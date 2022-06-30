Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T s 30 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele a pohodlným plochým skladaným filtrom je ideálny pre domácich majstrov. Zachytávač prachu z vŕtania v cene.
Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T je vybavený 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 6 metrov dlhým káblom, 2,2 m dlhou sacou hadicou a rúrkami z nehrdzavejúcej ocele. Praktická vypúšťacia skrutka sa dá použiť na vypustenie kvapalín, ktoré boli vysávané. Integrovaná elektrická zásuvka s automatickým vypínačom umožňuje pripojenie elektrického náradia, ako sú brúsky alebo píly. Výsledné nečistoty sa okamžite odstránia odsávaním. Otočný prepínač je možné použiť na nastavenie sacieho výkonu podľa potreby. Plochý skladaný filter je možné odstrániť bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s akýmikoľvek nečistotami, a to jednoduchým otvorením filtračnej skrinky. A čo viac, filter je možné efektívne čistiť od prachu pomocou tlačidla čistenia filtra, čím sa obnoví plný sací výkon. Funkcia fúkania je obzvlášť užitočná pri čistení jemných predmetov. Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou umožňuje pripevnenie príslušenstva priamo k sacej hadici. Medzi ďalšie výhody patrí skutočnosť, že saciu hadicu je možné kompaktne uložiť na vrch zariadenia, ako aj parkovacia poloha pre podlahovú hubicu. Zahŕňa zachytávač prachu z vŕtania.
Vlastnosti a výhody
Elektrická zásuvka s automatickým vypínačom na pripojenie elektrického náradia
- Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva.
- Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Vynikajúce čistenie filtra
- Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby.
- Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtra
- Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
- Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Rýchle a uľahčené vyprázdňovanie veľkého množstva vody.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1300
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|300
|Vysávanie (mbar)
|max. 280
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 75
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|6
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 693
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Flexibilná sacia hadica: 1 m, 35 mm
- DDC (Lapač prachu z vŕtačky)
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Oblasti využitia
- Dielňa
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
- Oblasti okolo domu a záhrady
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher