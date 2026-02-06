Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
Kompaktný WD 1 Classic zaujme 12-litrovou plastovou nádobou, funkciou fúkania, 3-m káblom, fleecovým filtračným vreckom a kolieskami pre väčšie pohodlie a zároveň efektívnym výkonom.
WD 1 Classic vyčnieva z davu kompaktným dizajnom, sacím výkonom a energetickou účinnosťou – s menovitým príkonom len 850 wattov. To zaisťuje, že zariadenie poskytuje špičkové výsledky čistenia bez ohľadu na to, či riešite suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty. Vysávač na mokré a suché vysávanie sa dodáva s robustnou 12-litrovou plastovou nádobou, 3-metrovým káblom a 1,8-metrovou sacou hadicou s rovnou rukoväťou, podlahovou hubicou so sponami, penovým filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Vysávač má tiež praktickú funkciu fúkania, ktorú možno použiť na upratovanie miest, kde je vysávanie náročné, a ďalšie. Úložný priestor na hlave zariadenia je možné použiť na bezpečné uloženie nástrojov a malých častí, ako sú skrutky a klince. Zariadenie zaujme aj priestorovo úsporným úložným priestorom, uzamykacím systémom Pull & Push a ergonomicky tvarovanou rukoväťou na prenášanie, ktorá uľahčuje presun z miesta na miesto.
Vlastnosti a výhody
Kompaktná konštrukciaFlexibilné a všestranné využitie. Úsporné odkladanie stroja.
Praktická funkcia fúkaniaVšade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vreckoTrojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu. Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Odkladacia polička
- Pre bezpečné skladovanie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|850
|Vysávanie (mbar)
|max. 220
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 42
|Objem nádoby (l)
|12
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Čierna
|Napájací kábel (m)
|3
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 378
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.8 m
- Typ sacej hadice: s rovnou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
- Penový filter: 1 Kus(y)
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher