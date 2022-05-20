Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22

Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22 má 20 l plastovú nádobu, 5 m kábel a 2,2 m hadicu. Ponúka skvelý sací výkon pri nízkej spotrebe energie.

Super výkonný a energeticky účinný mokro-suchý vysávač s výkonom 1100 W. Príslušenstvo mokro-suchého vysávača WD 4 P S V-20/5/22 – sacia hadica a podlahová hubica sú navrhnuté pre dosiahnutie optimálnych výsledkov vysávania. Mokré, suché, jemné aj hrubé nečistoty vysávajte naraz bez otravnej výmeny filtra. Stroj je dodávaný s robustnou a nárazuvzdornou 20 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 5-metrovým káblom, 2,2 metrovou sacou hadicou, podlahovou hubicou, plochým skladaným filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Zabudovaná elektrická zásuvka s automatickým vypínačom zjednodušuje prácu s elektrickým náradím. Vďaka patentovanej technológii je možné filter vo vysávači ľahko a rýchlo odstrániť – bez kontaktu s nečistotami. Ak vysávať nemôžete, pri odstraňovaní nečistôt vám pomôže funkcia fúkania. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripevnenie príslušenstva priamo k sacej hadici. Hadicu je možné kompaktne uložiť na vrchnej strane zariadenia. Trubice a podlahová hubica sú tiež rýchlo a pohodlne zaparkované na nárazníku. Medzi ďalšie výhody patrí uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie zberného kontajnera, ale aj ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie zariadenia.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22: Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.
Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22: Patentovaná technológia vyberania filtra
Patentovaná technológia vyberania filtra
Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22: Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
  • Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
  • Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odkladacia polička
  • Na bezpečné uloženie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
  • Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Odnímateľná rukoväť
  • Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1100
Sací výkon (W) 240
Vysávanie (mbar) max. 240
Prietok vzduchu (l/s) max. 55
Objem nádoby (l) 20
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
Napájací kábel (m) 5
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 365 x 524

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Adaptér pre pripojenie elektronáradia
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22

Video

Oblasti využitia
  • Dielňa
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Terasa
  • Pivnica
  • Kvapaliny
  • Domáca dielňa
  • Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher