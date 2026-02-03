Čistič matracov VCH 4 UVClean

Hĺbkové čistenie vlákien aj pre alergikov: VCH 4 UVClean využíva UV-C svetlo, vibrácie a silný sací výkon na odstránenie 99,9 % všetkých roztočov a baktérií z matracov a iných textilných povrchov.

VCH 4 UVClean pre čistý a zdravý spánok. Matrace sú domovom miliónov roztočov a baktérií, ktoré môžu vyvolať alergie a následne narušiť spánok, takže nestačí, aby matrac len vyzeral čisto. VCH 4 UVClean účinne odstraňuje viditeľné aj neviditeľné častice, ako sú roztoče a iné alergény, z vašich matracov a textilných povrchov a dôkladne ich čistí až po vlákna. Čistič matracov kombinuje tri výkonné technológie s vynikajúcim výsledkom. Silná vibrácia valca uvoľňuje hlboko zakorenené nečistoty, odumreté kožné bunky a roztoče z vlákien matraca a vyťahuje ich na povrch. Výkonný motor potom uvoľnené častice bez kompromisov povysáva a bezpečne ich zachytí v nádobe na odpad. Zároveň integrované UV-C svetlo neutralizuje až 99,9 percenta všetkých baktérií a roztočov na povrchu. Táto kombinácia zaisťuje, že všetky matrace, vankúše a iné textilné povrchy sú dôkladne vyčistené, aby sa chránilo zdravie používateľa.

Vlastnosti a výhody
Silný sací výkon 500 W
Silný sací výkon 500 W
Výkonný motor vysáva všetky uvoľnené častice, vlasy a prach a nezanecháva po sebe nič.
Výkonný valec
Výkonný valec
Silné vibrácie valca (180 úderov/s) uvoľňujú aj hlboko zakorenené a odolné nečistoty, roztoče a ich výkaly z vnútra matracov a iných textilných povrchov.
Spoľahlivé UV-C svetlo
Spoľahlivé UV-C svetlo
Integrované UV-C svetlo pôsobí na povrch a spoľahlivo neutralizuje 99,9 % všetkých baktérií a roztočov bez použitia chemikálií.
Inovatívny 2-komorový nádržový systém
  • Po vysávaní sa prach rýchlo otáča cyklónovou technológiou, čo spôsobuje, že hrubé častice padajú do prvej komory nádoby a jemný prach do druhej komory.
  • Oddelenie vzduchu a nečistôt zaisťuje trvalý a efektívny sací výkon.
Dlhý sieťový kábel
  • Rozsiahly sortiment šetrí čas a zvyšuje pohodlie, pretože veľké plochy je možné vyčistiť naraz – bez zastavenia.
Odvlhčovanie horúcim vzduchom 65 °C
  • Odvlhčovanie horúcim vzduchom vytvára v matraci a iných textilných povrchoch suchú, protiroztočovú a antibakteriálnu mikroklímu, čím zabraňuje roztočom a spóram plesní.
Kompaktný a ľahký dizajn
  • Zaisťuje jednoduchú manipuláciu pre pohodlné a všestranné čistenie a navyše je možné zariadenie po použití uložiť na poličku alebo do skrinky, aby sa ušetrilo miesto.
Záverečné čistenie bez námahy
  • Starostlivo navrhnuté tak, aby údržba a čistenie všetkých častí boli rýchle, hygienické a nekomplikované. Vyprázdnenie odpadu zo zariadenia je rýchle, takže sa môžete okamžite vrátiť k čisteniu.
Špecifikácie

Technické údaje

Objem nádoby na nečistoty (ml) 400
Hladina akustického výkonu (dB(A)) 80
Odvlhčovanie horúcim vzduchom (°C) 65
menovitý príkon (W) 500
Dĺžka kábla (m) 5
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 309 x 240 x 170

Výbava

  • Valec
  • Penový filter: 2 Kus(y)
  • Ochranný filter motora: 3 Kus(y)

Oblasti využitia
  • Matrac
  • Čalúnený nábytok
  • Detské postele
Príslušenstvo
