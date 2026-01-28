Vysávač VC 6 Cordless ourFamily
Jednoduché a spoľahlivé čistenie vo väčších domácnostiach: Aku vysávač VC 6 ourFamily vyčnieva z davu svojou nízkou hmotnosťou, bezvreckovým filtračným systémom a vysokým sacím výkonom.
Čistenie môže byť naozaj také jednoduché: S akumulátorovým vysávačom VC 6 ourFamily sa vysávanie stáva skutočnou radosťou. Medzi mnohé inteligentné funkcie patrí vyprázdnenie nádoby na prach 1 kliknutím, funkcia boost, ergonomický dizajn na čistenie na ťažko dostupných miestach a LED svetlá na aktívnej podlahovej hubici, vďaka čomu je prach viditeľnejší a zaručuje spoľahlivé zachytávanie nečistôt. Medzi ďalšie výhody patrí tichá prevádzková hlasitosť a ľahko čitateľný displej stavu batérie, ktorý kedykoľvek zobrazuje stav batérie a relevantné správy. K dispozícii je tiež pohodlná funkcia Power Lock, ktorá odstraňuje potrebu neustáleho držania tlačidla napájania. Vďaka nástennému držiaku so zabudovanou funkciou nabíjania nemôže byť uloženie a nabíjanie vysávača jednoduchšie. Výkonný motor BLDC (250 W) v kombinácii s napätím batérie 25,2 V odstraňuje ťažkú prácu pri vysávaní.
Vlastnosti a výhody
Vyladená technológiaVýkonná 25,2 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 50 minút v normálnom režime. 250 W motor, aktívna podlahová hubica, Power Lock a 3-stupňový bezvreckový filtračný systém.
Prakticky navrhnutý filtračný systém3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA. Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) pre obzvlášť čistý vyfukovaný vzduch. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Aktívna podlahová hubicaOptimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom. Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom. Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
2-stupňová regulácia výkonu
- Dostatočný čas na upratovanie väčších domácností.
- Voliteľný režim zosilnenia.
Držiak na stenu vrátane možnosti nabíjania
- Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
- Pohodlné nabíjanie jednoduchým zavesením vysávača.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
- Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
- Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Jednoduché použitie
- V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
- Voliteľný režim zosilnenia.
- Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|25,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 50 Boost režim: / Približne 11
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|235
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Balenie obsahuje
- Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
- Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter nasávania vzduchu: 1 Kus(y)
- Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie a mäkká kefa na prach (2 v 1)
- Sacia trubica: Kov
- Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou
Výbava
- Vložka softgrip na rukoväti
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilné povrchy
- Schody
Príslušenstvo
Vysávač VC 6 Cordless ourFamily náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher