Ručný vysávač CVH 3 Plus

Výkonný a pripravený na použitie kdekoľvek a kedykoľvek: s kompaktným ručným vysávačom CVH 3 Plus sa môžete rozlúčiť s nečistotami v obývačke, spálni, kuchyni alebo aute.

Výkonný (každodenný) pomocník: ručný vysávač CVH 3 Plus napájaný z batérie účinne odstraňuje všetky druhy nečistôt, ako sú vlasy, omrvinky a prach, odkiaľkoľvek a bez zanechania stopy. Umývateľný dvojstupňový filtračný systém, ktorý obsahuje jemnú oceľovú sieťovinu na hrubé nečistoty a vlasy a následný HEPA filter (EN 1822:1998), navyše zaisťuje extra čistotu odpadového vzduchu. Ďalšie výhody: vysoký sací výkon a dlhšia životnosť vďaka tichému BLDC motoru, kompaktná a ľahká konštrukcia, dve rôzne úrovne sania s dobou chodu batérie až 20 minút a pohodlná nabíjacia stanica vrátane úložiska príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Ručný vysávač CVH 3 Plus: Vysoký čistiaci výkon vďaka BLDC motoru
Vysoký čistiaci výkon vďaka BLDC motoru
Vysoký sací výkon pre všetky typy menších čistiacich úloh vďaka BLDC motoru.
Ručný vysávač CVH 3 Plus: Výber medzi dvoma režimami
Výber medzi dvoma režimami
Minimálny režim pre dlhú dobu chodu (max. 20 min), maximálny režim pre vysoký sací výkon.
Ručný vysávač CVH 3 Plus: Nabíjacia stanica s úložným priestorom pre príslušenstvo
Nabíjacia stanica s úložným priestorom pre príslušenstvo
Pohodlné nabíjanie a jednoduché uloženie na nabíjacej stanici.
Ľahký a kompaktný
  • Bez námahy vykonávajte malé každodenné úlohy čistenia.
Okamžite pripravený na prevádzku
  • Dá sa použiť kedykoľvek a kdekoľvek vďaka kompaktnému dizajnu a jednoduchému použitiu príslušenstva.
Dvojstupňový filtračný systém
  • Ideálna kombinácia jemnej oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty a vlasy, ako aj HEPA filter (EN 1822:1998).
Umývateľný filter a nádoba na prach
  • Ľahko sa čistí pod tečúcou vodou a dá sa znovu použiť.
Praktické doplnky
  • Vhodné na jemné povrchy a ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Nádoba (l) 0,15
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Príkon (W) 70
Doba chodu v EKO režime (min) 20
Režim max. doby chodu (min) 10
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie batérie (V) 7,2
Napätie (V) 7,2
Kapacita batérie (Ah) 2
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (h) 4
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 330 x 76 x 76

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: 5 V / 2 A nabíjacia stanica + adaptér (1 z každého)
  • Štrbinová hubica 2 v 1
  • Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
  • Parkovacia stanica s nabíjacou jednotkou

Výbava

  • Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Ručný vysávač CVH 3 Plus
Ručný vysávač CVH 3 Plus
Ručný vysávač CVH 3 Plus

Video

Oblasti využitia
  • Nábytok
  • Interiér vozidla
Príslušenstvo
Ručný vysávač CVH 3 Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher