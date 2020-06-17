Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
Supervýkonný autovysávač: WD 3 V-17/6/20 Car je stvorený na čistenie interiéru vozidla so 17 l plastovou nádobou, 6 m káblom, 2 m sacou hadicou a špeciálnymi hubicami.
Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car je supervýkonný, energeticky účinný a kompaktný - so spotrebou energie iba 1000 W. Stroj zaujme hubicou do automobilu, extra dlhou štrbinovou hubicou a sacou kefou s mäkkými a tvrdými štetinami. Či už ide o citlivé povrchy, ako je palubná doska, silne znečistené oblasti, ako napríklad priestor na nohy, veľké plochy ako v batožinovom priestore alebo úzke priestory medzi sedadlami: Vďaka špeciálnym kefám a tryskám je možné dôkladne a bez problémov vyčistiť každý priestor vo vozidle. Odnímateľná rukoväť umožňuje priame pripojenie kefiek a hubíc k sacej hadici, čo umožňuje prácu bez námahy v stiesnených priestoroch. Vybavený robustnou a nárazuvzdornou 17 l plastovou nádobou, 6 m káblom a 2 m sacou hadicou s odnímateľnou rukoväťou, podlahovou hubicou Clips, štrbinovou hubicou, patrónovým filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Patrónový filter z jedného kusu umožňuje vysávanie suchých a mokrých nečistôt bez výmeny filtra. Ďalšie vlastnosti: možnosť uloženia pri hlave stroja, praktická funkcia dúchadla, uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie kontajnera a ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie.
Vlastnosti a výhody
Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru auta
Odnímateľná rukoväť
Patrónový filter
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Odkladacia polička
Praktická funkcia fúkania
Fleecové filtračné vrecko
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Sací výkon (W)
|230
|Vysávanie (mbar)
|max. 230
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 45
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|6
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 492
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm)
- Hubica na vysávanie auta
- Sacia kefa s mäkkými štetinami
- Sacia kefa s tvrdými štetinami
- Patrónový filter: Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Teleskopická rukoväť
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Batožinový priestor
- Autosedadlá
- Zadné sedadlo
- Priestor na nohy
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Prístrojová doska
- Stredová konzola
- Terasa
- Pivnica
- Kvapaliny
Príslušenstvo
Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher