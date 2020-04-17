Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop

WD 3 P V-17/4/20 Workshop sa vyznačuje 17 l plastovou nádobou, 4 m káblom, 2 m hadicou, elektrickou zásuvkou s automatickým vypínačom a špeciálnym príslušenstvom pre hobby dielňu.

Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop je supervýkonný, energeticky účinný a kompaktný - so spotrebou energie iba 1000 W. Špeciálny vysávač pre hobby dielňu presvedčí 2 m sacou hadicou, 4 m káblom, 2 plastovými rúrkami, podlahovou hubicou Clips, štrbinovou dýzou, hadicou tenkého nástroja, adaptérom nástroja a sacou kefou s mäkkými štetinami. Tiež praktické: Integrovaná elektrická zásuvka umožňuje pripojenie elektrického náradia priamo k vysávaču. Vysávač sa zapína alebo vypína pomocou pripojeného elektrického náradia. Stroj sa môže pochváliť aj robustnou 17 l plastovou nádobou, fleecovým filtračným vreckom a podlahovou hubicou Clips pre rýchle a hlboké čistenie podlahy. Jemné a hrubé nečistoty je možné odstrániť okamžite. Citlivejšie povrchy možno tiež ľahko vysávať pomocou sacej kefy. Odnímateľná rukoväť umožňuje priame pripojenie trysiek k sacej hadici, čo umožňuje prácu bez námahy v stiesnených priestoroch. Všade tam, kde vysávanie nie je možné, sa na odstránenie nečistôt používa užitočná funkcia dúchadla.

Vlastnosti a výhody
Špeciálne príslušenstvo na čistenie pracovného stola
Rýchle a dôkladné vysávanie pracovného stola pomocou sacej kefy s mäkkými štetinami. Šetrný k povrchom, a preto vhodný na citlivé predmety.
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.
Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Patrónový filter
Na mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
  • Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
  • Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
  • Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
  • Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
  • Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
  • Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Odnímateľná rukoväť
  • Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W) min. 100 - max. 2100
Sací výkon (W) 230
Vysávanie (mbar) max. 230
Prietok vzduchu (l/s) max. 45
Objem nádoby (l) 17
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
Napájací kábel (m) 4
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 74
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7
Rozmery (d x š x v) (mm) 349 x 328 x 492

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Flexibilná sacia hadica: 1 m, 35 mm
  • Adaptér pre pripojenie elektronáradia
  • Sacia kefa s mäkkými štetinami
  • Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Teleskopická rukoväť
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
  • Dielňa
  • Terasa
  • Pivnica
  • Kvapaliny
Príslušenstvo
