Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
Mokrosuchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T ponúka vysoký sací výkon a úspornú prevádzku. Má 30-litrovú nádobu z nehrdzavejúcej ocele, funkciu fúkania a integrovanú elektrickú zásuvku.
Ultravýkonný, energeticky účinný vysávač so spotrebou energie len 1300 W. Mokrosuchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T je vybavený 30-l nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 6-m káblom a 2,2 m sacou hadicou. Vypúšťacia skrutka sa dá použiť na pohodlné vypustenie kvapalín, ktoré ste povysávali. Elektrické náradie, ako sú píly alebo brúsky, je možné pripojiť cez integrovanú elektrickú zásuvku s automatickým vypínačom. Výsledné nečistoty sa okamžite odsávajú. Otočný prepínač umožňuje užívateľovi nastaviť sací výkon tak, aby vyhovoval jeho potrebám. Plochý skladaný filter je možné odstrániť otvorením filtračnej skrinky bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s akýmikoľvek nečistotami. A čo viac, filter je možné efektívne vyčistiť od prachu stlačením tlačidla čistenia filtra, čím sa obnoví plný sací výkon. Funkcia fúkania je obzvlášť užitočná pri čistení jemných predmetov. Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou umožňuje pripojenie príslušenstva priamo k sacej hadici, čo je výhodné najmä pri vysávaní jemného prachu. Medzi ďalšie výhody patrí skutočnosť, že saciu hadicu je možné kompaktne uložiť zavesením na obe strany zariadenia, ako aj parkovacia poloha pre podlahovú hubicu.
Vlastnosti a výhody
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Vynikajúce čistenie filtraSilné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtraBleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Rýchle a uľahčené vyprázdňovanie veľkého množstva vody.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1300
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|300
|Vysávanie (mbar)
|max. 280
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 75
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|6
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 693
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Flexibilná sacia hadica: 1 m, 35 mm
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Dielňa
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Terasa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher