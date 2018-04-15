Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
15 l nádoba z nehrdzavejúcej ocele v kombinácii so 4 m káblom, 1,8 m sacou hadicou a funkciou fúkania – to poskytuje super výkonný a efektívny mokrosuchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18.
WD 2 Plus S V-15/4/18 zaujme kompaktným dizajnom, je mimoriadne výkonný a energeticky úsporný – a má spotrebu energie len 1000 W. Stroj dosahuje špičkové výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných a hrubých nečistôt. Vysávač na mokré a suché vysávanie má robustnú 15-litrovú nádobu z nehrdzavejúcej ocele, 4 metrový kábel, ako aj 1,8 metra dlhú saciu hadicu s rovnou rukoväťou, podlahovú hubicu Clips, penový filter a fleecové filtračné vrecko. Vysávač disponuje aj praktickou funkciou fúkania, ktorú je možné použiť na miestach, kde je vysávanie náročné. Úložný priestor na hlave stroja slúži na bezpečné uloženie nástroja a malých častí, ako sú skrutky a klince. Trubice a podlahová hubica sa dajú tiež rýchlo a pohodlne zaparkovať v parkovacej polohe na nárazníku. Okrem toho sa stroj môže pochváliť priestorovo úsporným úložným priestorom, jednoduchým uložením príslušenstva, uzamykacím systémom "Pull & Push" a ergonomicky tvarovanou rukoväťou na prenášanie pre pohodlnú prepravu.
Vlastnosti a výhody
Praktický úložný priestor na príslušenstvoPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Kompaktné úložisko zariadenia.
Praktická funkcia fúkaniaVšade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vreckoTrojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu. Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|220
|Vysávanie (mbar)
|max. 220
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 43
|Objem nádoby (l)
|15
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|353 x 328 x 431
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.8 m
- Typ sacej hadice: s rovnou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
- Penový filter: 1 Kus(y)
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
