál citlivý na cigaretový popol a odletujúce iskry.
Linoleum
Linoleum je ekologická alternatíva PVC podlahy, pretože sa vyrába z prírodných surovín, ako je ľanový olej, mletý korok alebo drevná múčka a prírodná živica. Táto podlahová krytina vedie teplo veľmi pomaly, a preto sa často označuje ako teplá pod nohami. Na rozdiel od PVC je linoleum citlivé na silno alkalické čistiace prostriedky (hodnota pH > 10) a mechanické namáhanie. Je preto pomerne odolné voči organickým rozpúšťadlám a cigaretovému popolu. Linoleum má vlastnosti regulujúce vlhkosť, ale je citlivé na nadmernú vlhkosť.
Elastomérové podlahové krytiny/pryžové podlahové krytiny
Elastomérové podlahové krytiny/pryžové podlahové krytiny
Použitie testu kancelárskou spinkou na identifikáciu podlahových krytín
Ak si nie ste istí, z akého materiálu je vaša podlaha vyrobená, môže vám pomôcť takzvaný test spinkou. Najprv nájdite v miestnosti nenápadnú oblasť. Zapaľovačom nahrievajte hrot narovnanej kovovej sponky na cca. päť sekúnd. Zatlačte horúci kovový hrot do podlahovej krytiny na cca. tri sekundy a potom ho znova vytiahnite. Teraz môžete na určenie typu podlahy použiť miesto otvoru, správanie sa prieniku a zápach.
PVC podlahy
- Horúca kancelárska spinka pomerne ľahko prenikne do materiálu.
- Podlaha z PVC sa na povrchu roztaví.
- Vytvorí sa miesto otvoru s vydutím.
- V horúcom stave sa vlákna dajú vytiahnuť.
- Zvyšky na sponke horia so sadzami.
- Je cítiť štipľavý zápach.
Linoleum
- Horúca kancelárska spinka pomerne ľahko prenikne do podlahy.
- Linoleum sa na povrchu neroztaví.
- Povrch je zuhoľnatený a nie je vypuklý.
- Páchne spáleným drevom alebo ľanovým olejom.
Čistenie elastomérových podlahových krytín (gumových podlahových krytín)
- Horúca kancelárska spinka takmer vôbec neprenikne do podlahovej krytiny.
Povrch elastomérovej podlahovej krytiny sa neroztaví.
V mieste malého otvoru nie je žiadne vydutie.
Typicky páchne spálenou gumou.
Čistejšie podlahy v dvoch jednoduchých krokoch
"Najobľúbenejšia metóda čistenia zahŕňa kombináciu vysávania a mokrého stierania. V prvom pracovnom kroku sa voľné nečistoty, ako napríklad prach a chlpy, povysávajú pomocou štandardného vysávača. Potom podlahu utrite vlhkou stierkou alebo mopom. V ideálnom prípade by ste mali handru na stieranie pravidelne žmýkať pomocou pomôcky na žmýkanie handry, pretože sa tým v najväčšej miere zabráni priamemu kontaktu so špinou. Najprv by ste mali vyčistiť okraj celej miestnosti a potom vykonať prípravné práce od najzadnejšieho rohu až po dvere, a to rovnomernými ťahmi.
Hoci s trochou cviku možno túto mechanickú metódu použiť na veľmi rýchle čistenie, tento proces má aj niekoľko nevýhod: Odolné nečistoty sa musia ošetriť ďalšími úkonmi, aby sa uvoľnili. Väčšina podlahových stierok pri čistení využíva pomerne veľké množstvo vody, čo znamená, že podlaha istý čas schne."
Rýchlejšie čistenie pomocou elektrického čističa podláh
Modernou alternatívou sú elektrické podlahové čističe, ako napríklad zariadenia radu Kärcher FC. Čistiace valce z mikrovlákna sa otáčajú rýchlosťou 500 otáčok za minútu a bez námahy uvoľňujú odolné nečistoty. Najmä pri štruktúrovaných povrchoch moderných PVC a dizajnérskych podláh je to skutočná výhoda. Špinavá voda sa zhromažďuje v samostatnej nádrži, takže pri utieraní používate vždy čistú vodu.
Univerzálny čistič RM 536 je vhodný na PVC podlahy, linoleum a elastomérové podlahové krytiny. Keďže tieto zariadenia dokážu pracovať s malým množstvom čistej vody, stačí aj malý objem čistiaceho prostriedku. Pri štruktúrovaných podlahových krytinách odporúčame pracovať pozdĺžne a potom raz krížom cez povrch, aby ste sa dostali aj hlboko do štruktúry povrchu. Pri podlahových krytinách so štruktúrou dreva by ste mali vždy pracovať pozdĺž štruktúry.
Hygienické utieranie pomocou parného čističa
Ako alternatívu k podlahovému mopu je možno použiť aj parný čistič. Parné čističe produkujú horúcu paru, a preto pôsobia mimoriadne hygienicky. Vďaka vysokým teplotám sa odstráni 99,99 % baktérií a vírusov bez použitia chemických čistiacich prostriedkov. Parné čističe sú preto vhodné aj pre alergikov a rodiny s malými deťmi, ktoré by nemali prísť do kontaktu s agresívnymi čistiacimi prostriedkami na podlahe. Keďže pri výrobe pary dochádza k demineralizácii vody, para po čistení nezanecháva žiadne vápenaté zvyšky ani šmuhy. Vďaka teplu podlaha rýchlo vyschne a môže sa po nej opäť chodiť.
Na čistenie podláh sa používajú vhodné návleky na stieracie tkaniny pre podlahovú hubicu. Pri uvoľňovaní pary pohybujte podlahovou tryskou rýchlo zo strany na stranu vzájomne sa prekrývajúcimi ťahmi. Pritom uvoľňujte len také množstvo pary, ktoré je potrebné na uvoľnenie nečistôt. Pri štruktúrovaných podlahových krytinách odporúčame stierať diagonálne, aby ste štruktúru vyčistili do hĺbky. Znečistené návleky by ste mali pravidelne vymieňať.
Odstraňovanie často sa vyskytujúcich nečistôt z PVC podláh a linolea
Starý prostriedok na stieranie
Ak počas dlhšieho obdobia používate príliš veľa čistiaceho prípravku na mokré stieranie, môže to spôsobiť vytvorenie vrstvy. Časom sa v týchto vrstvách usadzujú čiastočky nečistôt, čo vedie k nelichotivému vzhľadu. Najlepší spôsob odstránenia vrstiev čistiaceho prostriedku je použitie elektrického čističa na podlahy a horúcej vody (maximálne 60 °C). Na tento účel prechádzajte pozdĺžne a priečne po povrchu niekoľkokrát bez použitia čistiaceho prostriedku. Tento postup opakujte, kým sa v nádrži na odpadovú vodu neprestane tvoriť pena.
Čistenie na staveniskách
Ak bola miestnosť vymaľovaná alebo zrenovovaná, je potrebné odstrániť nečistoty. Vo fáze výstavby sa na orientáciu často používajú značky ceruzkou, ktoré sa dajú ľahko odstrániť gumou. Farebné škvrny po maľovaní možno odstrániť dreveným klinom alebo teplou vodou a bielou hubkou, ktorá netvorí škrabance. Škvrny od laku a zvyšky lepidla možno z linolea a elastoméru odstrániť pomocou organických rozpúšťadiel, ako je univerzálny odstraňovač škvŕn; za určitých okolností PVC reaguje na tento odstraňovač citlivo, preto by sa mal najprv vyskúšať na menej viditeľnom mieste.
Odstraňovanie vstrebaných nečistôt
Najmä pri podlahách z PVC, ale aj pri iných typoch podláh, môžu do podlahovej krytiny preniknúť látky, ako je krém na topánky, ťahy fixkami alebo potravinárske farbivá. Ak proces ešte príliš nepokročil, škvrnu môžete opatrne odstrániť pomocou rozpúšťadla, napríklad univerzálneho odstraňovača škvŕn. Ako domáci prostriedok je na bielenie vhodný 3 % roztok peroxidu vodíka. Vstrebané nečistoty v mnohých prípadoch už nie je možné odstrániť."
Odstraňovanie voskových škvŕn
Rôzne škvrny môžu znehodnotiť celkový vzhľad podlahovej krytiny a často sa musia ošetrovať individuálne. Voskové škvrny možno rozpustiť a absorbovať pomocou kuchynskej utierky. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je poliať škvrnu horúcou vodou, použiť fén alebo parný čistič. Upozornenie: PVC je odolné voči teplu, preto by ste mali najprv vykonať skúšku na menej viditeľnom mieste.