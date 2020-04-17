Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
WD 3 P V-17/4/20 Workshop sa vyznačuje 17 l plastovou nádobou, 4 m káblom, 2 m hadicou, elektrickou zásuvkou s automatickým vypínačom a špeciálnym príslušenstvom pre hobby dielňu.
Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop je supervýkonný, energeticky účinný a kompaktný - so spotrebou energie iba 1000 W. Špeciálny vysávač pre hobby dielňu presvedčí 2 m sacou hadicou, 4 m káblom, 2 plastovými rúrkami, podlahovou hubicou Clips, štrbinovou dýzou, hadicou tenkého nástroja, adaptérom nástroja a sacou kefou s mäkkými štetinami. Tiež praktické: Integrovaná elektrická zásuvka umožňuje pripojenie elektrického náradia priamo k vysávaču. Vysávač sa zapína alebo vypína pomocou pripojeného elektrického náradia. Stroj sa môže pochváliť aj robustnou 17 l plastovou nádobou, fleecovým filtračným vreckom a podlahovou hubicou Clips pre rýchle a hlboké čistenie podlahy. Jemné a hrubé nečistoty je možné odstrániť okamžite. Citlivejšie povrchy možno tiež ľahko vysávať pomocou sacej kefy. Odnímateľná rukoväť umožňuje priame pripojenie trysiek k sacej hadici, čo umožňuje prácu bez námahy v stiesnených priestoroch. Všade tam, kde vysávanie nie je možné, sa na odstránenie nečistôt používa užitočná funkcia dúchadla.
Vlastnosti a výhody
Špeciálne príslušenstvo na čistenie pracovného stolaRýchle a dôkladné vysávanie pracovného stola pomocou sacej kefy s mäkkými štetinami. Šetrný k povrchom, a preto vhodný na citlivé predmety.
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|230
|Vysávanie (mbar)
|max. 230
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 492
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Flexibilná sacia hadica: 1 m, 35 mm
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Sacia kefa s mäkkými štetinami
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Dielňa
- Terasa
- Pivnica
- Kvapaliny
