Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
Batériový vysávač WD 3 Battery z 36 V platformy Kärcher Battery Power obsahuje všestranné príslušenstvo pre podlahové a ručné použitie. Batéria nie je súčasťou balenia.
WD 3 Battery je rovnako funkčný ako mokro suchý vysávač s káblom, ale nie je potrebné ho pripájať do elektrickej siete. Podľa typu batérie je výdrž batérie 15 až 30 minút (batéria nie je súčasťou dodávky). Flexibilný vysávač na batérie má tiež robustnú a nárazuvzdornú plastovú nádobu s objemom 17 litrov, ako aj patrónový filter na ľahké vysávanie suchých a mokrých nečistôt bez nutnosti výmeny filtra. Sacie hadice s optimalizovaným prietokom a podlahová hubica smart clips so zmiešanou vložkou pomáhajú zaistiť optimálne zachytávanie nečistôt a zaručujú dokonalú čistotu. Ďalším praktickým detailom je odnímateľná rukoväť, ktorá umožňuje pripevniť príslušenstvo priamo k sacej hadici. Praktická parkovacia poloha umožňuje pohodlné odstavenie sacej trubice a podlahovej hubice pri prestávke v práci. WD 3 Compact Battery robí z čistenia potešenie vďaka ďalším funkciám, ako je funkcia fúkania, uzamykací systém Pull & Push, ergonomická rukoväť na prenášanie a riešenie úložného priestoru na príslušenstvo. A vďaka svojej kompatibilite s 36 V batériovou platformou je možné s vysávačom WD 3 použiť aj batérie z iných 36 V zariadení Kärcher Battery Power.
Vlastnosti a výhody
36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batériaUmožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power.
Špeciálny patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Praktická funkcia fúkaniaVšade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Odstránenie nečistôt bez námahy, napríklad zo štrkového lôžka
Podlahová hubica a sacia hadica
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
- Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie sacej hadice a príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Prepravné kolieska
- Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|menovitý príkon (W)
|300
|Sací výkon (W)
|80
|Vysávanie (mbar)
|max. 110
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 40
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 70 (2,5 Ah) / Približne 140 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 15 (2,5 Ah) / Približne 30 (5,0 Ah)
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|388 x 340 x 503
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Funkcia fúkania
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Interiér vozidla
- Kvapaliny
- Dielňa
- Garáž
- Pivnica
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
