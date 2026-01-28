Robotický vysávač RCV 5
RCV 5 vysáva a mopuje úplne samostatne s pomocou umelej inteligencie. Vďaka presnej navigácii LiDAR, duálnemu laserovému systému a kamere sa bez námahy vyhýba prekážkam.
Tvrdé podlahy a koberce s nízkym vlasom samostatne a systematicky čistí inteligentný čistiaci robot RCV 5. Suché nečistoty sú dopravované do vstavanej nádoby na odpad pomocou rotačnej kefy, bočnej kefy na okraje a vysávania. Ultrazvukový senzor rozpozná koberce, ktoré by bolo lepšie vyčistiť pomocou funkcie Auto Boost pre maximálny sací výkon. RCV 5 nielen vysáva, ale dokáže aj mopovať. V režime mopovania sa automaticky vyhýba kobercom. Prostredníctvom aplikácie sa RCV 5 odošle na prieskumnú cestu a automaticky vytvorí mapu miestností detekciou okolia (LiDAR). Pre každú miestnosť je možné nastaviť individuálne parametre čistenia. Napríklad, ktoré miestnosti by sa mali povysávať, utrieť alebo neupratovať. Vďaka duálnemu laserovému systému s kamerou, špičkový model RCV 5 rozpozná a vyhne sa aj plochým prekážkam, ako sú káble, ponožky alebo topánky. Prídavné senzory zabraňujú pádu zariadenia, napríklad zo schodov. Na čistenie môžete RCV 5 pohodlne spustiť cez aplikáciu, pomocou prednastaveného individuálneho plánu alebo stlačením tlačidla na zariadení. Ak čistiaci robot potrebuje pomoc, v mnohých situáciách vám to oznámi prostredníctvom hlasového výstupu.
Vlastnosti a výhody
Mokré mopovaniePre ešte lepšie výsledky čistenia dokáže RCV 5 navlhčiť aj mop. V prípade potreby použite stieraciu jednotku s handričkou z mikrovlákna, naplňte nádržku na čerstvú vodu a môžete začať. Čistiaci robot RCV 5 možno použiť buď len na suché čistenie, len na mokré mopovanie, alebo s oboma možnosťami spolu v kombinovanom režime čistenia.
Presná navigácia pomocou umelej inteligencieVďaka rýchlej a robustnej navigácii LiDAR robot presne skenuje a mapuje miestnosti, čím zaisťuje najlepšiu orientáciu pre spoľahlivé upratovanie aj v tme. Duálny laserový senzor a kamera na robote mu dokonca umožňujú rozpoznať malé alebo ploché predmety, ktoré sú pre systém LiDAR príliš malé (napr. topánky, ponožky alebo káble). Ak duálny laserový kamerový systém rozpozná prekážky, začlení ich do mapy. Robot okolo nich prechádza inteligentným navigačným manévrom, aby sa vyhol uviaznutiu alebo poškodeniu.
Detekcia kobercov a Auto BoostRCV 5 automaticky rozpozná kobercové povrchy pomocou ultrazvukového senzora a zobrazí ich na mape v aplikácii. Ak je aktivované mokré mopovanie, robot sa vyhne zisteným kobercovým povrchom a obíde ich. Funkcia Auto Boost zvyšuje sací výkon na kobercových povrchoch podľa potreby pre ešte lepšie výsledky čistenia.
Senzory proti pádu
- Pádové senzory spoľahlivo zabraňujú pádu RCV 5 zo schodov alebo pádov.
- Senzory snímajú podlahu. Ak sa zistí veľký pokles, ovládač dostane signál, ktorý spustí robota, aby sa otočil.
Ochrana a aktualizácie údajov
- Ako výrobca so sídlom v Nemecku kladie Kärcher veľký dôraz na ochranu údajov a venuje mimoriadnu pozornosť tomu, aby boli splnené všetky príslušné zákonné požiadavky.
- Celý prenos dát medzi aplikáciou Home Robots vo vašom smartfóne a robotickým vysávačom a mopom prebieha cez cloud iba na servery umiestnené v Nemecku.
- Pravidelné aktualizácie zlepšujú a rozširujú výkon robotického vysávača a aplikácie. To tiež znamená, že bezpečnosť systému je neustále aktualizovaná tak, aby zodpovedala aktuálnym špecifikáciám.
Hlasový výstup
- Vždy dobre informovaný: RCV 5 používa hlasový výstup na poskytovanie dôležitých informácií a zdieľanie aktuálneho stavu.
- Ak robotický vysávač RCV 5 potrebuje pomoc alebo servis, v mnohých situáciách vám to oznámi prostredníctvom hlasového výstupu.
Pohodlne sa ovláda cez aplikáciu pomocou WLAN
- Aplikáciu možno použiť na prispôsobenie mnohých nastavení tak, aby zodpovedali individuálnym preferenciám.
- Pomocou aplikácie môžete nakonfigurovať čistiaci robot RCV 5 a ovládať ho z akéhokoľvek miesta. Aj keď nie ste doma.
- Prostredníctvom aplikácie sú dostupné informácie o aktuálnom stave zariadenia a displej zobrazujúci aktuálny priebeh čistenia.
Presné mapovanie s všestrannými možnosťami prispôsobenia
- Aplikácia dokáže uložiť viacero máp, napr. pre viac poschodí.
- Je možné definovať zóny, kam si neželáte, aby robot chodil upratovať (napr. škrabadlo pre mačky, hracie plochy v detských izbách alebo prekážky, ktoré robot nemôže obísť).
- Definícia vybraných oblastí, ktoré sa majú čistiť viackrát, čistiť v režime intenzívneho čistenia alebo utierať väčším množstvom vody.
Nastavenie parametrov čistenia
- Definícia rôznych parametrov čistenia v aplikácii pre jednotlivé oblasti miestností (napr. sací výkon alebo objem vody, počet čistenia na povrchu).
Funkcia časovača
- Prostredníctvom aplikácie si môžete naplánovať časy čistenia a vytvoriť plány čistenia.
- RCV 5 nezávisle spustí upratovacie jazdy na základe naplánovaných dátumov/časov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Doba nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Kapacita batérie (Ah)
|5,2
|Doba čistenia na jedno nabitie (min)
|120
|Oblasť výkonu (v závislosti od režimu čistenia) (m²/h)
|85
|Odpadová nádoba (ml)
|330
|Nádrž na čistú vodu (ml)
|240
|Sací výkon (Pa)
|5000
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|66
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť robotického vysávača (vrátane stieracej jednotky a utierky) (kg)
|3,9
|Hmotnosť nabíjacej stanice (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,5
|Výška robotického vysávača (mm)
|97
|Priemer robota (mm)
|350
|Rozmery nabíjacej stanice (mm)
|135 x 150 x 99
Balenie obsahuje
- Čistiaca kefa
- Bočná kefa: 2 x
- Filtre: 2 x
- Čistiaci nástroj
- Stieracia jednotka
- Handrička na utieranie: 2 x
- Odpadová nádoba
- Nádrž na čistú vodu
- Nabíjacia stanica
Výbava
- Autonómne čistenie
- Senzory proti pádu
- Kobercový senzor
- Obsluha pomocou aplikácie
- Pripojenie cez WLAN
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- Hlasový výstup
- Laserový navigačný systém (LiDAR)
- Laserový senzor a kamera
- Funkcia časovača: Niekoľko časovačov
- Režimy čistenia: Suché čistenie/ Mokré čistenie/ Kombinované čistenie (mokré a suché)/ Automatický systém/ Spot
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce s nízkym vlasom
Príslušenstvo
Robotický vysávač RCV 5 náhradný diel
