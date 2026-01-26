Vysávač VC 7 Signature Line

Vysávač VC 7 Signature Line s inovatívnym senzorom prachu a druhou batériou. S nástrojom na čistenie filtra, štrbinovou hubicou, mini turbo kefou, mäkkou kefkou a nástenným držiakom.

Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie výrobky nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Vďaka tomu je nový rad VC 7 Signature Line okamžite rozpoznateľný, ako to najlepšie zariadenie vo svojej kategórii. Vďaka prvkom, ako je snímač prachu, aktívna podlahová hubica alebo 2-stupňová regulácia výkonu, stanovuje nové štandardy vo výsledkoch čistenia a dobe prevádzky. Vďaka druhej batérii je VC 7 Signature Line vždy pripravený na použitie, aby aj väčšie domácnosti boli neustále čisté.

Vlastnosti a výhody
Batériový vysávač Vysávač VC 7 Signature Line: Výhody Signature Line
Výhody Signature Line
Podpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
Batériový vysávač Vysávač VC 7 Signature Line: Druhá batéria
Druhá batéria
Pre nekonečnú dobu prevádzky.
Batériový vysávač Vysávač VC 7 Signature Line: Technológia snímača prachu
Technológia snímača prachu
Automatická detekcia prachu a kontrola výkonu. Inteligentné nastavenie výkonu pre dlhšiu dobu prevádzky. Intuitívne vysávanie bez námahy.
Aktívna podlahová hubica
  • Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
  • Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
  • Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
Prakticky navrhnutý filtračný systém
  • 3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA.
  • Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) pre obzvlášť čistý vyfukovaný vzduch.
  • Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Jednoduché použitie
  • V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
  • Voliteľný režim zosilnenia.
  • Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
  • Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
  • Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Držiak na stenu vrátane možnosti nabíjania
  • Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
  • Pohodlné nabíjanie jednoduchým zavesením vysávača.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádoby (ml) 800
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 25,2
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Normálny režim: / Približne 60 Boost režim: / Približne 8
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 220
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 235 x 266 x 1130

Balenie obsahuje

  • Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (2 ks)
  • Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
  • Filter nasávania vzduchu: 2 Kus(y)
  • Nástroj na čistenie filtra
  • Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
  • Mini turbo kefa
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na nábytok 2 v 1
  • Sacia trubica: Kov
  • Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou

Výbava

  • Vložka softgrip na rukoväti
  • Bezvreckový filtračný systém
  • Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
  • Senzor prachu
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Textilné povrchy
  • Schody
Príslušenstvo
Vysávač VC 7 Signature Line náhradný diel

