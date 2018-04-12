Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
Kompaktný základný mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18 presvedčí používateľov 12 l plastovou nádobou, 4 m káblom, 1,8 m dlhou sacou hadicou a funkciou fúkania.
WD 2 Plus V-12/4/18 zaujme svojim kompaktným dizajnom a je super výkonný a energeticky účinný – a so spotrebou iba 1 000 W. Stroj dosahuje najlepšie výsledky čistenia pre suché, mokré, jemné a hrubé nečistoty . Vysávač na mokré a suché vysávanie má robustnú 12 litrovú plastovú nádobu, 4 metrový kábel, ako aj 1,8 metra dlhú saciu hadicu s rovnou rukoväťou, podlahovú hubicu Clips, penový filter a flisové filtračné vrecko. Vysávač disponuje aj praktickou funkciou fúkania, ktorú možno použiť na miestach, kde je vysávanie náročné. Odkladacia plocha na hlave stroja slúži na bezpečné uloženie náradia a malých dielov ako sú skrutky a klince. Trubice a podlahové hubice možno tiež rýchlo a pohodlne odložiť v parkovacej polohe na nárazníku. Okrem toho sa stroj môže pochváliť priestorovo úsporným skladovaním, jednoduchým skladovaním príslušenstva, uzamykacím systémom „Pull & Push“ a ergonomicky tvarovanou rukoväťou na pohodlnú prepravu.
Vlastnosti a výhody
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Kompaktné úložisko zariadenia.
Funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|220
|Vysávanie (mbar)
|max. 220
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 43
|Objem nádoby (l)
|12
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 378
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.8 m
- Typ sacej hadice: s rovnou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
- Penový filter: 1 Kus(y)
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
