Vysávač na popol AD 2 Battery Set

Výkonný batériový vysávač popola AD 2 Battery s dlhou výdržou a trvalo vysokým sacím výkonom vďaka integrovanej funkcii ReBoost na čistenie filtra. Ideálny na čistenie krbov a grilov.

Náš akumulátorový vysávač na popol AD ​​2 umožňuje ľahké a rýchle odstránenie popola z krbov, vykurovacích systémov na pelety alebo grilovania na drevenom uhlí. Výkonná vymeniteľná batéria 18 V Kärcher Battery Power s technológiou Real Time Technology na zobrazenie chodu batérie na integrovanom LCD displeji poskytuje potrebnú výdrž. V spojení s chytrými inováciami, ako je napríklad funkcia ReBoost pre efektívne čistenie filtra stlačením jediného tlačidla, je neustále zaručený vysoký a stály sací výkon. Hrubé nečistoty, popol alebo dokonca jemné prachové častice sú spoľahlivo vysávané - aj na ťažko prístupných miestach vďaka skosenej ručnej rúre. Flexibilná sacia hadica potiahnutá kovom, ako aj ohňovzdorná 14 litrová záchytná nádoba zaisťujú maximálnu bezpečnosť. A s robustným plochým skladaným filtrom s filtrom hrubých nečistôt vyrobeným z kovu zostáva odpadový vzduch tiež bez prachu. Po dokončení práce je sacia hadica jednoducho zasunutá do výklenku v kryte prístroja a všetko je uložené priestorovo úsporne.

Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Maximálna voľnosť pohybu vďaka bezkáblovej flexibilite. Technológia reálneho času s LCD displejom na zobrazenie stavu nabitia batérie. Kompatibilné so všetkými zariadeniami z 18 V platformy Kärcher Battery Power.
Nehorľavý materiál a kovová nádoba
Maximálna bezpečnosť pri vysávaní popola - aj pri nesprávnom použití.
Technológia čistenia filtra Kärcher ReBoost - čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidla
Výkonné čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidla. Pre trvale vysoký sací výkon a veľké množstvo nečistôt.
1-dielny filtračný systém s plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veĺké nečistoty
  • S robustným plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na hrubé nečistoty.
  • Maximálne pohodlie vďaka jednoduchému vyberaniu filtra a čisteniu nádoby bez kontaktu so špinou.
  • Mimoriadne vysoký komfort vďaka rýchlemu odstráneniu filtra v jednom kroku.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 200
Sací výkon (W) 45
Vysávanie (mbar) max. 95
Prietok vzduchu (l/s) max. 22
Objem nádoby (l) 14
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 13 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 78
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 328 x 343 x 431

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
  • Materiál sacej hadice: Kov, opláštený
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Polyester, nehorľavý
  • Filter na hrubé nečistoty
  • Filter na veľké nečistoty, materiál: Kov

Výbava

  • Materiál nádoby: Kov
  • inteligentný displej: integrovaný v batérii
  • Funkcia čistenia filtra
  • Pozícia opretia
  • Pohodlná rukoväť na nádobe
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Video

Oblasti využitia
  • Popol
  • Krby, pece, kachle
  • Grilovanie
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Vysávač na popol AD 2 Battery Set náhradný diel

