Strednotlakový čistič KHB 6 Plus Battery Set MJ
Efektívny, prenosný a ultravšestranný vďaka tryske 5 v 1 Multi Jet: ľahký strednotlakový čistič KHB 6 MJ so sacou hadicou, 18 V vymeniteľnou batériou a nabíjačkou.
Nemáte elektrické pripojenie? Bez problémov! Ľahký ručný akumulátorový strednotlakový čistič KHB 6 Battery LE z 18 V batériovej platformy vyčistí prakticky všetko v domácnosti bez potreby napájania. Rozsah balenia zahŕňa saciu hadicu a priestorovo úsporné skladacie vedro na čistenie na cestách bez prípojky vody. Môže byť dokonca použitý s prírodnými zdrojmi vody, ako je dažďová voda. Tryska MJ 24 5 v 1 Multi Jet, ktorá je súčasťou tejto sady, je ideálna pre širokú škálu aplikácií. Prepínanie medzi bodovým prúdom, plochým prúdom, oplachovacím prúdom, prúdom hmly alebo nalievacím prúdom je rýchle ako blesk, bez potreby výmeny trysky alebo rozprašovacej tyče. Keď samotná voda nestačí, čistiaci výkon zvýši voliteľné príslušenstvo, ako je umývacia kefa alebo penovacia tryska.
Vlastnosti a výhody
Mobilné čistenieNezávislé od zdroja energie vďaka technológii batérií. Nie je potrebné pripojenie na vodu vďaka sacej hadici, ktorá je súčasťou dodávky.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlakMaximálny tlak 24 bar na efektívne, mobilné a jednoduché čistenie v prípade potreby. MJ 24 Handheld spája 5 trysiek v jednom pracovnom nadstavci – na čistenie a zavlažovanie. Čistí aj citlivé povrchy jemne, bezpečne a spoľahlivo.
Ľahký a inovatívny dizajn zariadeniaOptimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
- Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
- Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Stredný tlak
|Prietok (l/h)
|max. 200
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|302 x 89 x 265
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
- Multi Jet nástavec MJ 24
- Skladacia nádrž na vodu
Výbava
- Nasávanie vody
- Striekacia tyč: dlhý
- Integrovaný vodný filter
- Filter stroja
- Sacia hadica SH 5
Oblasti využitia
- Kvetináče
- Detské hračky / odrážadlá
- Nádoby na odpad
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Bicykle
- Ploty
- Záhradné hračky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Strednotlakový čistič KHB 6 Plus Battery Set MJ náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher