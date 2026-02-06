Robotická kosačka RCX 4

Robotická kosačka RCX 4 kosí plne automaticky bez potreby káblov vďaka GPS, RTK a AI kamere. S pohonom všetkých kolies bez námahy zvládne aj náročný terén a ochráni trávnik.

Robotická kosačka RCX 4 kosí trávniky s rozlohou až 1500 metrov štvorcových plne automaticky, bez potreby káblov. GPS, anténa RTK a AI kamera umožňujú navigáciu bez ohraničujúcich káblov. Presné polohovanie umožňuje kosenie v paralelných dráhach a dokončuje prácu v čo najkratšom čase. Prekážky, ako sú stromy alebo ježkovia, sú inteligentne rozpoznateľné a kosačka sa im vyhne v optimálnej vzdialenosti. Výšku kosenia je možné variabilne nastaviť v rozmedzí od 2 do 6 centimetrov. Robotická kosačka mapuje pracovné oblasti pomocou diaľkového ovládania pomocou aplikácie alebo rozpoznávania povrchu AI. Je možné nastaviť pracovné zóny a no-go zóny. Pre väčšie pohodlie je možné prostredníctvom aplikácie vykonať individuálne nastavenia harmonogramu, správania sa pri jazde a mnoho ďalšieho. Pohon všetkých kolies umožňuje kosenie sklonu až 60 percent spolu s obzvlášť jemným otáčaním na ochranu trávnika. Všetky základné nastavenia je možné čítať a upravovať na LCD displeji.

Vlastnosti a výhody
Navigácia pomocou GPS a RTK
  • Nie je potrebný žiadny ohraničujúci vodič, čo znamená, že nie je potrebná zdĺhavá inštalácia ani časovo náročné nastavovanie vodiča.
  • Vďaka komunikácii so satelitmi a anténou RTK je možné určiť polohu s presnosťou na centimeter a definovať presné pracovné oblasti.
  • Oblasť kosenia sa mapuje veľmi jednoducho priamym diaľkovým ovládaním robotickej kosačky.
Kamera s umelou inteligenciou
  • 3D stereo kamera rozpoznáva povrchy, ako je tráva alebo kameň, a preto môže nezávisle zmapovať oblasť kosenia.
  • Kamera poháňaná umelou inteligenciou inteligentne rozpoznáva objekty a prispôsobuje správanie pri jazde v závislosti od prekážky. Robotická kosačka sa približuje k stromom a kríkom, ale udržuje si odstup od živých tvorov.
  • Ak je signál GPS slabý, kamera pomáha s navigáciou, aby robotická kosačka jazdila efektívne a bezpečne.
Kosenie paralelnej dráhy
  • Robotická kosačka kosí v paralelných dráhach pre maximálnu účinnosť. Vzdialenosť medzi koľajnicami je možné prispôsobiť.
  • Ak sa chcete vyhnúť stopám, robotická kosačka môže po každom kosení zmeniť smer alebo zvoliť vlastný uhol kosenia.
Pohon na všetky kolesá
  • Vďaka trom poháňaným kolesám dokáže robotická kosačka stúpať a kosiť sklony až 60 percent.
  • Na nerovnom povrchu sa robotická kosačka dokáže oslobodiť od ťažkých situácií.
  • Môže sa pohybovať nad vyššími prahovými hodnotami, napr. prepínať medzi dvoma oblasťami rôznych výšok.
Jemné otáčanie
  • Interakcia kolies s 360° flexibilným zadným kolesom umožňuje robotickej kosačke otáčať sa hladko a jemne, aby chránila trávu.
Dažďový senzor
  • Robotická kosačka pomocou senzora zistí, či prší, a potom sa vráti do nabíjacej stanice, kým trávnik opäť nevyschne.
  • Nastavenie je však možné prispôsobiť tak, aby zariadenie stále kosilo v daždi, alebo je možné upraviť časový limit.
LCD Displej
  • Veľký LCD displej umožňuje kedykoľvek odčítať stav robotickej kosačky zo zariadenia.
  • Základné nastavenia je možné vykonať prostredníctvom displeja na samotnom zariadení.
Automatický rozvrh s viacerými zónami
  • Robotická kosačka vytvára prispôsobený rozvrh v závislosti od oblasti a stavu, ktorý potom pravidelne vykonáva.
  • Je možné vytvoriť rôzne zóny, medzi ktorými môže robotická kosačka prepínať nezávisle a selektívne.
  • Harmonogram je možné prispôsobiť, napr. aby ste sa vyhli jazde do určitej zóny kosenia v určitú dennú dobu.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon (m²) 1500
Typ kosačky Voľne sa pohybujúce čepele
Počet čepelí 3
Šírka rezu (cm) 22
Výška rezu (mm) 20 / 60
Schopnosť stúpania (%) max. 60
Aplikácia kosenia Mulčovanie
Navigačná technológia GPS / RTK / Kamera s umelou inteligenciou
Typ kamery 3D stereo
Vymedzenie plochy kosenia GPS poloha / Detekcia trávy
Najužšia šírka koridoru (cm) 80
Počet zón kosenia (Kus(y)) max. 10
Čas nabíjania batérie (min) 75
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie batérie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Nabíjací prúd (A) 3
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 60
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 680 x 420 x 275
Doba kosenia na jedno nabitie (min) 90
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 12,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 31

Balenie obsahuje

  • Nabíjacia stanica
  • RTK anténa
  • Uzemňovacie kolíky na upevnenie nabíjacej stanice: 8 Kus(y)
  • Uzemňovacie kolíky na upevnenie RTK antény: 4 Kus(y)
  • Skrutky na inštaláciu antény RTK: 4 Kus(y)
  • Nože a skrutky kosačky: 9 Kus(y)

Výbava

  • Navigačný systém: Systematické prúžky
  • No-go zóny
  • Funkcia rezania hrán
  • Technológia senzorov: Optický senzor/ Dažďový senzor/ Snímač zdvihu/ Senzor proti prevráteniu/ Snímač nárazu
  • Lora®
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Pripojenie cez WLAN
  • Pripojenie cez Bluetooth
  • Smart služby/funkcie v aplikácii
  • Zámok PIN kódom
  • Aktualizácia firmvéru OTA
  • Plávajúca kosiaca doska
  • Pohon na všetky kolesá
  • Displej
  • Oneskorenie kvôli dažďu
  • Počet kolies: 3 Kus(y)
  • Rukoväť na prenášanie
  • Ochrana pred krádežou

Video

Príslušenstvo
