Robotická kosačka RCX 4 kosí plne automaticky bez potreby káblov vďaka GPS, RTK a AI kamere. S pohonom všetkých kolies bez námahy zvládne aj náročný terén a ochráni trávnik.
Robotická kosačka RCX 4 kosí trávniky s rozlohou až 1500 metrov štvorcových plne automaticky, bez potreby káblov. GPS, anténa RTK a AI kamera umožňujú navigáciu bez ohraničujúcich káblov. Presné polohovanie umožňuje kosenie v paralelných dráhach a dokončuje prácu v čo najkratšom čase. Prekážky, ako sú stromy alebo ježkovia, sú inteligentne rozpoznateľné a kosačka sa im vyhne v optimálnej vzdialenosti. Výšku kosenia je možné variabilne nastaviť v rozmedzí od 2 do 6 centimetrov. Robotická kosačka mapuje pracovné oblasti pomocou diaľkového ovládania pomocou aplikácie alebo rozpoznávania povrchu AI. Je možné nastaviť pracovné zóny a no-go zóny. Pre väčšie pohodlie je možné prostredníctvom aplikácie vykonať individuálne nastavenia harmonogramu, správania sa pri jazde a mnoho ďalšieho. Pohon všetkých kolies umožňuje kosenie sklonu až 60 percent spolu s obzvlášť jemným otáčaním na ochranu trávnika. Všetky základné nastavenia je možné čítať a upravovať na LCD displeji.
Vlastnosti a výhody
Navigácia pomocou GPS a RTK
- Nie je potrebný žiadny ohraničujúci vodič, čo znamená, že nie je potrebná zdĺhavá inštalácia ani časovo náročné nastavovanie vodiča.
- Vďaka komunikácii so satelitmi a anténou RTK je možné určiť polohu s presnosťou na centimeter a definovať presné pracovné oblasti.
- Oblasť kosenia sa mapuje veľmi jednoducho priamym diaľkovým ovládaním robotickej kosačky.
Kamera s umelou inteligenciou
- 3D stereo kamera rozpoznáva povrchy, ako je tráva alebo kameň, a preto môže nezávisle zmapovať oblasť kosenia.
- Kamera poháňaná umelou inteligenciou inteligentne rozpoznáva objekty a prispôsobuje správanie pri jazde v závislosti od prekážky. Robotická kosačka sa približuje k stromom a kríkom, ale udržuje si odstup od živých tvorov.
- Ak je signál GPS slabý, kamera pomáha s navigáciou, aby robotická kosačka jazdila efektívne a bezpečne.
Kosenie paralelnej dráhy
- Robotická kosačka kosí v paralelných dráhach pre maximálnu účinnosť. Vzdialenosť medzi koľajnicami je možné prispôsobiť.
- Ak sa chcete vyhnúť stopám, robotická kosačka môže po každom kosení zmeniť smer alebo zvoliť vlastný uhol kosenia.
Pohon na všetky kolesá
- Vďaka trom poháňaným kolesám dokáže robotická kosačka stúpať a kosiť sklony až 60 percent.
- Na nerovnom povrchu sa robotická kosačka dokáže oslobodiť od ťažkých situácií.
- Môže sa pohybovať nad vyššími prahovými hodnotami, napr. prepínať medzi dvoma oblasťami rôznych výšok.
Jemné otáčanie
- Interakcia kolies s 360° flexibilným zadným kolesom umožňuje robotickej kosačke otáčať sa hladko a jemne, aby chránila trávu.
Dažďový senzor
- Robotická kosačka pomocou senzora zistí, či prší, a potom sa vráti do nabíjacej stanice, kým trávnik opäť nevyschne.
- Nastavenie je však možné prispôsobiť tak, aby zariadenie stále kosilo v daždi, alebo je možné upraviť časový limit.
LCD Displej
- Veľký LCD displej umožňuje kedykoľvek odčítať stav robotickej kosačky zo zariadenia.
- Základné nastavenia je možné vykonať prostredníctvom displeja na samotnom zariadení.
Automatický rozvrh s viacerými zónami
- Robotická kosačka vytvára prispôsobený rozvrh v závislosti od oblasti a stavu, ktorý potom pravidelne vykonáva.
- Je možné vytvoriť rôzne zóny, medzi ktorými môže robotická kosačka prepínať nezávisle a selektívne.
- Harmonogram je možné prispôsobiť, napr. aby ste sa vyhli jazde do určitej zóny kosenia v určitú dennú dobu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon (m²)
|1500
|Typ kosačky
|Voľne sa pohybujúce čepele
|Počet čepelí
|3
|Šírka rezu (cm)
|22
|Výška rezu (mm)
|20 / 60
|Schopnosť stúpania (%)
|max. 60
|Aplikácia kosenia
|Mulčovanie
|Navigačná technológia
|GPS / RTK / Kamera s umelou inteligenciou
|Typ kamery
|3D stereo
|Vymedzenie plochy kosenia
|GPS poloha / Detekcia trávy
|Najužšia šírka koridoru (cm)
|80
|Počet zón kosenia (Kus(y))
|max. 10
|Čas nabíjania batérie (min)
|75
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie batérie (V)
|18
|Kapacita batérie (Ah)
|5
|Nabíjací prúd (A)
|3
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|60
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|680 x 420 x 275
|Doba kosenia na jedno nabitie (min)
|90
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|31
Balenie obsahuje
- Nabíjacia stanica
- RTK anténa
- Uzemňovacie kolíky na upevnenie nabíjacej stanice: 8 Kus(y)
- Uzemňovacie kolíky na upevnenie RTK antény: 4 Kus(y)
- Skrutky na inštaláciu antény RTK: 4 Kus(y)
- Nože a skrutky kosačky: 9 Kus(y)
Výbava
- Navigačný systém: Systematické prúžky
- No-go zóny
- Funkcia rezania hrán
- Technológia senzorov: Optický senzor/ Dažďový senzor/ Snímač zdvihu/ Senzor proti prevráteniu/ Snímač nárazu
- Lora®
- Obsluha pomocou aplikácie
- Pripojenie cez WLAN
- Pripojenie cez Bluetooth
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- Zámok PIN kódom
- Aktualizácia firmvéru OTA
- Plávajúca kosiaca doska
- Pohon na všetky kolesá
- Displej
- Oneskorenie kvôli dažďu
- Počet kolies: 3 Kus(y)
- Rukoväť na prenášanie
- Ochrana pred krádežou
