Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20 zaujme 15 l plastovou nádobou s jednodielnym patrónovým filtrom, 4 m káblom a 2 m sacou hadicou. Vysoký výkon oceníte pri vysávaní odolných nečistôt.
WD 3 V-15/4/20 je výkonný a energeticky účinný mokro-suchý vysávač so spotrebou energie iba 1000 W. Pre najlepšie výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných alebo hrubých nečistôt oceníte možnosť výmeny klasickej podlahovej hubice za štrbinovú s koncentrovaným sacím výkonom a možnosťou vysávania aj na úzkych a ťažko dostupných miestach. Mokro suchý vysávač zaujme kompaktným dizajnom a robustnou 15 l plastovou nádobou, 4 m káblom, 2 m sacou hadicou a fleecovým filtračným vreckom. Vďaka jednodielnemu patrónovému filtru je možné vysávať mokré aj suché nečistoty bez výmeny filtra. Funkcia dúchadla je užitočná na čistenie ťažko prístupných priestorov. Hadica sa uloží zavesením na hlavu stroja, čím sa šetrí miesto. Kábel je možné uložiť na káblový hák, rúrky a podlahové dýzy na nárazníku. Uzamykací systém "Pull & Push" umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie kontajnera. Rukoväť vysávača je možné odstrániť a príslušenstvo pripojiť priamo k sacej hadici. Nástroje alebo malé časti, ako sú skrutky, je možné položiť na oblasť hlavy stroja. Rukoväť na prenášanie má ergonomický dizajn. Vysávač je napriek vysokému výkonu kompaktný a dá sa ľahko uskladniť či prevážať v aute.
Vlastnosti a výhody
Patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstvaPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadeniaNasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Vysávanie (mbar)
|max. 230
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádoby (l)
|15
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 457
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dielňa
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
