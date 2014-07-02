Ručná hubica

Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie malých plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky atď. Používa sa s poťahom alebo bez.

Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie malých plôch, môže používať s návlekom alebo bez návleku. S robustnými štetinami sa najprv odstráni nepoddajné znečistenie. Potom sa môže použiť návlek a špina sa ľahko odstráni a pozbiera. Ručná hubica sa veľmi dobre hodí na čistenie kachličiek, zrkadiel, sprchovacích kútov, odsávačov pary, varných dosiek atď.

Vlastnosti a výhody
Čistiace štetiny
  • Na uvoľnenie odolných nečistôt
Praktická veľkosť
  • Vhodná pre menšie plochy
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 165 x 200 x 60

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Obkladačky
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Varné dosky
  • Digestory
  • Chladnička (zvnútra aj zvonka)
  • Rúra
  • Kuchyne