Prémiová verzia akumulátorového vysávača WD 3 Battery z akumulátorovej platformy 36 V Kärcher Battery Power je vybavená 17 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele. Batéria nie je súčasťou balenia.

Batériový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium ponúka viac než len maximálnu voľnosť pohybu počas vysávania – má celý rad výhod, ktorými vás zaujme. Patrí medzi ne mimoriadne stabilná nádoba z nehrdzavejúcej ocele s objemom 17 litrov. Patrónový filter, ktorý neuveriteľne uľahčuje vysávanie suchých aj mokrých nečistôt bez nutnosti výmeny filtra. Odnímateľná rukoväť na pripevnenie príslušenstva priamo k sacej hadici s optimalizovaným prietokom. Klipsňová podlahová hubica vrátane zmiešanej vložky pre dokonalý zber nečistôt. Doba prevádzky 15 alebo 30 minút s lítium-iónovou vymeniteľnou batériou Battery Power 36/25 alebo Battery Power 36/50 (batérie nie sú súčasťou dodávky). A parkovacia poloha pre saciu trubicu a podlahovú hubicu. Medzi ďalšie doplnky patrí funkcia ventilátora, uzamykací systém Pull & Push, ergonomická rukoväť na prenášanie a mimoriadne praktický úložný priestor na príslušenstvo. Obzvlášť praktickou vlastnosťou je, že vďaka kompatibilite s platformou akumulátorov možno akumulátory z iných 36 V zariadení Kärcher Battery Power použiť aj v s WD 3 Premium.

Vlastnosti a výhody
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium: 36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batéria
36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batéria
Umožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium: Špeciálny patrónový filter
Špeciálny patrónový filter
Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium: Praktická funkcia fúkania
Praktická funkcia fúkania
Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Odstránenie nečistôt bez námahy, napríklad zo štrkového lôžka
Podlahová hubica a sacia hadica
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Odnímateľná rukoväť
  • Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
  • Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie sacej hadice a príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
  • Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Prepravné kolieska
  • Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
menovitý príkon (W) 300
Sací výkon (W) 80
Vysávanie (mbar) max. 110
Prietok vzduchu (l/s) max. 40
Objem nádoby (l) 17
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 70 (2,5 Ah) / Približne 140 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 15 (2,5 Ah) / Približne 30 (5,0 Ah)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 388 x 340 x 525

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Funkcia fúkania
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný domček
  • Interiér vozidla
  • Kvapaliny
  • Dielňa
  • Garáž
  • Pivnica
  • Vstupný priestor
  • Domáca dielňa
