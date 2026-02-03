Parný čistič SC 3 Upright
Hĺbkové čistenie tvrdých podláh bez námahy: ľahko použiteľný parný čistič SC 3 Upright eliminuje až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾.
Parný čistič SC 3 Upright od spoločnosti Kärcher zaisťuje hĺbkovú čistotu na všetkých tvrdých podlahách bez obáv a s jednoduchou manipuláciou: para sa pohodlne reguluje pomocou troch prednastavených úrovní tak, aby vyhovovala povrchu. Najkvalitnejší model radu Upright sa zahreje v priebehu niekoľkých sekúnd. Vďaka nádrži na čerstvú vodu, ktorú je možné kedykoľvek naplniť a vybrať, vrátane odvápňovacej kartušy, je tento parný čistič pripravený na použitie okamžite. Aktuálny prevádzkový stav je indikovaný farebnými kódmi na pásme LED. Dôkladné čistenie odstráni až 99,999 % všetkých vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z bežných domácich tvrdých povrchov. Pokiaľ ide o dôkladné čistenie, SC 3 Upright je oveľa lepší ako bežné metódy vďaka kombinácii podlahovej hubice EasyFix a vysoko kvalitnýchh utierok na čistenie podláh. Výmena utierky na podlahovej hubici bez kontaktu s nečistotami je pohodlná vďaka upevneniu suchého zipsu. Jednoducho stupte na veľký štítok na handričke na čistenie podlahy a potiahnite zariadenie nahor. Pre jemný dotyk: dokonca aj podlahy pokryté kobercom môžu ľahko dostať nový život pomocou kobercového klzáku.
Vlastnosti a výhody
Prednastavená regulácia pary v 3 stupňoch na čistenie rôznych povrchovMožnosti výberu symbolov podlahových krytín na nastavenie ideálneho tlaku pary.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartušaVyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce. Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia.
Krátka doba nahrievaniaS dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
LED pásik na zariadení signalizuje zahrievanie a či je pripravený na použitie
- Mimoriadne ľahká aplikácia vďaka nepretržitej spätnej väzbe zariadenia, pokiaľ ide o jeho prevádzkový stav.
- Červené pulzujúce svetlo indikuje, že zariadenie sa zahrieva a zelené svetlo znamená, že zariadenie je pripravené na použitie.
EasyFix podlahová hubica s flexibilným spojom a fixáciou háčika a slučky na handričku na čistenie podlahy
- Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti
- Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
- Ergonomické a efektívne čistenie podlahy pre každú výšku používateľa
Inteligentné nastavenie tvrdosti vody
- Tvrdosť vody sa dá individuálne nastaviť od mäkkej po veľmi tvrdú.
- Prístroj má dlhú životnosť vďaka optimálnej ochrane pred vodným kameňom.
Kobercový klzák na osvieženie kobercov
- Oživte kobercové vlákna pomocou kobercového klzáka.
Hlavný vypínač na stroji
- Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,9% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 60
|Vykurovací výkon (W)
|1600
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|0,5
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Klzák na koberce
- Podlahová hubica: EasyFix
Výbava
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (trojstupňový)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
- Integrovaný hlavný vypínač
Video
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Oživenie kobercov
