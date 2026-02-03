Parný čistič SC 3 Upright

Hĺbkové čistenie tvrdých podláh bez námahy: ľahko použiteľný parný čistič SC 3 Upright eliminuje až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾.

Parný čistič SC 3 Upright od spoločnosti Kärcher zaisťuje hĺbkovú čistotu na všetkých tvrdých podlahách bez obáv a s jednoduchou manipuláciou: para sa pohodlne reguluje pomocou troch prednastavených úrovní tak, aby vyhovovala povrchu. Najkvalitnejší model radu Upright sa zahreje v priebehu niekoľkých sekúnd. Vďaka nádrži na čerstvú vodu, ktorú je možné kedykoľvek naplniť a vybrať, vrátane odvápňovacej kartušy, je tento parný čistič pripravený na použitie okamžite. Aktuálny prevádzkový stav je indikovaný farebnými kódmi na pásme LED. Dôkladné čistenie odstráni až 99,999 % všetkých vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾ z bežných domácich tvrdých povrchov. Pokiaľ ide o dôkladné čistenie, SC 3 Upright je oveľa lepší ako bežné metódy vďaka kombinácii podlahovej hubice EasyFix a vysoko kvalitnýchh utierok na čistenie podláh. Výmena utierky na podlahovej hubici bez kontaktu s nečistotami je pohodlná vďaka upevneniu suchého zipsu. Jednoducho stupte na veľký štítok na handričke na čistenie podlahy a potiahnite zariadenie nahor. Pre jemný dotyk: dokonca aj podlahy pokryté kobercom môžu ľahko dostať nový život pomocou kobercového klzáku.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič mop Parný čistič SC 3 Upright: Prednastavená regulácia pary v 3 stupňoch na čistenie rôznych povrchov
Prednastavená regulácia pary v 3 stupňoch na čistenie rôznych povrchov
Možnosti výberu symbolov podlahových krytín na nastavenie ideálneho tlaku pary.
Parný čistič mop Parný čistič SC 3 Upright: Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
Vyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce. Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia.
Parný čistič mop Parný čistič SC 3 Upright: Krátka doba nahrievania
Krátka doba nahrievania
S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
LED pásik na zariadení signalizuje zahrievanie a či je pripravený na použitie
  • Mimoriadne ľahká aplikácia vďaka nepretržitej spätnej väzbe zariadenia, pokiaľ ide o jeho prevádzkový stav.
  • Červené pulzujúce svetlo indikuje, že zariadenie sa zahrieva a zelené svetlo znamená, že zariadenie je pripravené na použitie.
EasyFix podlahová hubica s flexibilným spojom a fixáciou háčika a slučky na handričku na čistenie podlahy
  • Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti
  • Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
  • Ergonomické a efektívne čistenie podlahy pre každú výšku používateľa
Inteligentné nastavenie tvrdosti vody
  • Tvrdosť vody sa dá individuálne nastaviť od mäkkej po veľmi tvrdú.
  • Prístroj má dlhú životnosť vďaka optimálnej ochrane pred vodným kameňom.
Kobercový klzák na osvieženie kobercov
  • Oživte kobercové vlákna pomocou kobercového klzáka.
Hlavný vypínač na stroji
  • Jednoduché zapínanie a vypínanie stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,9% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 60
Vykurovací výkon (W) 1600
Dĺžka kábla (m) 5
Doba zahrievania (min) 0,5
Objem nádrže (l) 0,5
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 314 x 207 x 1185

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Klzák na koberce
  • Podlahová hubica: EasyFix

Výbava

  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: na rukoväti (trojstupňový)
  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
  • Integrovaný hlavný vypínač
Parný čistič mop Parný čistič SC 3 Upright
Parný čistič mop Parný čistič SC 3 Upright
Parný čistič mop Parný čistič SC 3 Upright

Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Oživenie kobercov
Príslušenstvo
Parný čistič SC 3 Upright náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher