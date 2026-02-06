Robotická kosačka RCX 6

Vďaka pohonu všetkých kolies robotická kosačka RCX 6 zvláda náročný terén a zároveň chráni trávnik. Bezdrôtové a plne automatické kosenie umožňujú GPS, RTK a AI kamera.

Robotická kosačka RCX 6 sa pohybuje bez ohraničujúceho kábla vďaka GPS, anténe RTK a AI kamere. Presné polohovanie umožňuje kosenie v paralelných dráhach a zaisťuje efektívnu starostlivosť o trávnik v čo najkratšom čase. Bez námahy je možné udržiavať až 3000 metrov štvorcových trávnika. Výšku kosenia od 2 do 10 centimetrov je možné zvoliť a nastaviť automaticky prostredníctvom aplikácie v závislosti od oblasti. Okrem toho je možné na LCD displeji čítať a upravovať základné nastavenia. Prekážky sú inteligentne rozpoznávané a kosačka sa im vyhne – vzdialenosť závisí od typu prekážky. To umožňuje RCX 6 kosiť v blízkosti stromov a zároveň udržiavať bezpečnú vzdialenosť od zvierat, ako sú ježkovia. Pohon všetkých kolies zvláda nielen stúpanie až do 70 percent, ale tiež zaisťuje, že zákruty sú obzvlášť šetrné k trávniku. Pracovné oblasti sú mapované vzdialeným ovládaním aplikácií alebo automaticky pomocou rozpoznávania povrchu AI. Pracovný priestor je možné rozdeliť na rôzne zóny a tiež je vybavený no-go zónami. Prostredníctvom aplikácie je možné upraviť individuálne nastavenia rozvrhu, správania jazdy a mnoho ďalšieho.

Vlastnosti a výhody
Navigácia pomocou GPS a RTK
  • Nie je potrebný žiadny ohraničujúci vodič, čo znamená, že nie je potrebná zdĺhavá inštalácia ani časovo náročné nastavovanie vodiča.
  • Vďaka komunikácii so satelitmi a anténou RTK je možné určiť polohu s presnosťou na centimeter a definovať presné pracovné oblasti.
  • Oblasť kosenia sa mapuje veľmi jednoducho priamym diaľkovým ovládaním robotickej kosačky.
Kamera s umelou inteligenciou
  • 3D stereo kamera rozpoznáva povrchy, ako je tráva alebo kameň, a preto dokáže nezávisle zmapovať oblasť kosenia.
  • Kamera poháňaná umelou inteligenciou inteligentne rozpoznáva objekty a prispôsobuje správanie pri jazde v závislosti od prekážky. Robotická kosačka sa približuje k stromom a kríkom, ale udržuje si veľkú vzdialenosť od živých tvorov.
  • Ak je signál GPS slabý, kamera pomáha s navigáciou, aby robotická kosačka jazdila efektívne a bezpečne.
Kosenie paralelnej dráhy
  • Robotická kosačka kosí v paralelných dráhach pre maximálnu účinnosť. Vzdialenosť medzi koľajnicami je možné prispôsobiť.
  • Ak sa chcete vyhnúť stopám, robotická kosačka môže po každom kosení zmeniť smer alebo zvoliť vlastný uhol kosenia.
Pohon na všetky kolesá
  • Vďaka svojim trom poháňaným kolesám dokáže robotická kosačka stúpať a kosiť sklony až 70 percent.
  • Na nerovnom povrchu sa robotická kosačka dokáže oslobodiť od ťažkých situácií.
  • Môže sa pohybovať nad vyššími prahovými hodnotami, napr. prepínať medzi dvoma oblasťami rôznych výšok.
Jemné otáčanie
  • Interakcia kolies s 360° flexibilným zadným kolesom umožňuje robotickej kosačke otáčať sa hladko a jemne, aby chránila trávu.
Automatické nastavenie výšky kosenia
  • Výšku kosenia je možné zvoliť v širokom rozmedzí od 2 do 10 centimetrov.
  • Výška kosenia sa nastavuje elektronicky nastavením v aplikácii.
  • Pre každú zónu kosenia je možné zvoliť inú výšku kosenia, ktorú potom robotická kosačka nezávisle nastaví.
Dvojité kosiace ústrojenstvo
  • Vďaka dvom kotúčom má robotická kosačka veľkú šírku záberu 35 centimetrov pre rýchlejšie a efektívnejšie kosenie.
Dažďový senzor
  • Robotická kosačka používa svoj senzor na detekciu dažďa a potom sa vracia do nabíjacej stanice, kým trávnik opäť nevyschne.
  • Nastavenie je možné prispôsobiť, ak je potrebná prevádzka v daždi alebo iné časové limity.
LCD Displej
  • Veľký LCD displej umožňuje kedykoľvek odčítať stav robotickej kosačky zo zariadenia.
  • Základné nastavenia je možné vykonať prostredníctvom displeja na samotnom zariadení.
Automatický rozvrh s viacerými zónami
  • Robotická kosačka vytvára prispôsobený harmonogram v závislosti od oblasti a stavu, ktorý potom RCX 6 pravidelne vykonáva.
  • Je možné vytvoriť rôzne zóny, medzi ktorými môže robotická kosačka prepínať nezávisle a selektívne.
  • Harmonogram je možné prispôsobiť, napr. aby ste sa vyhli jazde do určitej zóny kosenia v určitú dennú dobu.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon (m²) 3000
Typ kosačky Voľne sa pohybujúce čepele
Počet čepelí 6
Šírka rezu (cm) 35
Výška rezu (cm) 2 / 10
Schopnosť stúpania (%) max. 70
Aplikácia kosenia Mulčovanie
Navigačná technológia GPS / RTK / Kamera s umelou inteligenciou
Typ kamery 3D stereo
Vymedzenie plochy kosenia GPS poloha / Detekcia trávy
Najužšia šírka koridoru (cm) 80
Počet zón kosenia (Kus(y)) max. 10
Čas nabíjania batérie (min) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie batérie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Nabíjací prúd (A) 5
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 60
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 868 x 535 x 297
Rozmery robota (D x Š x V) (mm) 735 x 510 x 270
Hmotnosť robota (kg) 14,4
Doba kosenia na jedno nabitie (min) 75
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 14,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 29,8

Balenie obsahuje

  • Nabíjacia stanica
  • RTK anténa
  • Uzemňovacie kolíky na upevnenie nabíjacej stanice: 8 Kus(y)
  • Uzemňovacie kolíky na upevnenie RTK antény: 4 Kus(y)
  • Skrutky na inštaláciu antény RTK: 4 Kus(y)
  • Nože a skrutky kosačky: 18 Kus(y)

Výbava

  • Navigačný systém: Systematické prúžky
  • No-go zóny
  • Funkcia rezania hrán
  • Technológia senzorov: Optický senzor/ Dažďový senzor/ Snímač zdvihu/ Senzor proti prevráteniu/ Snímač nárazu
  • Lora®
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Pripojenie cez WLAN
  • Pripojenie cez Bluetooth
  • Smart služby/funkcie v aplikácii
  • Zámok PIN kódom
  • Aktualizácia firmvéru OTA
  • Plávajúca kosiaca doska
  • Pohon na všetky kolesá
  • Displej
  • Oneskorenie kvôli dažďu
  • Počet kolies: 3 Kus(y)
  • Reflektor
  • Rukoväť na prenášanie
  • Ochrana pred krádežou

Video

Oblasti využitia
  • Trávniky všetkých typov s trávou do výšky 10 cm a sklonom do 70 percent
Príslušenstvo
Robotická kosačka RCX 6 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher