Vysávač VC 6 Cordless ourFamily

Jednoduché a spoľahlivé čistenie vo väčších domácnostiach: Aku vysávač VC 6 ourFamily vyčnieva z davu svojou nízkou hmotnosťou, bezvreckovým filtračným systémom a vysokým sacím výkonom.

Čistenie môže byť naozaj také jednoduché: S akumulátorovým vysávačom VC 6 ourFamily sa vysávanie stáva skutočnou radosťou. Medzi mnohé inteligentné funkcie patrí vyprázdnenie nádoby na prach 1 kliknutím, funkcia boost, ergonomický dizajn na čistenie na ťažko dostupných miestach a LED svetlá na aktívnej podlahovej hubici, vďaka čomu je prach viditeľnejší a zaručuje spoľahlivé zachytávanie nečistôt. Medzi ďalšie výhody patrí tichá prevádzková hlasitosť a ľahko čitateľný displej stavu batérie, ktorý kedykoľvek zobrazuje stav batérie a relevantné správy. K dispozícii je tiež pohodlná funkcia Power Lock, ktorá odstraňuje potrebu neustáleho držania tlačidla napájania. Vďaka nástennému držiaku so zabudovanou funkciou nabíjania nemôže byť uloženie a nabíjanie vysávača jednoduchšie. Výkonný motor BLDC (250 W) v kombinácii s napätím batérie 25,2 V odstraňuje ťažkú prácu pri vysávaní.

Vlastnosti a výhody
Batériový vysávač Vysávač VC 6 Cordless ourFamily: Vyladená technológia
Vyladená technológia
Výkonná 25,2 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 50 minút v normálnom režime. 250 W motor, aktívna podlahová hubica, Power Lock a 3-stupňový bezvreckový filtračný systém.
Batériový vysávač Vysávač VC 6 Cordless ourFamily: Prakticky navrhnutý filtračný systém
Prakticky navrhnutý filtračný systém
3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA. Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) pre obzvlášť čistý vyfukovaný vzduch. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Batériový vysávač Vysávač VC 6 Cordless ourFamily: Aktívna podlahová hubica
Aktívna podlahová hubica
Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom. Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom. Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
2-stupňová regulácia výkonu
  • Dostatočný čas na upratovanie väčších domácností.
  • Voliteľný režim zosilnenia.
Držiak na stenu vrátane možnosti nabíjania
  • Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
  • Pohodlné nabíjanie jednoduchým zavesením vysávača.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
  • Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
  • Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Jednoduché použitie
  • V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
  • Voliteľný režim zosilnenia.
  • Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádoby (ml) 800
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 25,2
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Normálny režim: / Približne 50 Boost režim: / Približne 11
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 235
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 235 x 266 x 1130

Balenie obsahuje

  • Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
  • Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Filter nasávania vzduchu: 1 Kus(y)
  • Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie a mäkká kefa na prach (2 v 1)
  • Sacia trubica: Kov
  • Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou

Výbava

  • Vložka softgrip na rukoväti
  • Bezvreckový filtračný systém
  • Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Batériový vysávač Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
Batériový vysávač Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
Batériový vysávač Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
Batériový vysávač Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
Batériový vysávač Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Textilné povrchy
  • Schody
Príslušenstvo
Vysávač VC 6 Cordless ourFamily náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher