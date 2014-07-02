Ručná hubica
Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie malých plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky atď. Používa sa s poťahom alebo bez.
Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie malých plôch, môže používať s návlekom alebo bez návleku. S robustnými štetinami sa najprv odstráni nepoddajné znečistenie. Potom sa môže použiť návlek a špina sa ľahko odstráni a pozbiera. Ručná hubica sa veľmi dobre hodí na čistenie kachličiek, zrkadiel, sprchovacích kútov, odsávačov pary, varných dosiek atď.
Vlastnosti a výhody
Čistiace štetiny
- Na uvoľnenie odolných nečistôt
Praktická veľkosť
- Vhodná pre menšie plochy
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|165 x 200 x 60
Video
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1202
- SC 1202 so žehličkou
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 4 Premium
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 4 + Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Pracovné dosky v kuchyni
- Obkladačky
- Sprchovací kút / vaňa
- Varné dosky
- Digestory
- Chladnička (zvnútra aj zvonka)
- Rúra
- Kuchyne