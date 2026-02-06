Vysávač na popol AD 2 Battery Set
Výkonný batériový vysávač popola AD 2 Battery s dlhou výdržou a trvalo vysokým sacím výkonom vďaka integrovanej funkcii ReBoost na čistenie filtra. Ideálny na čistenie krbov a grilov.
Náš akumulátorový vysávač na popol AD 2 umožňuje ľahké a rýchle odstránenie popola z krbov, vykurovacích systémov na pelety alebo grilovania na drevenom uhlí. Výkonná vymeniteľná batéria 18 V Kärcher Battery Power s technológiou Real Time Technology na zobrazenie chodu batérie na integrovanom LCD displeji poskytuje potrebnú výdrž. V spojení s chytrými inováciami, ako je napríklad funkcia ReBoost pre efektívne čistenie filtra stlačením jediného tlačidla, je neustále zaručený vysoký a stály sací výkon. Hrubé nečistoty, popol alebo dokonca jemné prachové častice sú spoľahlivo vysávané - aj na ťažko prístupných miestach vďaka skosenej ručnej rúre. Flexibilná sacia hadica potiahnutá kovom, ako aj ohňovzdorná 14 litrová záchytná nádoba zaisťujú maximálnu bezpečnosť. A s robustným plochým skladaným filtrom s filtrom hrubých nečistôt vyrobeným z kovu zostáva odpadový vzduch tiež bez prachu. Po dokončení práce je sacia hadica jednoducho zasunutá do výklenku v kryte prístroja a všetko je uložené priestorovo úsporne.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerMaximálna voľnosť pohybu vďaka bezkáblovej flexibilite. Technológia reálneho času s LCD displejom na zobrazenie stavu nabitia batérie. Kompatibilné so všetkými zariadeniami z 18 V platformy Kärcher Battery Power.
Nehorľavý materiál a kovová nádobaMaximálna bezpečnosť pri vysávaní popola - aj pri nesprávnom použití.
Technológia čistenia filtra Kärcher ReBoost - čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidlaVýkonné čistenie filtra jednoduchým stlačením tlačidla. Pre trvale vysoký sací výkon a veľké množstvo nečistôt.
1-dielny filtračný systém s plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na veĺké nečistoty
- S robustným plochým skladaným filtrom a kovovým filtrom na hrubé nečistoty.
- Maximálne pohodlie vďaka jednoduchému vyberaniu filtra a čisteniu nádoby bez kontaktu so špinou.
- Mimoriadne vysoký komfort vďaka rýchlemu odstráneniu filtra v jednom kroku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|200
|Sací výkon (W)
|45
|Vysávanie (mbar)
|max. 95
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 22
|Objem nádoby (l)
|14
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 13 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|300
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|78
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|328 x 343 x 431
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
- Materiál sacej hadice: Kov, opláštený
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Polyester, nehorľavý
- Filter na hrubé nečistoty
- Filter na veľké nečistoty, materiál: Kov
Výbava
- Materiál nádoby: Kov
- inteligentný displej: integrovaný v batérii
- Funkcia čistenia filtra
- Pozícia opretia
- Pohodlná rukoväť na nádobe
- Odkladacia plocha pre malé diely
Oblasti využitia
- Popol
- Krby, pece, kachle
- Grilovanie
