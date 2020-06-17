Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car

Supervýkonný autovysávač: WD 3 V-17/6/20 Car je stvorený na čistenie interiéru vozidla so 17 l plastovou nádobou, 6 m káblom, 2 m sacou hadicou a špeciálnymi hubicami.

Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car je supervýkonný, energeticky účinný a kompaktný - so spotrebou energie iba 1000 W. Stroj zaujme hubicou do automobilu, extra dlhou štrbinovou hubicou a sacou kefou s mäkkými a tvrdými štetinami. Či už ide o citlivé povrchy, ako je palubná doska, silne znečistené oblasti, ako napríklad priestor na nohy, veľké plochy ako v batožinovom priestore alebo úzke priestory medzi sedadlami: Vďaka špeciálnym kefám a tryskám je možné dôkladne a bez problémov vyčistiť každý priestor vo vozidle. Odnímateľná rukoväť umožňuje priame pripojenie kefiek a hubíc k sacej hadici, čo umožňuje prácu bez námahy v stiesnených priestoroch. Vybavený robustnou a nárazuvzdornou 17 l plastovou nádobou, 6 m káblom a 2 m sacou hadicou s odnímateľnou rukoväťou, podlahovou hubicou Clips, štrbinovou hubicou, patrónovým filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Patrónový filter z jedného kusu umožňuje vysávanie suchých a mokrých nečistôt bez výmeny filtra. Ďalšie vlastnosti: možnosť uloženia pri hlave stroja, praktická funkcia dúchadla, uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie kontajnera a ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie.

Vlastnosti a výhody
Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru auta
Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru auta
Odnímateľná rukoväť
Odnímateľná rukoväť
Patrónový filter
Patrónový filter
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Odkladacia polička
Praktická funkcia fúkania
Fleecové filtračné vrecko
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Sací výkon (W) 230
Vysávanie (mbar) max. 230
Prietok vzduchu (l/s) max. 45
Objem nádoby (l) 17
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
Napájací kábel (m) 6
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 74
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 349 x 328 x 492

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm)
  • Hubica na vysávanie auta
  • Sacia kefa s mäkkými štetinami
  • Sacia kefa s tvrdými štetinami
  • Patrónový filter: Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Teleskopická rukoväť
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video

Oblasti využitia
  • Batožinový priestor
  • Autosedadlá
  • Zadné sedadlo
  • Priestor na nohy
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Prístrojová doska
  • Stredová konzola
  • Terasa
  • Pivnica
  • Kvapaliny
Príslušenstvo
