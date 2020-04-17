Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
Ideálne pre hobby dielňu: WD 3 P V-17/4/20 zaujme 17 l plastovou nádobou, 4 m káblom, 2 m sacou hadicou, jednodielnym patrónovým filtrom a zásuvkou na prácu s elektrickým náradím.
WD 3 P V-17/4/20 je výkonný a energeticky účinný so spotrebou iba 1 000 W. Stroj, ako aj sacia hadica a podlahová hubica sú dokonale zladené – pre najlepšie výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných alebo hrubých nečistôt. Vysávač na mokré a suché vysávanie zaujme kompaktným dizajnom a robustnou plastovou nádobou s objemom 17 l, 4 m káblom, 2 m sacou hadicou a fleecovým filtračným vreckom. Vďaka jednodielnemu patrónovému filtru je možné vysávať mokré aj suché nečistoty bez výmeny filtra. Cez integrovanú zásuvku s automatickým vypínačom je možné pripojiť elektrické náradie, ako sú píly alebo brúsky a vzniknuté nečistoty priamo odsávať. Funkcia ofukovania je užitočná na čistenie ťažko prístupných oblastí. Hadica sa ukladá zavesením na hlavu stroja, čím sa šetrí miesto. Kábel je možné uložiť na káblový hák, trubice a podlahové hubice na nárazníku. Uzamykací systém "Pull & Push" umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie nádoby. Rukoväť vysávača je odnímateľná a príslušenstvo je možné pripojiť priamo k sacej hadici.
Vlastnosti a výhody
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstvaPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|230
|Vysávanie (mbar)
|max. 230
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 492
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Patrónový filter: Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Dielňa
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
