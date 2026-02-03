Čistič matracov VCH 4 UVClean
Hĺbkové čistenie vlákien aj pre alergikov: VCH 4 UVClean využíva UV-C svetlo, vibrácie a silný sací výkon na odstránenie 99,9 % všetkých roztočov a baktérií z matracov a iných textilných povrchov.
VCH 4 UVClean pre čistý a zdravý spánok. Matrace sú domovom miliónov roztočov a baktérií, ktoré môžu vyvolať alergie a následne narušiť spánok, takže nestačí, aby matrac len vyzeral čisto. VCH 4 UVClean účinne odstraňuje viditeľné aj neviditeľné častice, ako sú roztoče a iné alergény, z vašich matracov a textilných povrchov a dôkladne ich čistí až po vlákna. Čistič matracov kombinuje tri výkonné technológie s vynikajúcim výsledkom. Silná vibrácia valca uvoľňuje hlboko zakorenené nečistoty, odumreté kožné bunky a roztoče z vlákien matraca a vyťahuje ich na povrch. Výkonný motor potom uvoľnené častice bez kompromisov povysáva a bezpečne ich zachytí v nádobe na odpad. Zároveň integrované UV-C svetlo neutralizuje až 99,9 percenta všetkých baktérií a roztočov na povrchu. Táto kombinácia zaisťuje, že všetky matrace, vankúše a iné textilné povrchy sú dôkladne vyčistené, aby sa chránilo zdravie používateľa.
Vlastnosti a výhody
Silný sací výkon 500 WVýkonný motor vysáva všetky uvoľnené častice, vlasy a prach a nezanecháva po sebe nič.
Výkonný valecSilné vibrácie valca (180 úderov/s) uvoľňujú aj hlboko zakorenené a odolné nečistoty, roztoče a ich výkaly z vnútra matracov a iných textilných povrchov.
Spoľahlivé UV-C svetloIntegrované UV-C svetlo pôsobí na povrch a spoľahlivo neutralizuje 99,9 % všetkých baktérií a roztočov bez použitia chemikálií.
Inovatívny 2-komorový nádržový systém
- Po vysávaní sa prach rýchlo otáča cyklónovou technológiou, čo spôsobuje, že hrubé častice padajú do prvej komory nádoby a jemný prach do druhej komory.
- Oddelenie vzduchu a nečistôt zaisťuje trvalý a efektívny sací výkon.
Dlhý sieťový kábel
- Rozsiahly sortiment šetrí čas a zvyšuje pohodlie, pretože veľké plochy je možné vyčistiť naraz – bez zastavenia.
Odvlhčovanie horúcim vzduchom 65 °C
- Odvlhčovanie horúcim vzduchom vytvára v matraci a iných textilných povrchoch suchú, protiroztočovú a antibakteriálnu mikroklímu, čím zabraňuje roztočom a spóram plesní.
Kompaktný a ľahký dizajn
- Zaisťuje jednoduchú manipuláciu pre pohodlné a všestranné čistenie a navyše je možné zariadenie po použití uložiť na poličku alebo do skrinky, aby sa ušetrilo miesto.
Záverečné čistenie bez námahy
- Starostlivo navrhnuté tak, aby údržba a čistenie všetkých častí boli rýchle, hygienické a nekomplikované. Vyprázdnenie odpadu zo zariadenia je rýchle, takže sa môžete okamžite vrátiť k čisteniu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Objem nádoby na nečistoty (ml)
|400
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|80
|Odvlhčovanie horúcim vzduchom (°C)
|65
|menovitý príkon (W)
|500
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|309 x 240 x 170
Výbava
- Valec
- Penový filter: 2 Kus(y)
- Ochranný filter motora: 3 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Matrac
- Čalúnený nábytok
- Detské postele
Príslušenstvo
Čistič matracov VCH 4 UVClean náhradný diel
