Vysávač VC 7 Signature Line
Vysávač VC 7 Signature Line s inovatívnym senzorom prachu a druhou batériou. S nástrojom na čistenie filtra, štrbinovou hubicou, mini turbo kefou, mäkkou kefkou a nástenným držiakom.
Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie výrobky nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Vďaka tomu je nový rad VC 7 Signature Line okamžite rozpoznateľný, ako to najlepšie zariadenie vo svojej kategórii. Vďaka prvkom, ako je snímač prachu, aktívna podlahová hubica alebo 2-stupňová regulácia výkonu, stanovuje nové štandardy vo výsledkoch čistenia a dobe prevádzky. Vďaka druhej batérii je VC 7 Signature Line vždy pripravený na použitie, aby aj väčšie domácnosti boli neustále čisté.
Vlastnosti a výhody
Výhody Signature LinePodpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
Druhá batériaPre nekonečnú dobu prevádzky.
Technológia snímača prachuAutomatická detekcia prachu a kontrola výkonu. Inteligentné nastavenie výkonu pre dlhšiu dobu prevádzky. Intuitívne vysávanie bez námahy.
Aktívna podlahová hubica
- Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
- Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
Prakticky navrhnutý filtračný systém
- 3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA.
- Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) pre obzvlášť čistý vyfukovaný vzduch.
- Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Jednoduché použitie
- V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
- Voliteľný režim zosilnenia.
- Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
- Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
- Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Držiak na stenu vrátane možnosti nabíjania
- Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
- Pohodlné nabíjanie jednoduchým zavesením vysávača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|25,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 60 Boost režim: / Približne 8
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|220
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Balenie obsahuje
- Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (2 ks)
- Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter nasávania vzduchu: 2 Kus(y)
- Nástroj na čistenie filtra
- Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
- Mini turbo kefa
- Štrbinová hubica
- Hubica na nábytok 2 v 1
- Sacia trubica: Kov
- Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou
Výbava
- Vložka softgrip na rukoväti
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
- Senzor prachu
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilné povrchy
- Schody
Príslušenstvo
Vysávač VC 7 Signature Line náhradný diel
