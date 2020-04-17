Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
Výkonný, efektívny a s vynikajúcim pomerom ceny a kvality: WD 3 V-17/4/20 zaujme 17 l plastovou nádobou, 4 m káblom, 2 m sacou hadicou a jednodielnym patrónovým filtrom.
WD 3 V-17/4/20 je výkonný a energeticky úsporný s menovitým príkonom iba 1 000 wattov. Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica Clips sú optimálne zladené pre vynikajúce výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných alebo hrubých nečistôt. Mokro-suchý vysávač presvedčí svojím kompaktným dizajnom a robustnou 17-litrovou plastovou nádobou, 4 m káblom, 2 m sacou hadicou a netkaným filtračným vreckom. Jednodielny patrónový filter umožňuje vysávanie mokrých aj suchých nečistôt bez nutnosti výmeny filtra. Funkcia fúkania je užitočná na čistenie ťažko dostupných miest. Hadicu je možné úhľadne zbaliť, aby sa ušetrilo miesto, zavesením na hlavu zariadenia. Kábel je možné uložiť na háčik na kábel, trubice a podlahové hubice na nárazník. Uzamykací systém Pull & Push umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie nádoby. Rukoväť vysávača je možné odpojiť a príslušenstvo je možné pripevniť priamo na saciu hadicu. Tiež šikovné: náradie a malé diely je možné uložiť na povrch na hlave zariadenia. Ergonomicky tvarovaná rukoväť zaisťuje pohodlné prenášanie.
Vlastnosti a výhody
Patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstvaPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadeniaNasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie náradia a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Vysávanie (mbar)
|max. 230
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 492
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dielňa
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher