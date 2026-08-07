Veľká kruhová kefka

S veľkou kruhovou kefkou budú vyčistené za rovnaký čas väčšie plochy.

Viac plochy za rovnaký čas! Pomocou veľkej kruhovej kefky budú veľké plochy rýchlejšie čisté. V porovnaní s menšími kefkami je možné veľkou kruhovou kefkou v rovnakom čase odstrániť väčšie množstvo nečistôt.

Vlastnosti a výhody
Veľká čistená plocha
  • Rýchle čistenie veľkých plôch.
Kvalitný materiál štetín
  • Pomocou veľkej, mohutnej kruhovej kefky s dlhou životnosťou ľahko odstránite nepoddajné znečistenie.
Jednoduché čistenie okrúhlych a väčších plôch vďaka ergonomickému tvaru kefy
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 50 x 50 x 48
Kompatibilné stroje