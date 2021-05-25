Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe

Ideálny pomocník pre každú výzvu vo vašom dome: s príslušenstvom Kärcher môžete presne a pohodlne rozšíriť možnosti použitia vášho vysokotlakového čističa.

UROBTE OPÄŤ WOW. A WOW. A WOW.

Objavte všetok potenciál svojho vysokotlakového čističa pomocou vhodného príslušenstva. Nech už vznikne akákoľvek výzva pri čistení, vždy budete mať navrch: žiadna stena nie je príliš vysoká, žiadny roh nie je príliš skrytý a žiadna nečistota nie je príliš tvrdá pre vás, váš tlakový čistič a správne príslušenstvo. Objavte celú škálu a rôzne aplikácie.

Oblasti použitia

Čistenie automobilov, motocyklov

Vyčistite svoje auto ako odborník: od penovej trysky pre optimálne rozdelenie čistiacich prostriedkov a rozmanitých mäkkých kefiek na jemné čistenie povrchov lakov až po odstránenie nečistôt z dutých priestorov ráfikov kolies. Naše čistiace riešenia zabezpečujú lesklé a čisté povrchy.

Čistenie povrchov podláh a schodov

Chladné obdobie zanecháva stopy aj vo vonkajších priestoroch. Pomocou správneho príslušenstva je možné rýchlo a dôkladne odstrániť mach, lišajníky alebo zelené vrstvy na terasách a balkónoch.

Modely T-Racer sú obzvlášť vhodné na čistenie veľkých kamenných alebo drevených plôch, pretože vzdialenosť čistiacich dýz od zeme sa dá individuálne upraviť. Aj pre menšie a krútivé miesta, ako sú schodiská, má Kärcher správne riešenie čistenia: vďaka výkonnej kombinácii vysokotlakovej trysky a tlaku ručnej kefy sú vysokotlakové čističe perfektnou a univerzálnou zbraňou proti nečistotám.

Všestranná čistota.

 

 

Čistenie ťažko prístupných oblastí

S teleskopickým nástavcom sa pomocou tlakového čističa dostanete do vysokých oblastí a dokonca aj do vzdialených oblastí.

Plný (čistiaci) výkon vpredu: v kombinácii s fasádou a čistiacim nástavcom na sklo možno steny a veľké sklenené povrchy, napríklad v zimných záhradách, čistiť bez námahy a efektívne pod vysokým tlakom.

 

 

Čistenie potrubí

Upchaté potrubia a odtoky? To je teraz minulosť! Sada na čistenie strešných odkvapov a potrubí od spoločnosti Kärcher eliminuje odolné nečistoty v odtokoch, strešných odkvapoch a zvodoch.

Tu nájdete všetko príslušenstvo k vysokotlakovým čističom