Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
Ultravýkonný a úsporný mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T ohúri 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele s vypúšťacou skrutkou, elektrickou zásuvkou a plochým skladaným filtrom.
Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T dosahuje najlepšie možné výsledky čistenia pri zachovaní spotreby energie iba 1300 wattov. Energeticky účinné, supervýkonné sanie je vhodné na všetky druhy nečistôt, či už suché alebo mokré, jemné alebo hrubé. Vysávač je vybavený robustnou 30-litrovou nerezovou nádobou s výpustnou skrutkou, 8-metrovým káblom, 3,5-metrovou sacou hadicou s rukoväťou, nerezovými trubicami, podlahovou hubicou, plochým skladaným filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Integrovaná zásuvka s automatickým vypínačom umožňuje pripojenie elektrického náradia, ako sú píly alebo brúsky a nečistoty sa ihneď odstránia priamo počas práce. Otočný spínač umožňuje užívateľovi nastaviť sací výkon. Vďaka plochému skladanému filtru je možné vysávať mokré aj suché nečistoty bez výmeny filtra. Filter je možné vybrať v priebehu niekoľkých sekúnd, pričom sa vyhnete akémukoľvek kontaktu s nečistotami. Filter je možné vyčistiť stlačením tlačidla čistenia filtra. Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou umožňuje pripojenie príslušenstva k sacej hadici. Medzi ďalšie výhody patrí kompaktné uloženie sacej hadice na vrch prístroja, ako aj parkovacia poloha pre podlahovú hubicu.
Vlastnosti a výhody
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Vynikajúce čistenie filtraSilné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtraBleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Rýchle a uľahčené vyprázdňovanie veľkého množstva vody.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno rýchlo uložiť pomocou integrovaných háčikov na káble.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odnímateľná rukoväť
- Ponúka možnosť nasunúť rôzne hubice priamo na saciu hadicu.
- Pre jednoduché vysávanie – aj v stiesnených priestoroch.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1300
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|300
|Vysávanie (mbar)
|max. 280
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 75
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|8
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 693
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 3.5 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Flexibilná sacia hadica: 1 m, 35 mm
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Oblasti využitia
- Dielňa
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Terasa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher