Čistenie rúry: Najlepšie tipy a prostriedky bežne dostupné v domácnosti
Mastnota a zvyšky jedla v rúre, na varnej doske a na odsávači pár môžu rýchlo pokaziť pôžitok z varenia a pečenia. Táto špina býva často nepoddajná a ťažko sa odstraňuje. Nasledujúce tipy a zariadenia zaručia dokonalé vyčistenie.
Čistenie rúry parou
Čistenie rúry neodkladajte príliš dlho. Čím dlhšie zostávajú pripálené potraviny a tuk v rúre, tým ťažšie sa odstraňujú.
Najprv vlhkou handričkou zotrite všetky voľné a ľahko odstrániteľné zvyšky jedla. Potom odstráňte všetky odolné zvyšky z rúry pomocou parného čističa, aby ste zabránili poškodeniu povrchu. Na tento účel nasaďte okrúhlu kefku alebo ručnú hubicu a pomocou pary vyčistite celú rúru vrátane dvierok. Teplo skvapalňuje usadené nečistoty a umožňuje ich ľahké zotretie čistou handričkou. Pripálené potraviny môžete odstrániť pomocou bežne dostupnej drôtenky z nehrdzavejúcej ocele: Umiestnite ju na okrúhlu kefku a za stáleho naparovania pretierajte príslušné miesto, kým sa nečistoty neskvapalnia. Pri čistení pomocou ručnej hubice alebo okrúhlej kefky odporúčame prejsť oblasť handričkou z mikrovlákna, čo znamená, že uvoľnené nečistoty sa zotrú priamo handričkou. Navlhčenie prostriedkom na umývanie riadu pred použitím parného čističa tiež uľahčuje odstránenie nečistôt.
Ak máte pyrolytickú samočistiacu rúru, drhnutie je pre vás minulosťou. Pri teplotách nad 500 °C sa v nej mastnota a zvyšky jedla zmenia na popol, ktorý stačí jednoducho zotrieť.
Najlepší domáci prostriedok na čistenie rúry
Ak chcete rúru vyčistiť pomocou saponátu, môžete použiť komerčne dostupné chemické čistiace prostriedky na rúry, známe aj pod názvom čistiace prostriedky na grily, ktoré sú k dispozícii vo forme tekutiny, gélu alebo čistiacej peny. Vo všeobecnosti bývajú vysoko alkalické a obsahujú aj ďalšie látky na odstraňovanie mastnoty. Overené prostriedky bežne dostupné v domácnosti ponúkajú skutočnú alternatívu k chemickým čistiacim prostriedkom:
Sóda bikarbóna: Tento univerzálny prostriedok do domácnosti je tiež skvelým pomocníkom pri odstraňovaní nepoddajných nečistôt na varnej doske alebo v rúre. Na tento účel zmiešajte sódu bikarbónu v prášku s vodou v pomere 1:1 a naneste vzniknutú pastu na pripálené miesta. Nechajte pôsobiť približne 30 minút. Pri uvoľňovaní pripálených potravín sóda bikarbóna najprv začne peniť a potom postupne vysychá. Nakoniec je potrebné vyschnutý prášok jednoducho odstrániť z varnej dosky alebo rúry. Ak nemáte poruke sódu bikarbónu, postačí prášok do pečiva. Má rovnaký účinok.
Ďalším osvedčeným prostriedkom bežne dostupným v domácnosti je ocot: Môžete použiť kuchynský ocot alebo octovú esenciu. Pri ľahkom znečistení zmiešajte kuchynský ocot s trochou prostriedku na umývanie riadu a roztokom potrite príslušné miesto pomocou špongie. Nechajte krátko pôsobiť a potom zotrite zvyšky nečistôt vlhkou handričkou. V prípade odolnej špiny naplňte teplovzdornú nádobu, napríklad zapekaciu misu, vodou a pridajte 2 až 3 polievkové lyžice octovej esencie. Potom nechajte zapekaciu misu v rúre približne 45 minút pri teplote 150 °C. Vznikajúca para uvoľňuje nečistoty. Nechajte rúru krátko vychladnúť a potom ju celú utrite vlhkou handričkou. Namiesto octovej esencie možno použiť aj vodu s citrónovou šťavou.
Soľ: Pripálené miesta v rúre alebo na plechoch na pečenie možno odstrániť aj pomocou soli. Krok 1: Dno rúry alebo plechu na pečenie navlhčite utierkou. Krok 2: Posypte všetky škvrny a pripálené potraviny takým množstvom soli, aby boli pokryté bielou vrstvou. Krok 3: Rúru predhrejte na 50 °C. Vypnite rúru hneď, ako soľ zhnedne. Po vychladnutí soľ jednoducho opatrne vyberte z rúry.
Čistenie odsávača pár
Odsávač pár plní v kuchyni dôležitú úlohu: Odsáva pary vznikajúce pri varení a vyprážaní a absorbuje častice tuku vo vzduchu. Časté varenie však spôsobuje, že sa na samotných odsávačoch časom usadzuje lepkavý film tuku. To platí najmä pre odsávače pár z nehrdzavejúcej ocele. Dajú sa však rýchlo a ľahko vyčistiť parným čističom: Na ručnú hubicu nasaďte vhodnú čistiacu handričku z mikrovlákna. Pokračujte v uvoľňovaní pary a pretierajte povrch odsávača pár návlekom z mikrovlákna, kým sa vplyvom tepla usadeniny oleja a tuku nerozpustia. Ak je mastný film prítomný už dlhšie, určite bude potrebné ho nepretržite pretierať a pritom tlačiť. Ak máte odsávač pár vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, pri čistení dbajte na to, aby ste sledovali štruktúru materiálu. Na utierke sa postupne hromadí tuk, čo znamená, že by sa mala v polovici čistenia vymeniť. Vyčistenú plochu môžete vyleštiť handričkou z mikrovlákna, aby ste získali povrch bez šmúh.
Na čistenie odsávača pár môžete použiť aj alkalický prostriedok na čistenie povrchov alebo vodu a prostriedok na umývanie riadu. Ak ste s čistením odsávača váhali dlhší čas a nečistoty sa odstraňujú ťažšie, ako prostriedok bežne dostupný v domácnosti sa osvedčila sóda bikarbóna: Zmiešajte vodu a sódu bikarbónu na pastu a naneste ju na odsávač. Nechajte krátko pôsobiť a znovu utrite povrch vodou, potom odsávač pár dôkladne vysušte.
Tip: Čistenie tukového filtra
Ak sa odsávač pár často používa na varenie, odporúča sa pravidelne čistiť tukový filter odsávača pár, a to každých 6 až 8 týždňov. Tento filter býva často vyrobený z kovu, ktorý možno jednoducho vložiť do umývačky riadu alebo vyčistiť v mydlovej vode.
Okrem toho sú k dispozícii aj modely s aktívnym uhlíkovým filtrom – špeciálnym filtrom, ktorý sa vyžaduje pri odsávačoch s recirkuláciou vzduchu a ktorý filtruje pachové častice z výparov z varenia. Tieto filtre by sa mali vymieňať v pravidelných intervaloch.
Čistenie varnej dosky: Použitie pary na boj proti pripáleným zvyškom jedla
Všetci poznáme ten pocit: Len na okamih odvrátite zrak a vaše cestoviny, omáčka alebo mlieko vykypia na varnú dosku v kuchyni. Na varnej doske zostanú pripálené zvyšky jedla, ktoré sa už nedajú odstrániť len vlhkou handričkou. Pomocou parného čističa rýchlo a jednoducho odstránite pripálené zvyšky jedla a tekutiny: Na okrúhlu kefku parného čističa nasaďte bežne dostupnú drôtenku z nehrdzavejúcej ocele a vyčistite celú plochu varnej dosky za stáleho naparovania. Para vytvára pod drôtenkou lubrikačnú vzduchovú vrstvu, ktorá zabraňuje poškriabaniu skleneného povrchu.
Škáry a hrany možno čistiť bez drôtenky pomocou bodovej trysky s pripojenou okrúhlou kefkou. Uistite sa, že používate kefku s plastovými štetinami, pretože tie nepoškriabu varnú dosku. Para by sa však nemala aplikovať priamo na silikónové škáry; namiesto toho ich stačí opatrne utrieť. Potom povrch osušte handričkou. Tento postup môžete použiť aj na čistenie plechov na pečenie a grilovacích roštov.
Zvyšky roztaveného plastu alebo väčších kusov pripálených potravín môžete opatrne zoškrabať z povrchu pomocou špeciálnej škrabky na sklokeramické varné dosky pod čo najplochším uhlom.
Čistenie varnej dosky prostriedkami bežne dostupnými v domácnosti
Na čistenie varných dosiek sa hodia osvedčené prostriedky bežne dostupné v domácnosti, ktoré sú alternatívou ku komerčne dostupným čistiacim prostriedkom na rúry alebo špeciálnym čistiacim prostriedkom na sklokeramické varné dosky: Do 100 ml vlažnej vody pridajte 2 čajové lyžičky prášku do pečiva. Vzniknutý viskózny roztok naneste na povrch varnej dosky, nechajte chvíľu pôsobiť a potom vyleštite čistou handričkou z mikrovlákna. Pomôcť môže aj handrička namočená v octovej esencii a položená na nečistotu alebo zmes octu a prášku do pečiva, ktorá sa zapracuje handričkou.
Aby ste zabránili vzniku tvrdých zvyškov, povrch varnej dosky po každom použití rýchlo vyčistite a zvyšky vždy odstraňujte okamžite. Zvyčajne stačí, keď oblasť pretriete vlhkou handričkou a potom ju vysušíte. Na handričku naneste trochu prostriedku na umývanie riadu a všetko utrite, aby ste odstránili mastnotu. Pred čistením sa uistite, že varná doska už úplne vychladla. Jednou z alternatív, ktorá vás zbaví únavného drhnutia, je vibračný bezdrôtový stierač, ktorý aplikuje rozprášený roztok a zároveň čistí varnú dosku a bez námahy odstraňuje nečistoty.
Tak ako pri všetkých ostatných vodorovných povrchoch, aj zo sklokeramickej varnej dosky je možné pri čistení kuchyne jemne odstrániť tekutinu odsávaním pomocou čističa okien.