Tipy na čistenie pre majiteľov domácich zvierat
Domáce zvieratá vnášajú do našich domovov život. Kŕmime ich, staráme sa o ne a hlavne ich milujeme. Je ľahké prehliadnuť množstvo práce, ktorá pri nich vzniká s upratovaním, pretože domáce zviera znamená nielen viac špiny, ale aj jej šírenie väčšou rýchlosťou a na väčšej ploche. Uplatnením niekoľkých tipov a trikov môžete svoju domácnosť – ako aj svojho domáceho miláčika – udržiavať v čistote a na poriadku.
Ďalšie upratovanie okolo domu
Zanecháva pes na čerstvo vytretej podlahe odtlačky labiek od blata? Rozhadzuje mačka s obľubou jedlo okolo svojej misky? Pobehuje morča po svojej klietke a rozhadzuje pritom chlpy po celom dome? Vitajte v domácnosti s domácimi zvieratami. Je nesporné, že mať domáce zviera so sebou prináša viac upratovania, čo znamená viac nečistôt, alergénov a potenciálne choroboplodných zárodkov. Pravidelné a dôkladné čistenie klietok, voliér a obľúbených miest domácich miláčikov preto pomáha zabezpečiť čistotu, hygienu a ochranu zdravia vás aj vášho domáceho miláčika. Upratovanie je rovnaké ako pri mnohých iných domácich prácach: Hoci osvedčené metódy bývajú vo všeobecnosti účinné a vhodné, správna technológia môže uľahčiť a spríjemniť túto prácu.
Častejšie priebežné čistenie
Život so psom, mačkou, morčaťom, škrečkom alebo králikom v dome znamená, že veľké upratovanie raz za týždeň alebo dokonca raz za dva týždne spravidla nestačí. Chlpy domácich miláčikov, zvyšky jedla, nepoddajná špina či dokonca malá nehoda pri domácom výcviku vás môžu prinútiť siahnuť po čistiacom vybavení skôr ako zvyčajne. Na splnenie týchto úloh by ste si mali vyhradiť dostatok času. Veľká časť nečistôt sa sústreďuje v určitej oblasti. Nečistoty, ktoré sa sem dostanú zvonku, sa spravidla hromadia okolo vchodu, seno okolo pelechu králika a stelivo okolo mačacieho záchodu, keď ho mačka opúšťa alebo keď nečistoty roznesie labkami.
V týchto prípadoch je dobré mať poruke lopatku a kefu. Šikovný akumulátorový vysávač alebo ľahká akumulátorová elektrická metla však odvedú svoju prácu ešte lepšie a v okamihu odstránia množstvo ľahkých nečistôt.
Odstraňovanie chlpov domácich zvierat
Srsť domácich zvierat je najnepríjemnejšia, keď sa dostane do priameho kontaktu s človekom, napríklad na pohovke. Na odstraňovanie chlpov domácich miláčikov z čalúneného nábytku je užitočný valček na vlákna. Akumulátorová elektrická metla je však praktická na odstraňovanie chlpov domácich miláčikov, ktoré sa na kobercoch a rohožiach často hromadia obzvlášť neodbytne. Jej rotačná kefa je mimoriadne účinná pri odstraňovaní psích a mačacích chlpov z textilných podlahových krytín. Vďaka sieťovinovému puzdru sa dá valčeková kefa následne ľahko a spoľahlivo vyčistiť. Odstránením tohto puzdra sa jednoducho zoškriabu vlasy z kefy. Aby ste znížili množstvo chlpov, ktoré končia na podlahe a nábytku, mali by ste zvieratá, ktoré žijú vo vašej domácnosti, pravidelne vyčesávať.
Jednoduchý a spoľahlivý spôsob, ako „zbaviť chlpov“ oblečenie, obľúbené deky a podobné predmety, je sušenie v sušičke. Ak nemáte poruke valček na vlákna, na odstránenie chlpov z oblečenia a čalúnenia býva užitočná lepiaca páska.
Hygienické čistenie
Ak máte v dome zviera, výber čistiaceho prostriedku je obzvlášť dôležitý. Vaši štvornohí priatelia môžu prísť do kontaktu so zvyškami čistiaceho prostriedku na podlahách a iných povrchoch pri kŕmení alebo hre. Mnohé domáce zvieratá sú na ne citlivé. Dokonca aj zápach môže spôsobiť problémy ich citlivým čumákom. Alternatívou je použitie parného čističa na pravidelné čistenie podláh, ako sú parkety, laminát, kameň alebo keramická dlažba, ktorý si nevyžaduje žiadne chemické čistiace prostriedky. Horúca para a fyzické pôsobenie tkanín a kefových nástavcov zabezpečujú čistotu do hĺbky vlákien. Parné čističe nielen čistia, ale aj zabezpečujú hygienu a zdravotnú nezávadnosť obytného priestoru, pretože na hladkých a tvrdých povrchoch odstraňujú až 99,999 %* koronavírusov a 99,99 %** typických baktérií prítomných v domácnosti. Dôležité je to najmä v okolí miest kŕmenia.
Odtlačky nosa a labiek na skle a iných hladkých povrchoch
Olizovanie okien psom alebo mačkou a odtlačky nosa a labiek na skle a iných hladkých povrchoch sú súčasťou každodenného života majiteľov domácich zvierat. Odstraňovanie týchto nevzhľadných stôp môže zabrať veľa času. Čistič okien je vhodným riešením na tieto účely: Nastriekajte čistiaci roztok a rovnomerne ho rozotrite pomocou utierky z mikrovlákna na fľaši s rozprašovačom. Potom celú plochu jedným ťahom povysávajte čističom okien a vysušte handričkou z mikrovlákna – a sledujte, ako odtlačky labiek miznú.
Ak zvyšky slín už zaschli a nepoddajne držia na zrkadle alebo skle, na ľahké vyčistenie týchto oblastí je užitočný vibračný akumulátorový stierač.
Lapače nečistôt
Pre mačky žijúce vonku, a ešte viac pre psy, neexistuje zlé počasie – potrebujú sa každý deň nadýchať čerstvého vzduchu. Ak je však vonku všetko mokré a zablatené, skôr či neskôr sa to nevyhnutne musí dostať aj ku vám domov. Hrubú špinu z labiek psov môžete odstrániť na chodbe alebo ich môžete zaviesť rovno do sprchy a potom osušiť. Mačky vám to zvyčajne nedovolia. Tu môžu prísť vhod lapače nečistôt. Zvyčajne stačí, ak pri vchodových dverách rozložíte rohože, po ktorých musia vaši štvornohí priatelia prejsť. Takto sa zachytí väčšina nečistôt ešte predtým, ako na podlahe zostanú odtlačky labiek.
Ak sa odtlačky labiek dostanú na tvrdú podlahu alebo dlaždice, možno ich ľahko odstrániť čističom na podlahy.
Keď vonku prší, na kobercoch a čalúnení nezriedka nájdete odtlačky mačacích a psích labiek. Ale nebojte sa – nemusíte sa ponáhľať, aby ste fľaky od blata odstránili okamžite. Jednoducho blato nechajte uschnúť a potom odstráňte hrubé nečistoty a škvrny na vláknach vodou. Ak sa ukáže, že nečistoty sú odolné, na čistenie kobercov a čalúnenia môžete použiť aj tepovač.
Mačacie stelivo? Žiaden problém
Mačky svoje zvyšky zahrabávajú – dokonca aj v mačacom záchode u vás doma. V závislosti od temperamentu a dôkladnosti vašej mačky môžu granule zo steliva skončiť v celom okolí mačacieho záchoda. Tieto malé granule sa dajú ľahko a bez námahy odstrániť pomocou bezdrôtovej elektrickej metly alebo vysávača. Tento postup vám dôrazne odporúčame, pretože granulát môže pri náhodnom šliapnutí poškriabať podlahovú krytinu.
Ak chcete v prvom rade zabrániť roznášaniu mačacieho steliva po miestnosti, zvoľte si mačací záchod s lemom, ktorý výrazne prečnieva smerom dovnútra. Ide o mimoriadne spoľahlivý spôsob, ako zabezpečiť, aby mačacie stelivo zostalo vo vnútri mačacieho záchodu.