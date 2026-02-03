Ručný vysávač CVH 2
Výkonný a pripravený na použitie: Batériový ručný vysávač CVH 2 je ľahký, kompaktný a obzvlášť vhodný ako pri každodennom upratovaní v kuchyni, obývačke, spálni a aute.
Pôsobivý výkon: ručný vysávač CVH 2 napájaný z batérie je ľahké, ale výkonné zariadenie na odstránenie príležitostných nečistôt, ako sú omrvinky, prach a vlasy z rôznych priestorov napr. nábytku, podláh a automobilov. Jeho kompaktná a ľahká konštrukcia znamená, že tento vysávač sa tiež ľahko ovláda a skladuje. Umývateľný dvojstupňový filtračný systém pozostáva z jemnej oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty či vlasy a následného HEPA filtra (EN 1822:1998), navyše zaisťuje extra čistotu odpadového vzduchu.
Vlastnosti a výhody
Ľahký a kompaktnýBez námahy vykonávajte malé každodenné úlohy čistenia.
Okamžite pripravený na prevádzkuDá sa použiť kedykoľvek a kdekoľvek vďaka kompaktnému dizajnu a jednoduchému použitiu príslušenstva.
Dvojstupňový filtračný systémIdeálna kombinácia jemnej oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty a vlasy, ako aj HEPA filter (EN 1822:1998).
Vysoký výkon čistenia
- Optimálny sací výkon pre všetky typy menších čistiacich úloh.
Umývateľný filter a nádoba na prach
- Ľahko sa čistí pod tečúcou vodou a dá sa znovu použiť.
Praktické doplnky
- Vhodné na jemné povrchy a ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Nádoba (l)
|0,15
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Príkon (W)
|70
|Doba chodu v EKO režime (min)
|10
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie batérie (V)
|7,2
|Napätie (V)
|7,2
|Kapacita batérie (Ah)
|2
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (h)
|4
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|330 x 76 x 76
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: 5 V / 2 A USB kábel + adaptér (1 z každého)
- Štrbinová hubica 2 v 1
- Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
Video
Oblasti využitia
- Nábytok
- Interiér vozidla
Príslušenstvo
Ručný vysávač CVH 2 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher