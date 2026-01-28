Robotický vysávač RCV 3
RCV 3 s presnou navigáciou LiDAR a pohodlným ovládaním pomocou aplikácie čistí koberce s nízkym vlasom a tvrdé povrchy úplne autonómne a systematicky. Tvrdé povrchy je možné mopovať.
Viac času na príjemné veci v živote: inteligentný čistiaci robot RCV 3 prevezme čistenie podláh. Po spustení robot RCV 3 systematicky a nezávisle čistí vaše tvrdé podlahy a koberce s nízkym vlasom. Rotačná kefa, bočná kefa na okraje a vysávanie transportujú suché nečistoty spoľahlivo do vstavanej nádoby na odpad. Kde je to potrebné, RCV 3 nielen vysáva, ale dokáže aj zvlhčiť mop. S klesajúcou kapacitou batérie sa RCV 3 dokáže pravidelne nabíjať a po vykonaní práce sa vždy vráti do nabíjacej stanice. Prostredníctvom aplikácie sa RCV 3 odošle na prieskumnú cestu a automaticky vytvorí mapu miestností detekciou okolia (LiDAR). Pre každú miestnosť je možné nastaviť individuálne parametre čistenia. Napríklad, ktoré miestnosti by sa mali povysávať, utrieť alebo neupratovať. Prídavné senzory zabraňujú pádu zariadenia, napríklad zo schodov. Pre úlohy čistenia možno RCV 3 pohodlne spustiť cez aplikáciu, pomocou prednastaveného individuálneho plánu alebo stlačením tlačidla na zariadení. Ak čistiaci robot potrebuje pomoc, v mnohých situáciách vám to oznámi prostredníctvom hlasového výstupu.
Vlastnosti a výhody
Mokré mopovaniePre ešte lepšie výsledky čistenia môže RCV 3 navlhčiť aj mop. V prípade potreby použite stieraciu jednotku s handričkou z mikrovlákna, naplňte nádržku na čerstvú vodu a môžete začať. Čistiaci robot RCV 3 možno použiť buď len na suché čistenie, len na mokré mopovanie, alebo s oboma možnosťami spolu v kombinovanom režime čistenia.
Presná navigáciaSenzory LiDAR na RCV 3 umožňujú veľmi presné zaznamenávanie miestností a vytvárajú podrobné mapovanie pre bezpečné čistenie. Vďaka rýchlej a robustnej navigácii LiDAR RCV 3 skenuje vaše izby a má tak tie najlepšie mapy na bezpečnú a spoľahlivú navigáciu v miestnostiach aj v tme.
Senzory proti páduPádové senzory spoľahlivo zabraňujú pádu RCV 3 zo schodov alebo pádov. Senzory snímajú podlahu. Ak sa zistí veľký pokles, ovládač dostane signál, ktorý spustí robota, aby sa otočil.
Ochrana a aktualizácie údajov
- Ako výrobca so sídlom v Nemecku kladie Kärcher veľký dôraz na ochranu údajov a venuje mimoriadnu pozornosť tomu, aby boli splnené všetky príslušné zákonné požiadavky.
- Celý prenos dát medzi aplikáciou Home Robots vo vašom smartfóne a robotickým vysávačom a mopom prebieha cez cloud iba na servery umiestnené v Nemecku.
- Pravidelné aktualizácie zlepšujú a rozširujú výkon robotického vysávača a aplikácie. To tiež znamená, že bezpečnosť systému je neustále aktualizovaná tak, aby zodpovedala aktuálnym špecifikáciám.
Hlasový výstup
- Vždy dobre informovaný: RCV 3 používa hlasový výstup na poskytovanie dôležitých informácií a zdieľanie aktuálneho stavu.
- Ak robotický vysávač RCV 3 potrebuje pomoc alebo servis, v mnohých situáciách vám to oznámi prostredníctvom hlasového výstupu.
Pohodlne sa ovláda cez aplikáciu pomocou WLAN
- Aplikáciu možno použiť na prispôsobenie mnohých nastavení tak, aby zodpovedali individuálnym preferenciám.
- Pomocou aplikácie môžete nakonfigurovať čistiaceho robota RCV 3 a ovládať ho z akéhokoľvek miesta. Aj keď nie ste doma.
- Prostredníctvom aplikácie sú dostupné informácie o aktuálnom stave zariadenia a displej zobrazujúci aktuálny priebeh čistenia.
Presné mapovanie s všestrannými možnosťami prispôsobenia
- Aplikácia dokáže uložiť viacero máp, napr. pre viac poschodí.
- Je možné definovať zóny, kam si neželáte, aby robot chodil upratovať (napr. škrabadlo pre mačky, hracie plochy v detských izbách alebo prekážky, ktoré robot nemôže obísť).
- Definícia vybraných oblastí, ktoré sa majú čistiť viackrát, čistiť v režime intenzívneho čistenia alebo utierať väčším množstvom vody.
Nastavenie parametrov čistenia
- Definícia rôznych parametrov čistenia v aplikácii pre jednotlivé oblasti miestností (napr. sací výkon alebo objem vody, počet čistenia na povrchu).
Funkcia časovača
- Prostredníctvom aplikácie si môžete naplánovať časy čistenia a vytvoriť plány čistenia.
- RCV 3 nezávisle spustí upratovacie jazdy na základe naplánovaných dátumov/časov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Doba nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Kapacita batérie (Ah)
|3,2
|Doba čistenia na jedno nabitie (min)
|120
|Oblasť výkonu (v závislosti od režimu čistenia) (m²/h)
|85
|Odpadová nádoba (ml)
|500
|Nádoba na odpad 2 v 1 (ml)
|300
|Nádrž na čerstvú vodu 2 v 1 (ml)
|170
|Sací výkon (Pa)
|2500
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|67
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť robotického vysávača (vrátane stieracej jednotky a utierky) (kg)
|3,7
|Hmotnosť nabíjacej stanice (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,9
|Výška robotického vysávača (mm)
|94
|Priemer robota (mm)
|350
|Rozmery nabíjacej stanice (mm)
|80 x 150 x 102
Balenie obsahuje
- Čistiaca kefa
- Bočná kefa: 2 x
- Filtre: 2 x
- Čistiaci nástroj
- Stieracia jednotka
- Handrička na utieranie: 2 x
- Nádoba na odpad 2 v 1 vrátane nádrže na čerstvú vodu
- Odpadová nádoba
- Nabíjacia stanica
Výbava
- Autonómne čistenie
- Senzory proti pádu
- Obsluha pomocou aplikácie
- Pripojenie cez WLAN
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- Hlasový výstup
- Laserový navigačný systém (LiDAR)
- Funkcia časovača: Niekoľko časovačov
- Režimy čistenia: Suché čistenie/ Mokré čistenie/ Kombinované čistenie (mokré a suché)/ Automatický systém/ Spot
Video
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce s nízkym vlasom
Príslušenstvo
Robotický vysávač RCV 3 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher