Vysávač VC 7 Cordless yourMax
Čistenie bez námahy s maximálnou dobou prevádzky: Aku vysávač VC 7 yourMax sa môže pochváliť relatívne nízkou hmotnosťou, bezvreckovým filtračným systémom a inovatívnym senzorom prachu.
Premení vysávanie z námahy na pôžitok: VC 7 Cordless yourMax ponúka pôsobivú kombináciu najnovších technológií, rozsiahleho vybavenia a jednoduchej obsluhy. Inovatívny prachový senzor detekuje nečistoty, podľa toho upravuje sací výkon a zaisťuje efektívne využitie doby chodu batérie až 60 minút. Výkonný 350-wattový motor BLDC a napätie batérie 25,2 V uľahčujú vysávanie. Funkcia boost zaručuje maximálny sací výkon stlačením tlačidla. Medzi ďalšie výhody patrí jednoduché vyprázdňovanie nádoby na prach 1 kliknutím, ergonomický dizajn na čistenie aj ťažko dostupných miest a LED svetlá na aktívnej podlahovej hubici, vďaka ktorým je prach viditeľnejší. Čistenie filtra nemôže byť jednoduchšie vďaka dodanému nástroju a náhradnému filtru. Vďaka rôznym tryskám je čistenie každého priestoru hračkou: štrbinová hubica odstraňuje nečistoty zo zákutí, hubica 2 v 1 je dokonalým nástrojom na čistenie nábytku a čalúnenia a mäkká kefa je vhodná na čistenie aj jemných povrchov. Medzi ďalšie užitočné funkcie patrí indikátor stavu batérie a nástenný držiak s funkciou nabíjania.
Vlastnosti a výhody
Technológia snímača prachuAutomatická detekcia prachu a kontrola výkonu. Inteligentné nastavenie výkonu pre dlhšiu dobu prevádzky. Intuitívne vysávanie bez námahy.
Vyladená technológiaVýkonná 25,2 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 60 minút v normálnom režime. 350 W motor, aktívna podlahová hubica, Power Lock a 3-stupňový bezvreckový filtračný systém.
Prakticky navrhnutý filtračný systém3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA. Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) pre obzvlášť čistý vyfukovaný vzduch. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Aktívna podlahová hubica
- Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
- Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
2-stupňová regulácia výkonu
- Dostatočný čas na upratovanie väčších domácností.
- Voliteľný režim zosilnenia.
Držiak na stenu vrátane možnosti nabíjania
- Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
- Pohodlné nabíjanie jednoduchým zavesením vysávača.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
- Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
- Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Jednoduché použitie
- V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
- Voliteľný režim zosilnenia.
- Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|25,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 60 Boost režim: / Približne 8
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|220
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Balenie obsahuje
- Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
- Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter nasávania vzduchu: 2 Kus(y)
- Nástroj na čistenie filtra
- Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie a mäkká kefa na prach (2 v 1)
- Mäkká kefa
- Sacia trubica: Kov
- Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou
Výbava
- Vložka softgrip na rukoväti
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
- Senzor prachu
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilné povrchy
- Schody
Príslušenstvo
Vysávač VC 7 Cordless yourMax náhradný diel
Vysávač VC 7 Cordless yourMax náhradný diel