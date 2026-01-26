Vysávač VC 7 Cordless yourMax

Čistenie bez námahy s maximálnou dobou prevádzky: Aku vysávač VC 7 yourMax sa môže pochváliť relatívne nízkou hmotnosťou, bezvreckovým filtračným systémom a inovatívnym senzorom prachu.

Premení vysávanie z námahy na pôžitok: VC 7 Cordless yourMax ponúka pôsobivú kombináciu najnovších technológií, rozsiahleho vybavenia a jednoduchej obsluhy. Inovatívny prachový senzor detekuje nečistoty, podľa toho upravuje sací výkon a zaisťuje efektívne využitie doby chodu batérie až 60 minút. Výkonný 350-wattový motor BLDC a napätie batérie 25,2 V uľahčujú vysávanie. Funkcia boost zaručuje maximálny sací výkon stlačením tlačidla. Medzi ďalšie výhody patrí jednoduché vyprázdňovanie nádoby na prach 1 kliknutím, ergonomický dizajn na čistenie aj ťažko dostupných miest a LED svetlá na aktívnej podlahovej hubici, vďaka ktorým je prach viditeľnejší. Čistenie filtra nemôže byť jednoduchšie vďaka dodanému nástroju a náhradnému filtru. Vďaka rôznym tryskám je čistenie každého priestoru hračkou: štrbinová hubica odstraňuje nečistoty zo zákutí, hubica 2 v 1 je dokonalým nástrojom na čistenie nábytku a čalúnenia a mäkká kefa je vhodná na čistenie aj jemných povrchov. Medzi ďalšie užitočné funkcie patrí indikátor stavu batérie a nástenný držiak s funkciou nabíjania.

Vlastnosti a výhody
Technológia snímača prachu
Technológia snímača prachu
Automatická detekcia prachu a kontrola výkonu. Inteligentné nastavenie výkonu pre dlhšiu dobu prevádzky. Intuitívne vysávanie bez námahy.
Vyladená technológia
Vyladená technológia
Výkonná 25,2 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 60 minút v normálnom režime. 350 W motor, aktívna podlahová hubica, Power Lock a 3-stupňový bezvreckový filtračný systém.
Prakticky navrhnutý filtračný systém
Prakticky navrhnutý filtračný systém
3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA. Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) pre obzvlášť čistý vyfukovaný vzduch. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Aktívna podlahová hubica
  • Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
  • Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
  • Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
2-stupňová regulácia výkonu
  • Dostatočný čas na upratovanie väčších domácností.
  • Voliteľný režim zosilnenia.
Držiak na stenu vrátane možnosti nabíjania
  • Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
  • Pohodlné nabíjanie jednoduchým zavesením vysávača.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
  • Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
  • Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Jednoduché použitie
  • V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
  • Voliteľný režim zosilnenia.
  • Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádoby (ml) 800
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 25,2
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Normálny režim: / Približne 60 Boost režim: / Približne 8
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 220
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 235 x 266 x 1130

Balenie obsahuje

  • Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
  • Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Filter nasávania vzduchu: 2 Kus(y)
  • Nástroj na čistenie filtra
  • Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie a mäkká kefa na prach (2 v 1)
  • Mäkká kefa
  • Sacia trubica: Kov
  • Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou

Výbava

  • Vložka softgrip na rukoväti
  • Bezvreckový filtračný systém
  • Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
  • Senzor prachu
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Textilné povrchy
  • Schody
Príslušenstvo
Vysávač VC 7 Cordless yourMax náhradný diel

