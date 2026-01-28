Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
Akumulátorový vysávač WD 3 Battery Set vrátane batérie. Batériový mokrý a suchý vysávač z 36 V akumulátorovej platformy Kärcher Battery Power pre všestranné podlahové aj ručné použitie.
WD 3 Battery Set s pohonom na batériu umožňuje pracovať nezávisle od elektrickej siete pri plnej funkčnosti viacúčelového vysávača na suché a mokré vysávanie. Výdrž batérie obsiahnutej v súprave je až 15 minút. Vďaka technológii reálneho času zobrazuje LCD displej batérie vždy stav nabitia batérie. Tento stroj so silnou sacou silou obsahuje pevnú a nárazuvzdornú plastovú nádobu s objemom 17 litrov. Patrónový filter umožňuje pohodlné vysávanie suchej a mokrej špiny – úplne bez výmeny filtra. O optimálne zbieranie špiny a dokonalú čistotu sa stará sacia hadica s optimalizovaným prúdením ako aj šikovná klipová podlahová hubica so zmiešanými štetinami. Vďaka odnímateľnej rukoväti je možné príslušenstvo upevniť priamo na saciu hadicu. Pri prestávke v práci je možné saciu trubicu a podlahovú hubicu dočasne založiť do držiaka. Ďalšie znaky výbavy: funkcia ofukovania, uzamykací systém, „Pull ’n’ Push“, ergonomické držadlo a maximálne praktické odkladanie príslušenstva. Vďaka kompatibilite so systémom 36 V vymeniteľných batérií je možné batériu použiť aj v iných 36 V strojoch – pre neobmedzenú voľnosť pohybu.
Vlastnosti a výhody
36 V Kärcher Battery Power vymeniteľná batériaUmožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilná batéria so všetkými strojmi zo systému vymeniteľných batérií 36 V Battery Power.
Špeciálny patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Praktická funkcia fúkaniaVšade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Odstránenie nečistôt bez námahy, napríklad zo štrkového lôžka
Podlahová hubica a sacia hadica
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
- Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie sacej hadice a príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Prepravné kolieska
- Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|menovitý príkon (W)
|300
|Sací výkon (W)
|80
|Vysávanie (mbar)
|max. 110
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 40
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 70 (2,5 Ah) / Približne 140 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 15 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|315
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|67
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|388 x 340 x 503
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 36 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: 36 V Battery Power štandardná nabíjačka (1 ks.)
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- inteligentný displej: integrovaný v batérii
- Funkcia fúkania
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Interiér vozidla
- Kvapaliny
- Dielňa
- Garáž
- Pivnica
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery
Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher