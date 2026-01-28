Vysávač na popol AD 2

Vysávač popola a suchých hmôt AD 2 so 14 litrovou kovovou nádobou, vysokou sacou silou na bezpečné odstraňovanie studeného popola bez kontaktu s nečistotami.

Silný sací výkon, výdrž, jednoduchá obsluha, všestrannosť a bezpečnosť: vysávač popola a suchých hmôt AD 2 výrazne uľahčuje odstraňovanie popola. O rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby na nečistoty bez kontaktu so špinou sa postará 1-dielny filtračný systém s odolným plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veľké nečistoty, ako aj praktická rúčka na nádobe. Kovová nádoba, flexibilná sacia hadica, ako aj kvalitný ohňovzdorný materiál ponúkajú maximálnu bezpečnosť pri zbieraní popola. Skosená ručná trubica ponúka optimálne pohodlie pri práci a presviedča hlavne v kútoch a na ťažko prístupných miestach v krbe. Bezo zvyšku tak odsajete všetok popol. Vďaka kompaktnému dizajnu je možné vysávač na popol kedykoľvek odložiť, pričom nebude zaberať veľa miesta.

Vlastnosti a výhody
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 2: Technológia čistenia filtra Kärcher ReBoost - čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidla
Technológia čistenia filtra Kärcher ReBoost - čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidla
Pre konštantný a dlho trvajúci sací výkon. Umožňuje vysávanie veľkých nečistôt
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 2: 1-dielny filtračný systém s plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veĺké nečistoty
1-dielny filtračný systém s plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veĺké nečistoty
Maximálne pohodlie vďaka jednoduchému vyberaniu filtra a čisteniu nádoby bez kontaktu so špinou. Mimoriadne vysoký komfort vďaka rýchlemu odstráneniu filtra v jednom kroku.
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 2: Nehorľavý materiál a kovová nádoba
Nehorľavý materiál a kovová nádoba
Pre maximálnu bezpečnosť pri vysávaní popola - aj pri nesprávnom použití.
Skosená ručná trubica
  • Na dôkladné vyčistenie kútov a úzkych miest v krbe.
1 m pozinkovaná sacia hadica
  • Vysoká flexibilita
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Jednoduché a rýchle otváranie, zatváranie a vyprázdňovanie nádoby.
Praktická rukoväť
  • Pre pohodlné vyprázdňovanie nádoby.
Praktická parkovacia poloha na prístroji
  • Ľahko prístupné uloženie sacej hadice - ideálne na odstavenie stroja v prípade prerušenia práce.
Veľký hák na kábel
  • Pre bezpečné a pohodlné odkladanie elektrického kábla.
Ľahký a kompaktný
  • Jednoduchý na skladovanie
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 600
Sací výkon (W) 140
Vysávanie (mbar) max. 210
Prietok vzduchu (l/s) max. 40
Objem nádoby (l) 14
Materiál nádoby Kov
Napájací kábel (m) 4
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 82
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 330 x 440

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
  • Materiál sacej hadice: Kov, opláštený
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Polyester, nehorľavý
  • Filter na hrubé nečistoty
  • Filter na veľké nečistoty, materiál: Kov

Výbava

  • Funkcia čistenia filtra
  • Pohodlná rukoväť na nádobe
  • Pozícia opretia
  • Hák na kábel
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 2
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 2
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 2
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 2
Vysávač na popol Vysávač na popol AD 2

Video

Oblasti využitia
  • Popol
  • Krby, pece, kachle
  • Grilovanie
Príslušenstvo
Vysávač na popol AD 2 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher