Ručný vysávač CVH 2

Výkonný a pripravený na použitie: Batériový ručný vysávač CVH 2 je ľahký, kompaktný a obzvlášť vhodný ako pri každodennom upratovaní v kuchyni, obývačke, spálni a aute.

Pôsobivý výkon: ručný vysávač CVH 2 napájaný z batérie je ľahké, ale výkonné zariadenie na odstránenie príležitostných nečistôt, ako sú omrvinky, prach a vlasy z rôznych priestorov napr. nábytku, podláh a automobilov. Jeho kompaktná a ľahká konštrukcia znamená, že tento vysávač sa tiež ľahko ovláda a skladuje. Umývateľný dvojstupňový filtračný systém pozostáva z jemnej oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty či vlasy a následného HEPA filtra (EN 1822:1998), navyše zaisťuje extra čistotu odpadového vzduchu.

Vlastnosti a výhody
Ručný vysávač CVH 2: Ľahký a kompaktný
Ľahký a kompaktný
Bez námahy vykonávajte malé každodenné úlohy čistenia.
Ručný vysávač CVH 2: Okamžite pripravený na prevádzku
Okamžite pripravený na prevádzku
Dá sa použiť kedykoľvek a kdekoľvek vďaka kompaktnému dizajnu a jednoduchému použitiu príslušenstva.
Ručný vysávač CVH 2: Dvojstupňový filtračný systém
Dvojstupňový filtračný systém
Ideálna kombinácia jemnej oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty a vlasy, ako aj HEPA filter (EN 1822:1998).
Vysoký výkon čistenia
  • Optimálny sací výkon pre všetky typy menších čistiacich úloh.
Umývateľný filter a nádoba na prach
  • Ľahko sa čistí pod tečúcou vodou a dá sa znovu použiť.
Praktické doplnky
  • Vhodné na jemné povrchy a ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Nádoba (l) 0,15
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Príkon (W) 70
Doba chodu v EKO režime (min) 10
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie batérie (V) 7,2
Napätie (V) 7,2
Kapacita batérie (Ah) 2
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (h) 4
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 330 x 76 x 76

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: 5 V / 2 A USB kábel + adaptér (1 z každého)
  • Štrbinová hubica 2 v 1
  • Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
Ručný vysávač CVH 2
Ručný vysávač CVH 2
Ručný vysávač CVH 2

Video

Oblasti využitia
  • Nábytok
  • Interiér vozidla
Príslušenstvo
Ručný vysávač CVH 2 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher