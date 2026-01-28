Vysávač na popol AD 2
Vysávač popola a suchých hmôt AD 2 so 14 litrovou kovovou nádobou, vysokou sacou silou na bezpečné odstraňovanie studeného popola bez kontaktu s nečistotami.
Silný sací výkon, výdrž, jednoduchá obsluha, všestrannosť a bezpečnosť: vysávač popola a suchých hmôt AD 2 výrazne uľahčuje odstraňovanie popola. O rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby na nečistoty bez kontaktu so špinou sa postará 1-dielny filtračný systém s odolným plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veľké nečistoty, ako aj praktická rúčka na nádobe. Kovová nádoba, flexibilná sacia hadica, ako aj kvalitný ohňovzdorný materiál ponúkajú maximálnu bezpečnosť pri zbieraní popola. Skosená ručná trubica ponúka optimálne pohodlie pri práci a presviedča hlavne v kútoch a na ťažko prístupných miestach v krbe. Bezo zvyšku tak odsajete všetok popol. Vďaka kompaktnému dizajnu je možné vysávač na popol kedykoľvek odložiť, pričom nebude zaberať veľa miesta.
Vlastnosti a výhody
Technológia čistenia filtra Kärcher ReBoost - čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidlaPre konštantný a dlho trvajúci sací výkon. Umožňuje vysávanie veľkých nečistôt
1-dielny filtračný systém s plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veĺké nečistotyMaximálne pohodlie vďaka jednoduchému vyberaniu filtra a čisteniu nádoby bez kontaktu so špinou. Mimoriadne vysoký komfort vďaka rýchlemu odstráneniu filtra v jednom kroku.
Nehorľavý materiál a kovová nádobaPre maximálnu bezpečnosť pri vysávaní popola - aj pri nesprávnom použití.
Skosená ručná trubica
- Na dôkladné vyčistenie kútov a úzkych miest v krbe.
1 m pozinkovaná sacia hadica
- Vysoká flexibilita
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Jednoduché a rýchle otváranie, zatváranie a vyprázdňovanie nádoby.
Praktická rukoväť
- Pre pohodlné vyprázdňovanie nádoby.
Praktická parkovacia poloha na prístroji
- Ľahko prístupné uloženie sacej hadice - ideálne na odstavenie stroja v prípade prerušenia práce.
Veľký hák na kábel
- Pre bezpečné a pohodlné odkladanie elektrického kábla.
Ľahký a kompaktný
- Jednoduchý na skladovanie
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|600
|Sací výkon (W)
|140
|Vysávanie (mbar)
|max. 210
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 40
|Objem nádoby (l)
|14
|Materiál nádoby
|Kov
|Napájací kábel (m)
|4
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|82
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|345 x 330 x 440
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
- Materiál sacej hadice: Kov, opláštený
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Polyester, nehorľavý
- Filter na hrubé nečistoty
- Filter na veľké nečistoty, materiál: Kov
Výbava
- Funkcia čistenia filtra
- Pohodlná rukoväť na nádobe
- Pozícia opretia
- Hák na kábel
- Odkladacia plocha pre malé diely
Video
Oblasti využitia
- Popol
- Krby, pece, kachle
- Grilovanie
Príslušenstvo
Vysávač na popol AD 2 náhradný diel
