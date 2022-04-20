Údržba záhrady: Najlepšie tipy a triky
Či už hovoríme o jari, keď sa rozbehne záhradkárska sezóna, alebo o jesenných mesiacoch, kedy sa záhrada postupne zazimováva – každý, kto chce mať svoju záhradu stále zelenú a peknú, má pred sebou veľa práce. S týmito odbornými radami bude pri udržiavaní záhrady zaručene úspešní.
Tipy odborníkov pre dobre udržiavanú záhradu
Údržba záhrady môže byť únavná, ale predovšetkým môže byť vášňou a zábavnou činnosťou, ako aj oddychom od našich často stresujúcich každodenných životov. A každý, kto je na to pripravený, vie, čo treba v záhrade kedy urobiť. To šetrí veľa času a nepríjemností, napríklad pri náhodnom orezaní kríkov v nesprávny čas. Aké obdobie je však najlepšie na strihanie živých plotov a stromov? Ako často by ste mali kosiť alebo mulčovať trávnik? Čo je potrebné zohľadniť pri polievaní záhrady? A ako zazimujete jazierko a záhradu?
S týmito záhradníckymi tipmi a trikmi ste pripravení na všetky úlohy:
Záhradkárske tipy: Správna údržba trávnikov, živých plotov a stromov
Živé ploty, ktoré lemujú váš pozemok, nielenže vizuálne zvýrazňujú vašu záhradu, ale poskytujú aj praktickú vizuálnu ochranu pred zvedavými pohľadmi okoloidúcich alebo susedov. Vyžadujú si však pravidelnú údržbu. Preto musíte zistiť, aké techniky rezu je možné použiť a ktoré záhradné náradie sa najlepšie hodí na údržbu živých plotov.
Pred strihaním živého plota by ste si preto mali všímať, aký typ živého plota chcete strihať, pretože to rozhoduje o tom, či použijete lichobežníkové alebo obdĺžnikové tvarovanie. Obľúbený je najmä ten prvý, pričom živý plot sa smerom nahor omladzuje.
Keď už hovoríme o omladzovaní... Omladzovací rez nás privádza k údržbe stromov, keďže z času na čas netreba strihať len živé ploty a kríky. Záhradné stromy si tiež vyžadujú pravidelnú údržbu, aby priniesli veľa kvetov a plodov a mohli ste sa z nich dlho tešiť. Ako však správne orezať stromy v praxi? Každý, kto si myslí, že pomocou náhodného záhradného náradia môžete odrezať vetvy a konáre kdekoľvek, sa mýli. Na správne orezávanie stromov by majitelia záhrad mali mať vždy pripravené nasledujúce nástroje: Nožnice na stromy alebo reťazová píla – na to sú veľmi dobré modely na batérie – ako aj vhodný ochranný odev a rebrík.
Na rozdiel od toho by ste trávnik mali kosiť oveľa častejšie. Vyžaduje to veľa údržby, najmä počnúc jarnými mesiacmi. Je však dôležité zvládnuť kosenie trávnika, aj keď to na prvý pohľad znie zvláštne. Ako by však mali amatérski záhradkári čo najlepšie postupovať? Pre začiatočníkov je pochopenie základov kosenia trávnika užitočné pri pestovaní sviežeho zeleného trávnika. Každý, kto sa touto činnosťou zaoberá, vie, že by ste napríklad nemali kosiť mokrý trávnik. Príliš vysoká teplota tiež poškodzuje čerstvo pokosené steblá trávy. Ale prečo je to tak? Kedy by ste mali použiť kosačku alebo mulčovač a v akej situácii je vhodnejší akumulátorový vyžínač alebo robotická kosačka? S tými správnymi tipmi je možné zvoliť vhodné nástroje na kosenie pre vaše vlastné požiadavky a vyhnúť sa chybám pri kosení trávnika.
Tipy a triky na polievanie záhrady
Každý, kto správne udržiava a hnojí svoje záhony, kvety a trávnik, už urobil veľa pre to, aby záhrada vyzerala pekne a zároveň skvele prosperovala. To sa, samozrejme, podarí iba vtedy, ak budete rastliny a trávnik pravidelne polievať. Predovšetkým by ste si mali počkať na ideálny čas a poznať správnu techniku zavlažovania a polievania. Napríklad si musíte uvedomiť, že rastliny a pôda majú rôzne potreby a v závislosti od typu by ste ich mali zalievať zriedkavejšie alebo častejšie.
Okrem toho sa fanúšikovia záhradkárstva môžu spoľahnúť aj na automatické zavlažovanie. S takýmto automatickým zavlažovacím systémom môžete ušetriť veľa času. Tento spôsob zavlažovania je tiež podstatne úspornejší ako ručné zavlažovanie. Zabezpečujú ho počítačom riadené zavlažovacie systémy, pomocou ktorých sa voda pomocou pomocného čerpadla najskôr vedie z domácej vodovodnej prípojky alebo z vodnej nádrže či cisterny.
Útulná idylická záhrada: Tipy na čistenie terás a záhradného nábytku
Pre mnohých ľudí je ich vlastná záhrada miestom, kde môžu odpočívať. Ak všetko kvitne a krásne sa udržiava, po dokončení prác tu môžete tráviť čas spolu s priateľmi a rodinou. Aký by to bol pocit, keby ste napríklad grilovali na vašej novej drevenej alebo kamennej terase? V každom prípade je tu vidieť určitý trend – čoraz viac ľudí si chce skrášliť záhradu a vylepšiť ju kvalitným záhradným nábytkom a terasami. Vďaka tomu je záhrada pohodlná a útulná. Samozrejme, v kútiku duše by ste pritom mali pamätať na to, že drevené terasy sa musia pravidelne čistiť a udržiavať. Zabránite tak tomu, aby drevená krytina zošedla a ochránite ju pred nežiaducou burinou, machmi a škodlivými hubami. To isté platí samozrejme aj pre záhradný nábytok, ktorý od povrchových nečistôt ideálne očistite teplou vodou a viacúčelovým čističom alebo čistiacim prostriedkom. Prípadne sa môžete uchýliť aj k strednotlakovému alebo vysokotlakovému čističu.
Zazimovanie záhrady
Každý, kto chce svoju záhradu zazimovať, musí zvážiť viacero vecí. Rastliny v črepníkoch a záhradný nábytok je potrebné umiestniť na suché miesto a záhony či kríky opäť zrezať. Potom ich môžete prihnojiť zeminou na rastliny. Náš tip: Zrezaný materiál, ktorý sa dá zlikvidovať nasekaním alebo ho môžete použiť na ďalšiu údržbu záhrady, môžete rozložiť na záhony a ochrániť ich tak pred mrazom. To vám umožní súčasne vyriešiť problém, čo urobíte s opadanými listami a konármi – aspoň čiastočne, keďže väčšina stromov a kríkov na jeseň zhadzuje listy a vy musíte rozmýšľať aj nad tým, ako lístie zlikvidujete.