Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop

Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop je extrémne výkonný, vybavený 25-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, zásuvkou s automatickým vypínačom a špeciálnym príslušenstvom.

Všestranný špeciálny vysávač WD 5 P S V-25/5/22 Workshop je nevyhnutným pomocníkom pre každú hobby dielňu. Poskytuje vynikajúce nasávanie a zároveň zostáva pôsobivo efektívny so spotrebou energie iba 1200 wattov. Mokro-suchý vysávač je vybavený prvkami, ako je robustná 25-litrová nádoba z nehrdzavejúcej ocele, 5-metrový kábel, 2,2-metrová sacia hadica, plochý skladaný filter a fleecové filtračné vrecko.. Vďaka svojej reverzibilnej hubici sa rýchlo a dôkladne zbaví pilín a malých kúskov dreva na podlahe. Jemnejšie povrchy, ako sú stolárske výrobky alebo preplnený pracovný stôl, sa dajú ľahko vyčistiť pomocou sacej kefy. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripevnenie rôznych hubíc priamo k sacej hadici, čo zaisťuje prácu bez námahy aj v stiesnených priestoroch. Všade tam, kde vysávanie nie je možné, je možné namiesto toho použiť užitočnú funkciu fúkania. Ďalšou praktickou vlastnosťou je, že elektrické náradie sa dá ľahko pripojiť k elektrickej zásuvke, ktorá sa zapína a vypína automaticky. Nečistoty, ktoré sú výsledkom pílenia alebo brúsenia, sa odsávajú priamo počas práce. Samozrejmosťou vysávača sú ďalšie známe prvky výbavy z osvedčeného sortimentu mokrých a suchých vysávačov Kärcher.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop: Špeciálne príslušenstvo na čistenie pracovného stola
Špeciálne príslušenstvo na čistenie pracovného stola
Rýchle a dôkladné vysávanie pracovného stola pomocou sacej kefy s mäkkými štetinami. Šetrný k povrchom, a preto vhodný na citlivé predmety.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop: Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.
Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop: Vynikajúce čistenie filtra
Vynikajúce čistenie filtra
Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtra
  • Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
  • Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Jednoduché odstránenie špiny napr. zo štrku.
  • Na šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Saciu hadicu je možné bezpečne uložiť zavesením na vrch zariadenia.
  • Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
  • Priestorovo úsporné a bezpečné úložisko pre dodávané príslušenstvo.
  • Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odnímateľná rukoväť
  • Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1100
Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W) min. 100 - max. 2100
Sací výkon (W) 280
Vysávanie (mbar) max. 260
Prietok vzduchu (l/s) max. 70
Objem nádoby (l) 25
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
Napájací kábel (m) 5
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 74
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 418 x 382 x 646

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
  • Štrbinová hubica
  • Flexibilná sacia hadica: 1 m, 35 mm
  • Adaptér pre pripojenie elektronáradia
  • Sacia kefa s mäkkými štetinami
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
  • Funkcia čistenia filtra
  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Regulácia výkonu
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Pohodlné držadlo 3 v 1
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop

Video

Oblasti využitia
  • Dielňa
  • Renovácia
  • Terasa
  • Pivnica
  • Kvapaliny
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher