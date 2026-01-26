Parný čistič SC 1 Upright

Ľahký, štíhly a so vzpriameným dizajnom: základný cenový model je pripravený na použitie už za 30 sekúnd pre bezstarostné hĺbkové čistenie parou.

Zbavte sa nečistôt hygienickou parou: Kärcher SC 1 Upright čistí utesnené tvrdé podlahy bez námahy a starostí. Dôkladné čistenie parným čističom Kärcher odstráni z tvrdých povrchov 99,999 % všetkých vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾. Zapnite a začnite: parný čistič sa zahreje a je pripravený na použitie len za 30 sekúnd. Nádrž na čerstvú vodu sa dá ľahko vybrať na plnenie. Funkcia automatického odstraňovania vodného kameňa s odvápňovacou kazetou v prístroji zaisťuje dlhú životnosť. Výmena handričky na podlahovej hubici bez kontaktu s nečistotami je pohodlná vďaka upevneniu suchého zipsu. Jednoducho stúpte na veľký štítok na handričke na čistenie podlahy a potiahnite zariadenie nahor. Parkovanie a odloženie parného čističa je tiež veľmi pohodlné: štíhle a ľahké zariadenie zostáva samo o sebe vzpriamené.

Vlastnosti a výhody
Štíhly dizajn produktu a podlahová hlava s otočným kĺbom
  • Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
  • Vďaka inteligentnej odvápňovacej kartuši sa naplnená voda automaticky kompletne zbaví vápnika.
  • Vyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce.
Krátka doba nahrievania
  • S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,9% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) 30
Vykurovací výkon (W) 1300
Dĺžka kábla (m) 5
Doba zahrievania (min) 0,5
Objem nádrže (l) 0,2
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 314 x 147 x 1197

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix Large: 2 Kus(y)
  • Podlahová hubica: EasyFix veľká

Výbava

  • Bezpečnostný ventil
  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Tvrdé podlahy
