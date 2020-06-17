Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car

WD 3 S V-17/6/20 Car je super výkonný a skonštruovaný na dôkladné čistenie interiéru vozidla so 17 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 2 m sacou hadicou a špeciálnymi hubicami do auta.

Vysávač na mokré a suché vysávanie WD 3 S V-17/6/20 Car je super výkonný, energeticky účinný a kompaktný – so spotrebou iba 1 000 W. Stroj zaujme hubicou do auta, extra dlhou štrbinovou hubicou a sacou kefou s mäkkými a tvrdými štetinami. Či už ide o citlivé povrchy, ako je palubná doska, silne znečistené miesta, ako je priestor na nohy, veľké plochy ako v batožinovom priestore alebo úzke priestory medzi sedadlami: Vďaka špeciálnym kefám a hubiciam je možné bez problémov dôkladne vyčistiť každú oblasť vo vnútri vozidla. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripojenie kief a hubíc priamo k sacej hadici, čo umožňuje prácu v stiesnených priestoroch bez námahy. Vybavený robustnou a nárazuvzdornou nádobou z nehrdzavejúcej ocele s objemom 17 l, 6 m káblom a 2 m sacou hadicou s odnímateľnou rukoväťou, podlahovou hubicou Clips, štrbinovou hubicou, patrónovým filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Jednodielny patrónový filter umožňuje vysávanie suchých a mokrých nečistôt bez výmeny filtra. Ďalšie vlastnosti: možnosť uloženia na hlave stroja, praktická funkcia fúkania, uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie nádoby a ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie.

Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
  • Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
  • Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
  • Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
  • Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
  • Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Sací výkon (W) 230
Vysávanie (mbar) max. 230
Prietok vzduchu (l/s) max. 45
Objem nádoby (l) 17
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
Napájací kábel (m) 6
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 74
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 353 x 328 x 493

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm)
  • Hubica na vysávanie auta
  • Sacia kefa s mäkkými štetinami
  • Sacia kefa s tvrdými štetinami
  • Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Teleskopická rukoväť
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
  • Batožinový priestor
  • Autosedadlá
  • Zadné sedadlo
  • Priestor na nohy
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Prístrojová doska
  • Stredová konzola
  • Terasa
  • Pivnica
  • Kvapaliny
Príslušenstvo
