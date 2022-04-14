K MOKRO SUCHÉMU VYSÁVAČU WD AŽ 45 EUR DARČEKOVÝ POUKAZ
Zaregistrujte Váš KÄRCHER mokro-suchý vysávač WD alebo tepovač SE, ktorý ste zakúpili od 15.04.22 - 31.05.2022 do registračného formuláru, ktorý nájdete nižšie a dostanete od nás DARČEKOVÝ POUKAZ na nákup príslušenstva k mokro-suchým vysávačom WD a tepovačom SE.
Ako funguje registrácia?
Mokro-suché vysávače WD a tepovače SE
Zakúpte mokro-suchý vysávač z rady WD 2, WD 3, WD 4, WD 5, WD 6 alebo tepovače SE na území Slovenskej republiky v našich predajniach KÄRCHER Center, na e-shope www.karcher.sk, alebo u autorizovaných predajcov a obchodných partnerov od 15.4.2022 - 31.05.2022.
Zaregistrujte Váš nákup
Zaregistrujte Váš KÄRCHER mokro-suchý vysávač WD alebo tepovač SE do 14 kalendárnych dní od nákupu. Platí pre výrobky zakúpené od 15.04.2022 - 31.05.2022.
Darčekový poukaz
Po úspešnej registrácií od nás získate DARČEKOVÝ POUKAZ v hodnote až do 45 €, ktorý viete uplatniť na príslušenstvo k mokro-suchým vysávačom WD a tepovačom SE v internetovom obchode www.karcher.sk.