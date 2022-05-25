Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22 s 25-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, zásuvkou a 2,2-metrovou hadicou a 5 m káblom je skvelou voľbou na čistenie v domácnosti aj okolí.
Vynikajúci sací výkon a energetická účinnosť: mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22 dosahuje najlepšie možné výsledky pri zachovaní spotreby energie iba 1200 wattov. Ideálny na suché, mokré, jemné a hrubé nečistoty. Zariadenie je dodávané s robustnou 25 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 5-metrovým káblom, 2,2 metra dlhou sacou hadicou, podlahovou hubicou, plochým skladaným filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Elektrické náradie môžete jednoducho pripojiť k elektrickej zásuvke s automatickým vypínačom. Nečistoty vznikajúce pri pílení alebo brúsení sa odsávajú priamo. Otočným prepínačom je možné nastaviť sací výkon podľa potreby. Vďaka patentovanej technológii čistenia filtra je možné plochý skladaný filter vybrať v priebehu niekoľkých sekúnd, pričom sa vyhnete akémukoľvek kontaktu s nečistotami. Na rýchle čistenie filtra je možné stlačiť tlačidlo čistenia filtra. Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou umožňuje pripevnenie príslušenstva priamo na saciu hadicu. Hadicu je možné upevniť na vrchnú stranu zariadenia pre úsporu miesta. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné uloženie podlahovej hubice aj trubíc, napríklad aj pri krátkej prestávke v práci.
Vlastnosti a výhody
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Vynikajúce čistenie filtraSilné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtraBleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1200
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|280
|Vysávanie (mbar)
|max. 260
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádoby (l)
|25
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 646
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Dielňa
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Terasa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher