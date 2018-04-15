Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
Mokro suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18 je možné použiť na takmer všetky druhy nečistôt pomocou 15 l plastovej nádoby, 4 m kábla, 1,8 m sacej hadice a funkcie fúkania.
WD 2 Plus V-15/4/18 zaujme kompaktným dizajnom, je supervýkonný a energeticky účinný - a so spotrebou energie iba 1000 W. Stroj dosahuje najlepšie výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných a hrubých nečistôt. Mokrý a suchý vysávač má robustnú 15-litrovú plastovú nádobu, 4-metrový kábel, ako aj 1,8 metra dlhú saciu hadicu s rovnou rukoväťou, podlahovú hubicu Clips, penový filter a fleecový filtračný vak. Vysávač má aj praktickú funkciu dúchadla, ktorú je možné použiť na miestach, kde je náročné vysávanie. Úložný priestor na hlave stroja sa používa na bezpečné uskladnenie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky a klince. Rúry a podlahové trysky sa dajú rýchlo a pohodlne zaparkovať aj v parkovacej polohe na nárazníku. Okrem toho stroj zaujme kompaktným dizajnom, jednoduchým skladovaním príslušenstva, uzamykacím systémom "Pull & Push" a ergonomicky tvarovanou rukoväťou na prenášanie pre pohodlnú prepravu.
Vlastnosti a výhody
Praktický úložný priestor na príslušenstvoPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Kompaktné úložisko zariadenia.
Praktická funkcia fúkaniaVšade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vreckoTrojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu. Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|220
|Vysávanie (mbar)
|max. 220
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 43
|Objem nádoby (l)
|15
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 430
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.8 m
- Typ sacej hadice: s rovnou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
- Penový filter: 1 Kus(y)
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher