Parný čistič SC 1 Upright
Ľahký, štíhly a so vzpriameným dizajnom: základný cenový model je pripravený na použitie už za 30 sekúnd pre bezstarostné hĺbkové čistenie parou.
Zbavte sa nečistôt hygienickou parou: Kärcher SC 1 Upright čistí utesnené tvrdé podlahy bez námahy a starostí. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni z tvrdých povrchov 99,999 % všetkých vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾. Zapnite a začnite: parný čistič sa zahreje a je pripravený na použitie len za 30 sekúnd. Nádrž na čerstvú vodu sa dá ľahko vybrať na plnenie. Funkcia automatického odstraňovania vodného kameňa s odvápňovacou kazetou v prístroji zaisťuje dlhú životnosť. Výmena handričky na podlahovej hubici bez kontaktu s nečistotami je pohodlná vďaka upevneniu suchého zipsu. Jednoducho stúpte na veľký štítok na handričke na čistenie podlahy a potiahnite zariadenie nahor. Parkovanie a odloženie parného čističa je tiež veľmi pohodlné: štíhle a ľahké zariadenie zostáva samo o sebe vzpriamené.
Vlastnosti a výhody
Štíhly dizajn produktu a podlahová hlava s otočným kĺbom
- Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
- Vďaka inteligentnej odvápňovacej kartuši sa naplnená voda automaticky kompletne zbaví vápnika.
- Vyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce.
Krátka doba nahrievania
- S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,9% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|30
|Vykurovací výkon (W)
|1300
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|0,2
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix Large: 2 Kus(y)
- Podlahová hubica: EasyFix veľká
Výbava
- Bezpečnostný ventil
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
Video
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Tvrdé podlahy
Príslušenstvo
Parný čistič SC 1 Upright náhradný diel
Parný čistič SC 1 Upright náhradný diel