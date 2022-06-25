Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop je extrémne výkonný, vybavený 25-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, zásuvkou s automatickým vypínačom a špeciálnym príslušenstvom.
Všestranný špeciálny vysávač WD 5 P S V-25/5/22 Workshop je nevyhnutným pomocníkom pre každú hobby dielňu. Poskytuje vynikajúce nasávanie a zároveň zostáva pôsobivo efektívny so spotrebou energie iba 1200 wattov. Mokro-suchý vysávač je vybavený prvkami, ako je robustná 25-litrová nádoba z nehrdzavejúcej ocele, 5-metrový kábel, 2,2-metrová sacia hadica, plochý skladaný filter a fleecové filtračné vrecko.. Vďaka svojej reverzibilnej hubici sa rýchlo a dôkladne zbaví pilín a malých kúskov dreva na podlahe. Jemnejšie povrchy, ako sú stolárske výrobky alebo preplnený pracovný stôl, sa dajú ľahko vyčistiť pomocou sacej kefy. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripevnenie rôznych hubíc priamo k sacej hadici, čo zaisťuje prácu bez námahy aj v stiesnených priestoroch. Všade tam, kde vysávanie nie je možné, je možné namiesto toho použiť užitočnú funkciu fúkania. Ďalšou praktickou vlastnosťou je, že elektrické náradie sa dá ľahko pripojiť k elektrickej zásuvke, ktorá sa zapína a vypína automaticky. Nečistoty, ktoré sú výsledkom pílenia alebo brúsenia, sa odsávajú priamo počas práce. Samozrejmosťou vysávača sú ďalšie známe prvky výbavy z osvedčeného sortimentu mokrých a suchých vysávačov Kärcher.
Vlastnosti a výhody
Špeciálne príslušenstvo na čistenie pracovného stolaRýchle a dôkladné vysávanie pracovného stola pomocou sacej kefy s mäkkými štetinami. Šetrný k povrchom, a preto vhodný na citlivé predmety.
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Vynikajúce čistenie filtraSilné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtra
- Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
- Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Jednoduché odstránenie špiny napr. zo štrku.
- Na šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Saciu hadicu je možné bezpečne uložiť zavesením na vrch zariadenia.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné a bezpečné úložisko pre dodávané príslušenstvo.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1100
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|280
|Vysávanie (mbar)
|max. 260
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádoby (l)
|25
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|74
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 646
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Flexibilná sacia hadica: 1 m, 35 mm
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Sacia kefa s mäkkými štetinami
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Oblasti využitia
- Dielňa
- Renovácia
- Terasa
- Pivnica
- Kvapaliny
