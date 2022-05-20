Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22 má 20 l plastovú nádobu, 5 m kábel a 2,2 m hadicu. Ponúka skvelý sací výkon pri nízkej spotrebe energie.
Super výkonný a energeticky účinný mokro-suchý vysávač s výkonom 1100 W. Príslušenstvo mokro-suchého vysávača WD 4 P S V-20/5/22 – sacia hadica a podlahová hubica sú navrhnuté pre dosiahnutie optimálnych výsledkov vysávania. Mokré, suché, jemné aj hrubé nečistoty vysávajte naraz bez otravnej výmeny filtra. Stroj je dodávaný s robustnou a nárazuvzdornou 20 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 5-metrovým káblom, 2,2 metrovou sacou hadicou, podlahovou hubicou, plochým skladaným filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Zabudovaná elektrická zásuvka s automatickým vypínačom zjednodušuje prácu s elektrickým náradím. Vďaka patentovanej technológii je možné filter vo vysávači ľahko a rýchlo odstrániť – bez kontaktu s nečistotami. Ak vysávať nemôžete, pri odstraňovaní nečistôt vám pomôže funkcia fúkania. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripevnenie príslušenstva priamo k sacej hadici. Hadicu je možné kompaktne uložiť na vrchnej strane zariadenia. Trubice a podlahová hubica sú tiež rýchlo a pohodlne zaparkované na nárazníku. Medzi ďalšie výhody patrí uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie zberného kontajnera, ale aj ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Patentovaná technológia vyberania filtraBleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadeniaSaciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1100
|Sací výkon (W)
|240
|Vysávanie (mbar)
|max. 240
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 55
|Objem nádoby (l)
|20
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|384 x 365 x 524
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Dielňa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Terasa
- Pivnica
- Kvapaliny
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher