Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie malých plôch, môže používať s návlekom alebo bez návleku. S robustnými štetinami sa najprv odstráni nepoddajné znečistenie. Potom sa môže použiť návlek a špina sa ľahko odstráni a pozbiera. Ručná hubica sa veľmi dobre hodí na čistenie kachličiek, zrkadiel, sprchovacích kútov, odsávačov pary, varných dosiek atď.