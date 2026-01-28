Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set

Akumulátorový vysávač WD 3 Battery Set vrátane batérie. Batériový mokrý a suchý vysávač z 36 V akumulátorovej platformy Kärcher Battery Power pre všestranné podlahové aj ručné použitie.

WD 3 Battery Set s pohonom na batériu umožňuje pracovať nezávisle od elektrickej siete pri plnej funkčnosti viacúčelového vysávača na suché a mokré vysávanie. Výdrž batérie obsiahnutej v súprave je až 15 minút. Vďaka technológii reálneho času zobrazuje LCD displej batérie vždy stav nabitia batérie. Tento stroj so silnou sacou silou obsahuje pevnú a nárazuvzdornú plastovú nádobu s objemom 17 litrov. Patrónový filter umožňuje pohodlné vysávanie suchej a mokrej špiny – úplne bez výmeny filtra. O optimálne zbieranie špiny a dokonalú čistotu sa stará sacia hadica s optimalizovaným prúdením ako aj šikovná klipová podlahová hubica so zmiešanými štetinami. Vďaka odnímateľnej rukoväti je možné príslušenstvo upevniť priamo na saciu hadicu. Pri prestávke v práci je možné saciu trubicu a podlahovú hubicu dočasne založiť do držiaka. Ďalšie znaky výbavy: funkcia ofukovania, uzamykací systém, „Pull ’n’ Push“, ergonomické držadlo a maximálne praktické odkladanie príslušenstva. Vďaka kompatibilite so systémom 36 V vymeniteľných batérií je možné batériu použiť aj v iných 36 V strojoch – pre neobmedzenú voľnosť pohybu.

Vlastnosti a výhody
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set: 36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batéria
Umožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set: Špeciálny patrónový filter
Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set: Praktická funkcia fúkania
Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Odstránenie nečistôt bez námahy, napríklad zo štrkového lôžka
Podlahová hubica a sacia hadica
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Odnímateľná rukoväť
  • Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
  • Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie sacej hadice a príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
  • Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Prepravné kolieska
  • Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 36 V batériová platforma
menovitý príkon (W) 300
Sací výkon (W) 80
Vysávanie (mbar) max. 110
Prietok vzduchu (l/s) max. 40
Objem nádoby (l) 17
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 70 (2,5 Ah) / Približne 140 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 15 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 315
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 67
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 388 x 340 x 503

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 36 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: 36 V Battery Power štandardná nabíjačka (1 ks.)
  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • inteligentný displej: integrovaný v batérii
  • Funkcia fúkania
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný domček
  • Interiér vozidla
  • Kvapaliny
  • Dielňa
  • Garáž
  • Pivnica
  • Vstupný priestor
  • Domáca dielňa
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher