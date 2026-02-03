Ručný vysávač CVH 3 Plus
Výkonný a pripravený na použitie kdekoľvek a kedykoľvek: s kompaktným ručným vysávačom CVH 3 Plus sa môžete rozlúčiť s nečistotami v obývačke, spálni, kuchyni alebo aute.
Výkonný (každodenný) pomocník: ručný vysávač CVH 3 Plus napájaný z batérie účinne odstraňuje všetky druhy nečistôt, ako sú vlasy, omrvinky a prach, odkiaľkoľvek a bez zanechania stopy. Umývateľný dvojstupňový filtračný systém, ktorý obsahuje jemnú oceľovú sieťovinu na hrubé nečistoty a vlasy a následný HEPA filter (EN 1822:1998), navyše zaisťuje extra čistotu odpadového vzduchu. Ďalšie výhody: vysoký sací výkon a dlhšia životnosť vďaka tichému BLDC motoru, kompaktná a ľahká konštrukcia, dve rôzne úrovne sania s dobou chodu batérie až 20 minút a pohodlná nabíjacia stanica vrátane úložiska príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Vysoký čistiaci výkon vďaka BLDC motoruVysoký sací výkon pre všetky typy menších čistiacich úloh vďaka BLDC motoru.
Výber medzi dvoma režimamiMinimálny režim pre dlhú dobu chodu (max. 20 min), maximálny režim pre vysoký sací výkon.
Nabíjacia stanica s úložným priestorom pre príslušenstvoPohodlné nabíjanie a jednoduché uloženie na nabíjacej stanici.
Ľahký a kompaktný
- Bez námahy vykonávajte malé každodenné úlohy čistenia.
Okamžite pripravený na prevádzku
- Dá sa použiť kedykoľvek a kdekoľvek vďaka kompaktnému dizajnu a jednoduchému použitiu príslušenstva.
Dvojstupňový filtračný systém
- Ideálna kombinácia jemnej oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty a vlasy, ako aj HEPA filter (EN 1822:1998).
Umývateľný filter a nádoba na prach
- Ľahko sa čistí pod tečúcou vodou a dá sa znovu použiť.
Praktické doplnky
- Vhodné na jemné povrchy a ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Nádoba (l)
|0,15
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Príkon (W)
|70
|Doba chodu v EKO režime (min)
|20
|Režim max. doby chodu (min)
|10
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie batérie (V)
|7,2
|Napätie (V)
|7,2
|Kapacita batérie (Ah)
|2
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (h)
|4
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|330 x 76 x 76
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: 5 V / 2 A nabíjacia stanica + adaptér (1 z každého)
- Štrbinová hubica 2 v 1
- Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
- Parkovacia stanica s nabíjacou jednotkou
Výbava
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Video
Oblasti využitia
- Nábytok
- Interiér vozidla
Príslušenstvo
Ručný vysávač CVH 3 Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher