Veľká kruhová kefka
S veľkou kruhovou kefkou budú vyčistené za rovnaký čas väčšie plochy.
Viac plochy za rovnaký čas! Pomocou veľkej kruhovej kefky budú veľké plochy rýchlejšie čisté. V porovnaní s menšími kefkami je možné veľkou kruhovou kefkou v rovnakom čase odstrániť väčšie množstvo nečistôt.
Vlastnosti a výhody
Veľká čistená plocha
- Rýchle čistenie veľkých plôch.
Kvalitný materiál štetín
- Pomocou veľkej, mohutnej kruhovej kefky s dlhou životnosťou ľahko odstránite nepoddajné znečistenie.
Jednoduché čistenie okrúhlych a väčších plôch vďaka ergonomickému tvaru kefy
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|50 x 50 x 48
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 1202
- SC 1202 so žehličkou
- SC 2
- SC 2.600 CB
- SC 3
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 4 Premium
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SI 4 + Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit