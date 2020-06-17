Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
WD 3 S V-17/6/20 Car je super výkonný a skonštruovaný na dôkladné čistenie interiéru vozidla so 17 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 2 m sacou hadicou a špeciálnymi hubicami do auta.
Vysávač na mokré a suché vysávanie WD 3 S V-17/6/20 Car je super výkonný, energeticky účinný a kompaktný – so spotrebou iba 1 000 W. Stroj zaujme hubicou do auta, extra dlhou štrbinovou hubicou a sacou kefou s mäkkými a tvrdými štetinami. Či už ide o citlivé povrchy, ako je palubná doska, silne znečistené miesta, ako je priestor na nohy, veľké plochy ako v batožinovom priestore alebo úzke priestory medzi sedadlami: Vďaka špeciálnym kefám a hubiciam je možné bez problémov dôkladne vyčistiť každú oblasť vo vnútri vozidla. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripojenie kief a hubíc priamo k sacej hadici, čo umožňuje prácu v stiesnených priestoroch bez námahy. Vybavený robustnou a nárazuvzdornou nádobou z nehrdzavejúcej ocele s objemom 17 l, 6 m káblom a 2 m sacou hadicou s odnímateľnou rukoväťou, podlahovou hubicou Clips, štrbinovou hubicou, patrónovým filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Jednodielny patrónový filter umožňuje vysávanie suchých a mokrých nečistôt bez výmeny filtra. Ďalšie vlastnosti: možnosť uloženia na hlave stroja, praktická funkcia fúkania, uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie nádoby a ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie.
Vlastnosti a výhody
Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru autaPre najlepšie výsledky čistenia na chúlostivých povrchoch, v úzkych medzipriestoroch a na veľkých plochách. Na odstraňovanie jemných ako aj nepoddajných nečistôt.
Odnímateľná rukoväťPonúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu. Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Vysávanie (mbar)
|max. 230
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|6
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|353 x 328 x 493
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm)
- Hubica na vysávanie auta
- Sacia kefa s mäkkými štetinami
- Sacia kefa s tvrdými štetinami
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Batožinový priestor
- Autosedadlá
- Zadné sedadlo
- Priestor na nohy
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Prístrojová doska
- Stredová konzola
- Terasa
- Pivnica
- Kvapaliny
