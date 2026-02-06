Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Limitovaná edícia KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition so špeciálnym príslušenstvom pri príležitosti 90. výročia spoločnosti. Zaujme sacím výkonom a energetickou účinnosťou.
Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition je limitovaná farebná edícia so špeciálnym príslušenstvom pri príležitosti 90. výročia spoločnosti. Black Edition vysávača na mokré a suché vysávanie sa môže pochváliť pútavým dizajnom a je dodávaný s hubicou do auta a štyrmi fleecovými filtračnými vreckami. S nominálnou spotrebou energie 1000 W kombinuje vysávač silný sací výkon s vysokou energetickou účinnosťou. Precízna súhra zariadenia, sacej hadice a podlahovej hubice Clips zaisťuje prvotriedne výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných alebo hrubých nečistôt. Jeho kompaktná konštrukcia, 17-litrová nádoba z nehrdzavejúcej ocele, 4 metre dlhý kábel a 2 metre dlhá sacia hadica z neho robia skutočne flexibilné zariadenie. Funkcia fúkania vás zbaví ťažkej práce pri čistení ťažko dostupných miest. Po vyčistení je možné hadicu, náradie a malé časti zavesiť späť na hlavu spotrebiča a káblové balíky na hák kábla. Na nárazník je možné pripevniť aj rúrky a podlahové hubice. Ergonomicky tvarovaná odnímateľná rukoväť umožňuje pripevnenie príslušenstva k sacej hadici. Vďaka šikovnému uzamykaciemu systému "Pull & Push" nemôže byť otváranie a zatváranie nádoby jednoduchšie.
Vlastnosti a výhody
Patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstvaPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadeniaNasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Hubica do auta na čistenie interiérov vozidiel
- Praktická hubica do auta na spoľahlivé odstránenie nečistôt z textilných povrchov vo vozidle.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Vysávanie (mbar)
|max. 230
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Čierna Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Čierna
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|353 x 328 x 493
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Hubica na vysávanie auta
- Patrónový filter: Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 4 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dielňa
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher