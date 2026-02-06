Robotická kosačka RCX 6
Vďaka pohonu všetkých kolies robotická kosačka RCX 6 zvláda náročný terén a zároveň chráni trávnik. Bezdrôtové a plne automatické kosenie umožňujú GPS, RTK a AI kamera.
Robotická kosačka RCX 6 sa pohybuje bez ohraničujúceho kábla vďaka GPS, anténe RTK a AI kamere. Presné polohovanie umožňuje kosenie v paralelných dráhach a zaisťuje efektívnu starostlivosť o trávnik v čo najkratšom čase. Bez námahy je možné udržiavať až 3000 metrov štvorcových trávnika. Výšku kosenia od 2 do 10 centimetrov je možné zvoliť a nastaviť automaticky prostredníctvom aplikácie v závislosti od oblasti. Okrem toho je možné na LCD displeji čítať a upravovať základné nastavenia. Prekážky sú inteligentne rozpoznávané a kosačka sa im vyhne – vzdialenosť závisí od typu prekážky. To umožňuje RCX 6 kosiť v blízkosti stromov a zároveň udržiavať bezpečnú vzdialenosť od zvierat, ako sú ježkovia. Pohon všetkých kolies zvláda nielen stúpanie až do 70 percent, ale tiež zaisťuje, že zákruty sú obzvlášť šetrné k trávniku. Pracovné oblasti sú mapované vzdialeným ovládaním aplikácií alebo automaticky pomocou rozpoznávania povrchu AI. Pracovný priestor je možné rozdeliť na rôzne zóny a tiež je vybavený no-go zónami. Prostredníctvom aplikácie je možné upraviť individuálne nastavenia rozvrhu, správania jazdy a mnoho ďalšieho.
Vlastnosti a výhody
Navigácia pomocou GPS a RTK
- Nie je potrebný žiadny ohraničujúci vodič, čo znamená, že nie je potrebná zdĺhavá inštalácia ani časovo náročné nastavovanie vodiča.
- Vďaka komunikácii so satelitmi a anténou RTK je možné určiť polohu s presnosťou na centimeter a definovať presné pracovné oblasti.
- Oblasť kosenia sa mapuje veľmi jednoducho priamym diaľkovým ovládaním robotickej kosačky.
Kamera s umelou inteligenciou
- 3D stereo kamera rozpoznáva povrchy, ako je tráva alebo kameň, a preto dokáže nezávisle zmapovať oblasť kosenia.
- Kamera poháňaná umelou inteligenciou inteligentne rozpoznáva objekty a prispôsobuje správanie pri jazde v závislosti od prekážky. Robotická kosačka sa približuje k stromom a kríkom, ale udržuje si veľkú vzdialenosť od živých tvorov.
- Ak je signál GPS slabý, kamera pomáha s navigáciou, aby robotická kosačka jazdila efektívne a bezpečne.
Kosenie paralelnej dráhy
- Robotická kosačka kosí v paralelných dráhach pre maximálnu účinnosť. Vzdialenosť medzi koľajnicami je možné prispôsobiť.
- Ak sa chcete vyhnúť stopám, robotická kosačka môže po každom kosení zmeniť smer alebo zvoliť vlastný uhol kosenia.
Pohon na všetky kolesá
- Vďaka svojim trom poháňaným kolesám dokáže robotická kosačka stúpať a kosiť sklony až 70 percent.
- Na nerovnom povrchu sa robotická kosačka dokáže oslobodiť od ťažkých situácií.
- Môže sa pohybovať nad vyššími prahovými hodnotami, napr. prepínať medzi dvoma oblasťami rôznych výšok.
Jemné otáčanie
- Interakcia kolies s 360° flexibilným zadným kolesom umožňuje robotickej kosačke otáčať sa hladko a jemne, aby chránila trávu.
Automatické nastavenie výšky kosenia
- Výšku kosenia je možné zvoliť v širokom rozmedzí od 2 do 10 centimetrov.
- Výška kosenia sa nastavuje elektronicky nastavením v aplikácii.
- Pre každú zónu kosenia je možné zvoliť inú výšku kosenia, ktorú potom robotická kosačka nezávisle nastaví.
Dvojité kosiace ústrojenstvo
- Vďaka dvom kotúčom má robotická kosačka veľkú šírku záberu 35 centimetrov pre rýchlejšie a efektívnejšie kosenie.
Dažďový senzor
- Robotická kosačka používa svoj senzor na detekciu dažďa a potom sa vracia do nabíjacej stanice, kým trávnik opäť nevyschne.
- Nastavenie je možné prispôsobiť, ak je potrebná prevádzka v daždi alebo iné časové limity.
LCD Displej
- Veľký LCD displej umožňuje kedykoľvek odčítať stav robotickej kosačky zo zariadenia.
- Základné nastavenia je možné vykonať prostredníctvom displeja na samotnom zariadení.
Automatický rozvrh s viacerými zónami
- Robotická kosačka vytvára prispôsobený harmonogram v závislosti od oblasti a stavu, ktorý potom RCX 6 pravidelne vykonáva.
- Je možné vytvoriť rôzne zóny, medzi ktorými môže robotická kosačka prepínať nezávisle a selektívne.
- Harmonogram je možné prispôsobiť, napr. aby ste sa vyhli jazde do určitej zóny kosenia v určitú dennú dobu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon (m²)
|3000
|Typ kosačky
|Voľne sa pohybujúce čepele
|Počet čepelí
|6
|Šírka rezu (cm)
|35
|Výška rezu (cm)
|2 / 10
|Schopnosť stúpania (%)
|max. 70
|Aplikácia kosenia
|Mulčovanie
|Navigačná technológia
|GPS / RTK / Kamera s umelou inteligenciou
|Typ kamery
|3D stereo
|Vymedzenie plochy kosenia
|GPS poloha / Detekcia trávy
|Najužšia šírka koridoru (cm)
|80
|Počet zón kosenia (Kus(y))
|max. 10
|Čas nabíjania batérie (min)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie batérie (V)
|18
|Kapacita batérie (Ah)
|5
|Nabíjací prúd (A)
|5
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|60
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|868 x 535 x 297
|Rozmery robota (D x Š x V) (mm)
|735 x 510 x 270
|Hmotnosť robota (kg)
|14,4
|Doba kosenia na jedno nabitie (min)
|75
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|29,8
Balenie obsahuje
- Nabíjacia stanica
- RTK anténa
- Uzemňovacie kolíky na upevnenie nabíjacej stanice: 8 Kus(y)
- Uzemňovacie kolíky na upevnenie RTK antény: 4 Kus(y)
- Skrutky na inštaláciu antény RTK: 4 Kus(y)
- Nože a skrutky kosačky: 18 Kus(y)
Výbava
- Navigačný systém: Systematické prúžky
- No-go zóny
- Funkcia rezania hrán
- Technológia senzorov: Optický senzor/ Dažďový senzor/ Snímač zdvihu/ Senzor proti prevráteniu/ Snímač nárazu
- Lora®
- Obsluha pomocou aplikácie
- Pripojenie cez WLAN
- Pripojenie cez Bluetooth
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- Zámok PIN kódom
- Aktualizácia firmvéru OTA
- Plávajúca kosiaca doska
- Pohon na všetky kolesá
- Displej
- Oneskorenie kvôli dažďu
- Počet kolies: 3 Kus(y)
- Reflektor
- Rukoväť na prenášanie
- Ochrana pred krádežou
Video
Oblasti využitia
- Trávniky všetkých typov s trávou do výšky 10 cm a sklonom do 70 percent
Príslušenstvo
Robotická kosačka RCX 6 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher